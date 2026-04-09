Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Ташуев, ныне возглавляющий «Енисей», высказался о будущем Алексея Батракова.
Ранее СМИ писали, что 20-летним полузащитником «Локомотива» активно интересуются европейские клубы. «Чемпионат» вчера сообщил, что «ПСЖ» рассматривает возможность подписания Алексея в летнее трансферное окно.
«Батраков создан для таких клубов, как «ПСЖ», «Барселона», «Бавария». У него шикарное понимание игры, а в этих командах это ценят. Футбольный интеллект у Батракова на хорошем уровне.
Если кто-то из серьезных европейских клубов его купит, он может выйти там на другой уровень. Конечно, конкуренция в европейских топ-клубах очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин», – сказал Ташуев.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
А еще я имею положительную статистику встречь со Спартаком, добавил Ташуев
Странно что Ташуев не упомянул, что во многом это он косвенно поспособствовал прогрессу Батракова
Скромный человек просто, не стал перечислять все свои заслуги, ведь тогда бы пришлось рассказать, что ПСЖ и Бавария выиграли свои матчи в ЛЧ по его схемам
желаю Батракову заиграть на хорошем уровне )
Там Дро на скамейке уже сидит
Значит его заберут летом. Иначе или Ташуев лжеспециалист или в псжбавариях сидят дилетанты. Скоро узнаем)
ПСЖ быть может возьмет если кого-то у нее заберут... Барса и Бавария - этот уровень он не потянет. Там в средней линии он никого не сможет вытеснить из старта
думаю, Алексею круто было бы попасть в "Атлетико" и занять позицию и место Гризманна в сердцах болельщиков клуба
Время покажет. Было бы хорошо ,если заиграет зарубежом
Это как допустим нас завтра на ЧМ и мы его выиграем. А представьте, что допускают и вас ждет реальность. Так будет и с Батраковым и со всеми о ком слагают легенды журналисты и прочие окололичности в футболе. Во-первых, период адаптации никуда не денется, а во-вторых, в Европе футбол и требования эволюционируют гораздо быстрее, а нашим хотя бы предыдущие догнать иногда. Его если и возьмут, то как человека подающего надежды. А уж оправдает ли он там что-то... бабка на двое сказала.
Из Енисея безусловно виднее, кто будет в Барселоне играть. Педри с ДеЙонгом или Батраков с Кислеком.
а в ПСЖ Мбаппе или Кварацхелия, Доннарума или Сафонов. Тупые енисейцы, не то, что ноунеймы со спортса
На наверняка виднее, чем тебе, согласись
При Ташуеве в Барсе бы расцвел.
