  • Титов о пенальти Барко: «Переступы и паузы – это пижонство, моему поколению такое непонятно. Давайте забудем об этом, «Спартак» прошел дальше, впереди классный матч с ЦСКА»
Титов о пенальти Барко: «Переступы и паузы – это пижонство, моему поколению такое непонятно. Давайте забудем об этом, «Спартак» прошел дальше, впереди классный матч с ЦСКА»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о нереализованном Эсекиэлем Барко пенальти в игре с «Зенитом».

Москвичи победили петербуржцев (0:0, 7:6 пен.) в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России.

На 40-й минуте встречи Луис Энрике Андре в своей штрафной рукой ткнул в лицо Барко, и игрок красно-белых упал на землю. Главный судья Артем Чистяков после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил одиннадцатиметровый. Барко сам нанес удар с точки. Он несильно пробил низом по центру, и Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял в руки.

– Пенальти, не забитый Барко в первом тайме, – что это было?

– Эти переступы, паузы – конечно, это пижонство. Мы все-таки из другого поколения, и для меня такие вещи непонятны. В таком матче так исполнять пенальти… Хотя, конечно, всякое бывает. Был, например, футболист Игорь Беланов: разбегался, бил с подъема – и куда мяч полетит, туда и полетит. Шансов у вратаря практически не было. Он забивал стабильно.

Но давайте уберем этот эпизод и забудем о нем, потому что команда выиграла и прошла дальше. Пусть по пенальти, пусть с нервами, но главное – мы увидим еще один классный матч: «Спартак» – ЦСКА, – сказал Титов.

В финале Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» сыграет с армейцами, являющимся действующими обладателями трофея.

На что способен «Спартак» в сезоне?19272 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
понравилась манера Ву, на силу в угол )
Беланов голландцам не забил в финале Евро плюс-минус где-то в дату моего рождения, ударив на силу по центру вроде..
мимо он пробил.
Ван Брекелен мяч отразил, плохо Игорь пробил.
нравится, не нравится, это тоже элемент игры. забил- молодец/герой, незабил - да кто так бьёт, пижон и т.д.
мажут все, даже великие.
Егор посмотри пенальти Добровольского в финале олимпиады-88, в ворота Бразилии)))
Лучше в небеса, мимо, а не вот это всё, Джорданы и так далее
хорошо помним игоря беланова и его скорость и его удары и его жажду победы в 86 ссср-бельгия - да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя
