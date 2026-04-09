Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»

Ташуев: Батраков создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии», там он вырастет.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Ташуев, ныне возглавляющий «Енисей», высказался о будущем Алексея Батракова .

Ранее СМИ писали, что 20-летним полузащитником «Локомотива » активно интересуются европейские клубы. «Чемпионат » вчера сообщил , что «ПСЖ» рассматривает возможность подписания Алексея в летнее трансферное окно.

«Батраков создан для таких клубов, как «ПСЖ», «Барселона », «Бавария ». У него шикарное понимание игры, а в этих командах это ценят. Футбольный интеллект у Батракова на хорошем уровне.

Если кто-то из серьезных европейских клубов его купит, он может выйти там на другой уровень. Конечно, конкуренция в европейских топ-клубах очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин», – сказал Ташуев.