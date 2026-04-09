  Первый тренер Мостового: «По Андрею видно, что у него нет настроения играть в «Зените». Тренерский штаб не доверяет, давно пора в другую команду»
Первый тренер Мостового: «По Андрею видно, что у него нет настроения играть в «Зените». Тренерский штаб не доверяет, давно пора в другую команду»

Первый тренер Андрея Мостового: у него нет настроения играть в «Зените».

Андрей Лебедев, первый тренер Андрея Мостового, считает, что полузащитник «Зенита» утратил желание играть за клуб.

Петербуржцы уступили «Спартаку» (0:0, 6:7 пен.) в домашнем матче полуфинала Пути регионов Кубка России. Мостовой не реализовал 11-метровый в послематчевой серии, его удар отбил голкипер красно-белых Илья Помазун.

– Андрей впервые за долгое время провел полный матч. Можно сказать, что не воспользовался шансом от тренерского штаба?

– Да, конечно. По нему видно, в целом, что нет у него настроения играть в «Зените». Он прекрасно понимал, почему играл против «Спартака» – определенная ротация была, поэтому только и вышел.

– Как вы думаете, почему Андрей так неудачно пробил пенальти?

– Думаю, как раз вот этот эмоциональный фон. Когда нет настроения, и уверенность тоже пропадает – случайностей не бывает в футболе.

– В отсутствии настроения виноват сам Андрей или тренерский штаб «Зенита»?

– Я думаю, и то, и другое. Он все-таки тоже человек, и у него есть свои внутренние переживания. Видит же прекрасно, что тренерский штаб не доверяет – вот и все.

– Можно сказать, что после матча со «Спартаком» его перспективы в «Зените» сочтены?

– Пожалуй, что да. Мое мнение, что ему уже давно пора идти в другую команду и там уже играть по полной программе, – сказал Лебедев.

В нынешнем сезоне Мостовой провел 29 матчей, забил 7 голов и сделал 5 ассистов. Контракт 28-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

Т.е. человеку не доверяют, причём по делу, но вот дают шанс в не самом рядовом матче. Выходи и доказывай, что ты сильнее конкурентов. А Мостовой такой "ой, всё, я уже обиделся". Тренер так ситуацию выставляет? Занятно.
Ответ fil_spb
Т.е. человеку не доверяют, причём по делу, но вот дают шанс в не самом рядовом матче. Выходи и доказывай, что ты сильнее конкурентов. А Мостовой такой "ой, всё, я уже обиделся". Тренер так ситуацию выставляет? Занятно.
Он второй пенальти подряд не забивает. В прошлый раз «Оренбургу» на 90+.
Итог — оба раза поражения после его промахов.
Но виноват в его плохой игре, конечно же, Семак.
Ответ fil_spb
Т.е. человеку не доверяют, причём по делу, но вот дают шанс в не самом рядовом матче. Выходи и доказывай, что ты сильнее конкурентов. А Мостовой такой "ой, всё, я уже обиделся". Тренер так ситуацию выставляет? Занятно.
Не думал, что буду его защищать, НО - вот вчера вечером было много игроков, кроме Латышонка, которые были лучше него? Били, пасовали, обыгрывали, создавали? Куча народу привязалось к лицу? А я вот на стадионе был и лица там не показывали, а вот игру клуба в целом наблюдал, без камеры и эпизода - стояли и не шевелились, были отрезки у Вендела, Педро, но они быстро загасли, когда стало понятно, что игра не идёт и партнёры остались в раздевалке, а этот балбес бегал, пытался обыгрывать, обострять, в отличие от любимцев Семака - поперечников. Да, Мостовой будет сидеть с "Краснодаром", потому как он далеко не лучший игрок, но вот посмотрим на остальных, а потом на результат, один турнир уже @@@рали, не за горами следующий, и дело далеко не в Мостовом, остальные играют ещё хуже.
По выражению его лица после не забитого пенальти было видно, что ему до фонаря, в принципе. Летом - на выход, вероятно.
Ответ Z-7478
По выражению его лица после не забитого пенальти было видно, что ему до фонаря, в принципе. Летом - на выход, вероятно.
Ему бы по этому выражению лица ссаной тряпкой залепить.
В Сельту было бы красиво)
Ответ Кот_Вопрос
В Сельту было бы красиво)
Вселенная схлопнулась бы))
В Локо бы перезагрузил карьеру, я уверен. Тем более в молодежке клуба был
Ответ Roman
В Локо бы перезагрузил карьеру, я уверен. Тем более в молодежке клуба был
Мне кажется, что после вылета Сочи ему прямая дорога в Краснодар.
Очевидно, что Мостовой не реализовал свой потенциал в Зените. Но справедливости ради, стиль его игры, дриблинг, реализация и пас сложно раскрыть играя против автобусов, где за 90 минут можно создать полтора момента.
Ребята, за такие деньги игрок жилы должен рвать, чтобы доказать, что он нужен клубу. Может и контракты так надо составлять? Играешь вполноги- и зарплата меньше. А то все обидчивые, с настроениями.....
В другой команде будут хуже партнёры, хуже инфраструктура, хуже отношение арбитров, нужно будет больше пахать и тащить на себе. Быстро станет понятно, что уровень футболиста мостового максимум средний по больнице.
Ответ Beaver
В другой команде будут хуже партнёры, хуже инфраструктура, хуже отношение арбитров, нужно будет больше пахать и тащить на себе. Быстро станет понятно, что уровень футболиста мостового максимум средний по больнице.
Да вроде и так понятен его истинный уровень
На контрасте с Соболевым выступил. Один игрок пытается доказать свою состоятельность тренеру, у другого нет настроения играть.
У Семака никто не играет. Может пора уже дирижёра сменить? А то ему новых игроков подвозят, а игры всё нет и нет... Круговой то как расцвел в ЦСКА, а у Сирожи он лавку полировал и тоже не оправдывал авансов на поле. Семака вон из команды!
С Андрюхи этого толку в Зените не будет, по причине полного отсутствия футбольных мозгов, это кстати и к Сельдерею относится)
Николаев о фоле Денисова на Мостовом: «Это очевидная вторая желтая, арбитр ее не увидел. Игрок, имеющий карточку, должен быть аккуратен и ответственен за свои действия»
8 апреля, 19:41
Денисову не показали вторую желтую за удар локтем в лицо Мостовому, через 2 минуты его заменили. Первую карточку хавбек «Спартака» также получил за фол на Андрее
8 апреля, 19:29Фото
Лепсая о том, что Мостовой не попадает в состав «Зенита»: «Это не связано с футболом. Связано с личной жизнью. Больше ничего не могу сказать»
7 апреля, 08:47
Андрей Мостовой об обращении к психологу: «Мне не зашло: разговаривал как со стенкой, не чувствовал понимания. Но тему считаю нормальной – просто надо найти своего специалиста»
1 апреля, 10:20
