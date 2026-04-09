Доннарумма о слухах про то, что игроки Италии требовали бонус за выход на ЧМ: «Никто их не просил, я, как капитан, не просил ни евро. Нашим подарком была бы поездка на ЧМ»

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма опроверг информацию о денежных требованиях игроков сборной Италии.

Ранее появилась информация, что игроки сборной Италии требовали бонус 300 тысяч евро за выход на ЧМ-2026, однако тренер Дженнаро Гаттузо убедил игроков, что обсуждать это нужно после финала с Боснией и Герцеговиной, который Италия проиграла.

– Как капитана сборной, вас задели слухи о бонусах?

– Больше всего меня задели комментарии об этом. Как капитан, я никогда не просил у сборной Италии ни одного евро.

Сборная всегда дарит подарки игрокам, если они проходят отбор. Только это. Никто ничего не просил у Федерации. Нашим подарком была бы поездка на чемпионат мира, но, к сожалению, этого не произошло.

Больше всего меня задело именно то, что опубликовали. Никто не просил бонусов, есть только подарки, который сборная дарит, когда цель достигнута, – сказал Доннарумма Sky Sport.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: TuttoMercatoWeb
Он же не Еврорума чтобы евро просить, он Долларума, поэтому только доллары)) Всё правильно))
Ответ Евгений Сидоров
То же сразу об этом подумал. И ведь не соврал бы он тогда.
Ответ Евгений Сидоров
Конечно. И не потерял бы на конвертации во время ЧМ.
Здесь я ему верю.
Ну тут как бы напрашивается
"я, как капитан, не просил ни евро"
Просил только доллары)
Не просил ни Евро, ни ЧМ
А помните, представляли форму сборной Италии к ЧМ-2026
Ну и молодцы. Кто то купил форму и хоть часть затрат на спонсорстве сборной Италии отбили, а так если бы выпустили после поражения новую форму, то её бы никто не купил.
Сказал человек, дважды шантажирующий родной клуб на деньги
Да вброс это гнилой. Типо из-за 10к евро фуболеры обиделись и лишили себя чемпионата мира? Проблема там в физруке, который главным был
дауны какие то пустили слух.Какой идиот будет говорить о премиальных,когда результата и в помине еще нет?
Вообще то так работают все контракты с футболистами и с клубами и со сборными. Известный факт, что у Марсияля были прописаны премиальные и для игрока и для Монако в случае победы Антони в премии ЗМ. Или по твоей логике надо было вначале ему выиграть ЗМ, а потом прописать премиальные? Каждый футболист получает деньги тупо за приезд в сборную, да для топов это копейки, но для не топов это часто существенные деньги и так же получают за победы, ничьи и т.д. Это все прописывают заранее. Бесплатно профессиональные футболисты не играют. Что для тебя в этом странного?
Наши кудесники согласовывали выходные в Петербурге перед матчем с Грецией на Евро-2012. Типа развеяться перед плей-офф. А греки любезно им продлили выходные)
Я думаю это наброс, потому что сумма в 300к на команду это буквально копейки для этих футболистов, чтобы её прям требовать
когда дело в бабках Доне верить нельзя )
Экс-глава FIGC Гравина в отчете о кризисе в итальянском футболе предложил реформировать лиги и судейство, снять запрет на рекламу букмекеров, вкладываться в молодых игроков и инфраструктуру
8 апреля, 16:25
Дино Баджо: «В Италии полно талантов, но их недостаточно ценят, предпочитая готовых игроков, 99,9% которых – иностранцы. Мы рискуем потерять следующих Баджо, Вьери и Каннаваро»
7 апреля, 17:20
Спаллетти предложил обязать клубы Серии А выпускать в составе одного футболиста младше 19 лет
7 апреля, 13:04
Рекомендуем
Главные новости
У «Челси» 5 поражений с общим счетом 2:15 и разгром клуба из третьей лиги в 6 последних матчах. Дальше – «МЮ»
4 минуты назад
«Реал» хочет предложить Кроосу должность в спортивной структуре клуба в следующем сезоне. Перес лично заинтересован в возвращении Тони (As)
12 минут назад
Фанаты «Сити» пели «Это что, «Этихад»?» при 3:0 на 92-й минуте матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
14 минут назад
«Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков перед встречей 19 апреля. У команды Гвардиолы есть игра в запасе
16 минут назад
У «Краснодара» ни одного удара в створ в 1-м тайме игры с «Зенитом». Ленини попал в перекладину
18 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» крупно проиграл «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
19 минут назад
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в гостях – 3:0! Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста
20 минут назад
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
30 минут назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
37 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
43 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 4 гола «Гамбургу», «Майнц» против «Фрайбурга»
14 минут назадLive
«Челси» не побеждает «Сити» с 2021-го – с финала ЛЧ. «Горожане» выиграли 10 матчей из 13 с тех пор
19 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
35 минут назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
36 минут назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
58 минут назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
сегодня, 16:46
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
сегодня, 16:33
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
сегодня, 16:32Live
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Рекомендуем