  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Арбелоа о судействе: «Трудно понять, почему наступ Та на ногу Мбаппе – не красная. Есть много сомнений насчет решений арбитров в Испании. В одну неделю ВАР вмешивается, в другую – нет»
91

Арбелоа о судействе: «Трудно понять, почему наступ Та на ногу Мбаппе – не красная. Есть много сомнений насчет решений арбитров в Испании. В одну неделю ВАР вмешивается, в другую – нет»

Арбелоа о судействе в матчах «Реала»: много сомнений насчет решений арбитров.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о судействе и доверии к арбитрам.

– Судейство в Испании отличается от судейства в еврокубках?

– Вы все знаете мое мнение о том, что происходит уже много лет и продолжает происходить. Я своего мнения не меняю.

– Обоснованы ли жалобы «Барселоны» [на судейство]?

– Я не хочу заниматься такими оценками. Мы видели, что произошло в прошлые выходные, что продолжает происходить уже много недель подряд. У меня есть мнение, и я его придерживаюсь. Я вижу это каждую неделю.

– Доверяете ли вы судьям?

– Дело не в доверии или недоверии. Дело в том, что мы видим. Мы видели наступ Та на ногу Мбаппе во вторник. Трудно понять, почему это не красная. Это происходит даже с ВАР, который, казалось, должен был решить многие проблемы.

Что касается [судейства] в Испании, мы до сих пор ждем объяснений. Есть много сомнений насчет решений. В одну неделю ВАР вмешивается, на следующей – нет.

Я стараюсь сосредоточиться на своей работе тренера, – заявил Арбелоа.

