Арбелоа о судействе: «Трудно понять, почему наступ Та на ногу Мбаппе – не красная. Есть много сомнений насчет решений арбитров в Испании. В одну неделю ВАР вмешивается, в другую – нет»

Арбелоа о судействе в матчах «Реала»: много сомнений насчет решений арбитров.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа высказался о судействе и доверии к арбитрам.

– Судейство в Испании отличается от судейства в еврокубках?

– Вы все знаете мое мнение о том, что происходит уже много лет и продолжает происходить. Я своего мнения не меняю.

– Обоснованы ли жалобы «Барселоны» [на судейство]?

– Я не хочу заниматься такими оценками. Мы видели, что произошло в прошлые выходные, что продолжает происходить уже много недель подряд. У меня есть мнение, и я его придерживаюсь. Я вижу это каждую неделю.

– Доверяете ли вы судьям?

– Дело не в доверии или недоверии. Дело в том, что мы видим. Мы видели наступ Та на ногу Мбаппе во вторник. Трудно понять, почему это не красная. Это происходит даже с ВАР, который, казалось, должен был решить многие проблемы.

Что касается [судейства] в Испании, мы до сих пор ждем объяснений. Есть много сомнений насчет решений. В одну неделю ВАР вмешивается, на следующей – нет.

Я стараюсь сосредоточиться на своей работе тренера, – заявил Арбелоа.