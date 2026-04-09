Арбелоа о судействе: «Трудно понять, почему наступ Та на ногу Мбаппе – не красная. Есть много сомнений насчет решений арбитров в Испании. В одну неделю ВАР вмешивается, в другую – нет»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о судействе и доверии к арбитрам.
– Судейство в Испании отличается от судейства в еврокубках?
– Вы все знаете мое мнение о том, что происходит уже много лет и продолжает происходить. Я своего мнения не меняю.
– Обоснованы ли жалобы «Барселоны» [на судейство]?
– Я не хочу заниматься такими оценками. Мы видели, что произошло в прошлые выходные, что продолжает происходить уже много недель подряд. У меня есть мнение, и я его придерживаюсь. Я вижу это каждую неделю.
– Доверяете ли вы судьям?
– Дело не в доверии или недоверии. Дело в том, что мы видим. Мы видели наступ Та на ногу Мбаппе во вторник. Трудно понять, почему это не красная. Это происходит даже с ВАР, который, казалось, должен был решить многие проблемы.
Что касается [судейства] в Испании, мы до сих пор ждем объяснений. Есть много сомнений насчет решений. В одну неделю ВАР вмешивается, на следующей – нет.
Я стараюсь сосредоточиться на своей работе тренера, – заявил Арбелоа.
И у Марсело в своей штрафные была игра рукой...
То что судья ошибаются и т.д. Это конечно здорово, но что практически каждый тренер, практически каждый игрок пропускает ошибки в пользу своего клуба и акцентирует на ошибках или недочётах не в свою пользу это выглядит как полное лицемерие и старание строить из себя жертву. Для детей это норм, но для взрослых людей, притом что есть повторы это выглядит смехотворно.
Я сильно сомневаюсь, что она как-то монтируется с комфортным размещением своего тела в спорте высших достижений. Наверно, есть высочайшие исключения из правил, но они крайне редки палюбасу.
Каррерас толкает сильно в спину Олисе, это не пенальти
но вот Та точно на красную наиграл
двойные стандарты