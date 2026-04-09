Первый тренер Мостового: «По Андрею видно, что у него нет настроения играть в «Зените». Тренерский штаб не доверяет, давно пора в другую команду»

Первый тренер Андрея Мостового: у него нет настроения играть в «Зените».

Андрей Лебедев, первый тренер Андрея Мостового, считает, что полузащитник «Зенита» утратил желание играть за клуб.

Петербуржцы уступили «Спартаку » (0:0, 6:7 пен.) в домашнем матче полуфинала Пути регионов Кубка России. Мостовой не реализовал 11-метровый в послематчевой серии, его удар отбил голкипер красно-белых Илья Помазун.

– Андрей впервые за долгое время провел полный матч. Можно сказать, что не воспользовался шансом от тренерского штаба?



– Да, конечно. По нему видно, в целом, что нет у него настроения играть в «Зените». Он прекрасно понимал, почему играл против «Спартака» – определенная ротация была, поэтому только и вышел.



– Как вы думаете, почему Андрей так неудачно пробил пенальти?



– Думаю, как раз вот этот эмоциональный фон. Когда нет настроения, и уверенность тоже пропадает – случайностей не бывает в футболе.



– В отсутствии настроения виноват сам Андрей или тренерский штаб «Зенита»?



– Я думаю, и то, и другое. Он все-таки тоже человек, и у него есть свои внутренние переживания. Видит же прекрасно, что тренерский штаб не доверяет – вот и все.



– Можно сказать, что после матча со «Спартаком» его перспективы в «Зените» сочтены?



– Пожалуй, что да. Мое мнение, что ему уже давно пора идти в другую команду и там уже играть по полной программе, – сказал Лебедев.



В нынешнем сезоне Мостовой провел 29 матчей, забил 7 голов и сделал 5 ассистов. Контракт 28-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.