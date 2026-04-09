Титов о пенальти Барко: «Переступы и паузы – это пижонство, моему поколению такое непонятно. Давайте забудем об этом, «Спартак» прошел дальше, впереди классный матч с ЦСКА»

Титов о пенальти Барко: это пижонство, нашему поколению такие вещи непонятны.

Экс-капитан «Спартака » Егор Титов высказался о нереализованном Эсекиэлем Барко пенальти в игре с «Зенитом ».

Москвичи победили петербуржцев (0:0, 7:6 пен.) в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России.

На 40-й минуте встречи Луис Энрике Андре в своей штрафной рукой ткнул в лицо Барко, и игрок красно-белых упал на землю. Главный судья Артем Чистяков после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил одиннадцатиметровый. Барко сам нанес удар с точки. Он несильно пробил низом по центру, и Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял в руки.

– Пенальти, не забитый Барко в первом тайме, – что это было?

– Эти переступы, паузы – конечно, это пижонство. Мы все-таки из другого поколения, и для меня такие вещи непонятны. В таком матче так исполнять пенальти… Хотя, конечно, всякое бывает. Был, например, футболист Игорь Беланов: разбегался, бил с подъема – и куда мяч полетит, туда и полетит. Шансов у вратаря практически не было. Он забивал стабильно.

Но давайте уберем этот эпизод и забудем о нем, потому что команда выиграла и прошла дальше. Пусть по пенальти, пусть с нервами, но главное – мы увидим еще один классный матч: «Спартак» – ЦСКА , – сказал Титов.

В финале Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» сыграет с армейцами, являющимся действующими обладателями трофея.