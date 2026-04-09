Владимир Быстров: «Игра «Зенита» – это катание мяча поперек. Может, Семака устраивает. Мне неинтересно смотреть, как Дуран ходит пешком, я лучше бы наблюдал за Кондаковым»

Владимир Быстров: игра «Зенита» – это катание мяча поперек.

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартатка» Владимир Быстров раскритиковал игру петербуржцев.

«Зенит» уступил в матче Fonbet Кубка России против «Спартака » (0:0, 6:7 по пенальти).

«Я был недоволен тем, что наблюдал на футбольном поле. После невзрачного матча с «Крыльями» говорили о подготовке к Кубку. Сейчас после поражения в Кубке будут говорить о подготовке к «Краснодару». А если не победят в воскресенье? Скажут, что футболисты готовятся к отпуску?

Игра «Зенита» – это катание мяча поперек. Может быть, это всех устраивает. Карпина устраивает матч с Мали, а Семака , может, устраивает такая игра «Зенита».

Мне неинтересно смотреть, как по полю ходят пешком Джон Дуран и ему подобные. Я лучше бы наблюдал за игрой Кондакова и других воспитанников. Наверное, нужны 3D-очки, чтобы ускорять игру команды сейчас», – заявил Быстров.