На что способен «Спартак» в сезоне?18995 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoсудьи
logoАльваро Арбелоа
logoБавария
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДжонатан Та
91 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А нам трудно понять почему толчок на Олисе это не пенальти
Ответ mrbt928d9j
А нам трудно понять почему толчок на Олисе это не пенальти
Потому что у судьи известно что вместо сердца🙃
Ответ mrbt928d9j
А нам трудно понять почему толчок на Олисе это не пенальти
Потому что это Оливер из АПЛ.
Я конечно всё понимаю, но им разве не стыдно говорить о судействе и красных карточках, после позорных 3 ЛэЧэ подряд? 😃 В которых было скандальное противостояние с Баварией, где Реал играл дома и на выезде в большинстве. Левые голы из офсайдов в ворота Баварии и Атлетико. Матч где был мусорный бак вместо сердца, вместо заслуженного деклассирования Реалки.🤦🏻‍♂️ Позорнейшее удаление Куадрадо. Безлимит на фолы со стороны Каземиро. После этого позора должны закрыть рты на десятилетия 😃
Ответ CHELSEA_2008
Я конечно всё понимаю, но им разве не стыдно говорить о судействе и красных карточках, после позорных 3 ЛэЧэ подряд? 😃 В которых было скандальное противостояние с Баварией, где Реал играл дома и на выезде в большинстве. Левые голы из офсайдов в ворота Баварии и Атлетико. Матч где был мусорный бак вместо сердца, вместо заслуженного деклассирования Реалки.🤦🏻‍♂️ Позорнейшее удаление Куадрадо. Безлимит на фолы со стороны Каземиро. После этого позора должны закрыть рты на десятилетия 😃
Комментарий удален модератором
Ответ CHELSEA_2008
Я конечно всё понимаю, но им разве не стыдно говорить о судействе и красных карточках, после позорных 3 ЛэЧэ подряд? 😃 В которых было скандальное противостояние с Баварией, где Реал играл дома и на выезде в большинстве. Левые голы из офсайдов в ворота Баварии и Атлетико. Матч где был мусорный бак вместо сердца, вместо заслуженного деклассирования Реалки.🤦🏻‍♂️ Позорнейшее удаление Куадрадо. Безлимит на фолы со стороны Каземиро. После этого позора должны закрыть рты на десятилетия 😃
ахахахаххаха
Трудно понять, почему Роналду оформил хет-трик из офсайда против Баварии
Ответ Экспертное мнение
Трудно понять, почему Роналду оформил хет-трик из офсайда против Баварии
Там и Видаль не фолил на красную)
И у Марсело в своей штрафные была игра рукой...
Ответ Экспертное мнение
Трудно понять, почему Роналду оформил хет-трик из офсайда против Баварии
Комментарий скрыт
Хочу чтобы появился правдоруб среди тренеров. Условно такой Хочу объяснений, почему Та не дали КК и почему Каррераса не удалили у середине второго тайма и почему за очевидный фол Каррераса на Олисе не поставили пенальти в наши ворота.
То что судья ошибаются и т.д. Это конечно здорово, но что практически каждый тренер, практически каждый игрок пропускает ошибки в пользу своего клуба и акцентирует на ошибках или недочётах не в свою пользу это выглядит как полное лицемерие и старание строить из себя жертву. Для детей это норм, но для взрослых людей, притом что есть повторы это выглядит смехотворно.
Ответ Микель Артета 65%
Хочу чтобы появился правдоруб среди тренеров. Условно такой Хочу объяснений, почему Та не дали КК и почему Каррераса не удалили у середине второго тайма и почему за очевидный фол Каррераса на Олисе не поставили пенальти в наши ворота. То что судья ошибаются и т.д. Это конечно здорово, но что практически каждый тренер, практически каждый игрок пропускает ошибки в пользу своего клуба и акцентирует на ошибках или недочётах не в свою пользу это выглядит как полное лицемерие и старание строить из себя жертву. Для детей это норм, но для взрослых людей, притом что есть повторы это выглядит смехотворно.
Понимаете, то, чего вы ждёте, называется, или нет, не называется, но обязательно входит в комплект с тем, что называется интеллигентской рефлексией.
Я сильно сомневаюсь, что она как-то монтируется с комфортным размещением своего тела в спорте высших достижений. Наверно, есть высочайшие исключения из правил, но они крайне редки палюбасу.
Ответ Микель Артета 65%
Хочу чтобы появился правдоруб среди тренеров. Условно такой Хочу объяснений, почему Та не дали КК и почему Каррераса не удалили у середине второго тайма и почему за очевидный фол Каррераса на Олисе не поставили пенальти в наши ворота. То что судья ошибаются и т.д. Это конечно здорово, но что практически каждый тренер, практически каждый игрок пропускает ошибки в пользу своего клуба и акцентирует на ошибках или недочётах не в свою пользу это выглядит как полное лицемерие и старание строить из себя жертву. Для детей это норм, но для взрослых людей, притом что есть повторы это выглядит смехотворно.
Пеп как-то словил бан за подобное. "Честные" тренеры, как Клопп, Пеп или Карп, когда им явно подсуживают, выдают в стиле "если я буду говорить о судействе, то получу бан".
90+4 минуты
Каррерас толкает сильно в спину Олисе, это не пенальти
но вот Та точно на красную наиграл
двойные стандарты
Ответ Dmitry_Bayern18
90+4 минуты Каррерас толкает сильно в спину Олисе, это не пенальти но вот Та точно на красную наиграл двойные стандарты
Комментарий скрыт
Ответ Психолог со стажем
Комментарий скрыт
Вот если у бабки был бы х.й она была бы дедом
Раньше хоть немного стыда имели - на Реал ТВ сливали
Заметил, что среди всех тренеров топ клубов самый адекватный это наверно Пеп. Крайне редко после поражений окружает судей после матчей или как Симеоне убегает куда-нибудь в туалет. Всегда подойдет поздравит соперника и достойно реагирует. Побольше бы таких как он. И Клопп пожалуй такой еще
бы постыдился про судейство говорить,ну правда).видели все игру)
Всегда очень просто понять, почему главный тренер комментирует действия игроков чужой команды и судей в пользу чужой, но в пользу своей всегда молчат)
Потому что наступ - это по определению не красная
Ответ Guillermo
Потому что наступ - это по определению не красная
Таким наступом можно легко и надолго травмировать игрока, ибо это не наступ на ступню, который и принято называть просто "наступом".
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Вилла» в гостях у «Ноттингема», «Челси» против «Ман Сити»
34 минуты назад
Магуайр о селекции: «МЮ» нужно очень хорошо укрепиться летом»
55 минут назад
1006-й гол Овечкина, «Барса» опережает «Реал» на 9 очков, поражение «Арсенала», Фьюри победил Махмудова и другие новости
сегодня, 06:10
«Ман Сити» не проигрывает против «Челси» уже 13 матчей – продолжат серию? Решайте с фрибетом до 15 000 от FONBET!
сегодня, 06:00Промо
Чемпионат России. ЦСКА примет «Сочи», «Спартак» в гостях у «Ростова», «Локо» сыграет с «Махачкалой», «Зенит» против «Краснодара»
сегодня, 05:25
Батчи перед «Зенитом»: «Краснодар» не должен фокусироваться на тех, кто позади»
сегодня, 04:32
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
сегодня, 03:50Тесты и игры
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 2:2 с «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Хосе», «Атланта» Миранчука уступила «Чикаго»
сегодня, 02:52
«Вилльярреал», «Ньюкаслт», «Жерона» – режет глаз? Исправьте ошибки в нашем футбольном диктанте
вчера, 22:00Тесты и игры
Флик об отрыве в 9 очков от «Реала»: «Нельзя говорить, что все решено, такое я не приемлю. Пока чемпионство не будет оформлено, «Барса» должна показывать лучший футбол»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
18 минут назад
Семин о стратегии «Краснодара» с минимумом запасных: «Риск есть. Зато сохраняется уровень участия каждого игрока в каждом матче – это сплачивает команду»
28 минут назад
«Челси» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
43 минуты назад
«Локомотив» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 05:57
Защитник «Краснодара» Гонсалес: «Судьи ошибаются во всей лиге. Они такие же люди, как и мы. Надо стараться думать, что это никогда не делается со злым умыслом»
сегодня, 05:47
«Парма» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
сегодня, 05:35
Мартина заменили после 1-го тайма матча с «Эспаньолом» из-за ушиба. Защитник «Барсы» избежал травмы и, вероятно, сыграет с «Атлетико»
сегодня, 05:17
Лига PARI. «Урал» примет «Уфу», «Торпедо» сыграет с «Арсеналом», «Ротор» против «Сокола»
сегодня, 05:05
«Ростов» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 04:57
Ахметзянов про 0:0 с «Рубином»: «Оренбург» хотел немножко больше, но любое заработанное очко идет в плюс»
сегодня, 04:46
Рекомендуем