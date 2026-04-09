  • Владимир Быстров: «Игра «Зенита» – это катание мяча поперек. Может, Семака устраивает. Мне неинтересно смотреть, как Дуран ходит пешком, я лучше бы наблюдал за Кондаковым»
Владимир Быстров: «Игра «Зенита» – это катание мяча поперек. Может, Семака устраивает. Мне неинтересно смотреть, как Дуран ходит пешком, я лучше бы наблюдал за Кондаковым»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартатка» Владимир Быстров раскритиковал игру петербуржцев.

«Зенит» уступил в матче Fonbet Кубка России против «Спартака» (0:0, 6:7 по пенальти).

«Я был недоволен тем, что наблюдал на футбольном поле. После невзрачного матча с «Крыльями» говорили о подготовке к Кубку. Сейчас после поражения в Кубке будут говорить о подготовке к «Краснодару». А если не победят в воскресенье? Скажут, что футболисты готовятся к отпуску?

Игра «Зенита» – это катание мяча поперек. Может быть, это всех устраивает. Карпина устраивает матч с Мали, а Семака, может, устраивает такая игра «Зенита».

Мне неинтересно смотреть, как по полю ходят пешком Джон Дуран и ему подобные. Я лучше бы наблюдал за игрой Кондакова и других воспитанников. Наверное, нужны 3D-очки, чтобы ускорять игру команды сейчас», – заявил Быстров.

Дуран пробежал 5,9 км в матче со «Спартаком» – меньше Латышонка и остальных игроков старта «Зенита»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
72 комментария
Так Дуран пробегает в матче меньше вратаря, это говорит о том, что очередной сброд собрали юбиляры)
Не царское дело Дурану тратить драгоценные калории в РПЛ .
Куда ему бежать ? Если они поперек гоняют ?
Ворошиловградский физрук уже давно изжил себя в Зените, но питерским надо терпеть, Миллер так решил.
Миллер пешил, что нужно терпеть питерским, а Путин решил, что нужно терпеть всей России.
Пятый год Великого Терпения...
Главный Дуран вчера был Черданцев
Кондаков мог стать героем вчера, но увы. Но он молодой, это хотя бы объяснимо. А вот почему Мостовой вообще разучился играть? Раньше был бегунком без мысли, а вчера даже не бежал. Один из худших вместе с Дураном бесполезным. Просто кошмар. И отыграл весь матч при этом. Понятно, ротация, но он же вообще не попал в игру.
Посмотрите сколько фолов на себе заработал Мостовой. Удаление Денисова было бы на Мостовом, По пробегу Мостовой тоже лучший вчера. Но он ужасно устал в концовке. Его надо было менять минуте на 75-ой. Он отдал всего себя. Почему Семак его не поменял - это загадка
По пробегу лучшим был бы Уилсон Кепкетер, но мы же вроде про футбол говорим...
Кондаков единственный, кого было жаль у Зенита. Хочется верить, что в раздевалке парня поддержали
При всём уважении , Семак уже не может поставить смелый футбол, он боится результата. А получается скукотища. Лично мое мнение, его пора менять.
Если одними кондаковыми играть, то на трансферах много не попилишь!
Первого надо выгнать Семака, потом Дурана, Вендела ,Сантоса, Барриоса, Горшкова-они прошли свой пик, хорошо пристроились, нужна генеральная перестройка, невозможно из матча в матч смотреть на эти потуги. Семак сказал что главное результат, остальное его полностью устраивает. Милляра видимо тоже.
Меня уже давно Семак не устраивает, игра Зенита превратилась в автобус сплошной, нужен тренер с новыми идеями,
Не поможет. Команда в перестройке. Лидеров нет. Желающих развиваться нет. Одна часть - жертвы лимита, у них все хорошо, они никуда не уйдут. Другую часть - не отпускают в европу, так что нет стимула себя показывать. Третья часть - уже старенькая, у них последний в жизни контракт подписан. Все. Приехали. Верхи не могут, низы не хотят. Голодных нет. Все довольны своим положением. Семак-то как раз из них всех - более менее хочет рвать жопу. Но местами ему не хватает тренерского мастерства, а местами он ничего не может сделать...Зенит ушел в ребилд. Пока не наберут полностью новый состав - гегемонии не будет.
быстров абсолютно прав. Такое впечатление, что Газпром научился у Червиченко и шикунова пилить бабки на черненьких. делают то же, что и те 2 придурка в Спартаке - покупают профнепригодных ноунеймов в надежде перепродать потом. Вот Спартак уже 20 лет после этого оклематься не может.
