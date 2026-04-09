Доннарумма о слухах про то, что игроки Италии требовали бонус за выход на ЧМ: «Никто их не просил, я, как капитан, не просил ни евро. Нашим подарком была бы поездка на ЧМ»
Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма опроверг информацию о денежных требованиях игроков сборной Италии.
Ранее появилась информация, что игроки сборной Италии требовали бонус 300 тысяч евро за выход на ЧМ-2026, однако тренер Дженнаро Гаттузо убедил игроков, что обсуждать это нужно после финала с Боснией и Герцеговиной, который Италия проиграла.
– Как капитана сборной, вас задели слухи о бонусах?
– Больше всего меня задели комментарии об этом. Как капитан, я никогда не просил у сборной Италии ни одного евро.
Сборная всегда дарит подарки игрокам, если они проходят отбор. Только это. Никто ничего не просил у Федерации. Нашим подарком была бы поездка на чемпионат мира, но, к сожалению, этого не произошло.
Больше всего меня задело именно то, что опубликовали. Никто не просил бонусов, есть только подарки, который сборная дарит, когда цель достигнута, – сказал Доннарумма Sky Sport.
Просил только доллары)