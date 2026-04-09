  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черданцев о судействе: «Я против теории заговора, что кто-то кого-то тянет. «Зенит» и «Спартак» квиты. Адских скандалов не заметил, но решения были в пользу красно-белых в спорных ситуациях»
96

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о судействе в игре «Зенита» и «Спартака» (0:0, 6:7 пен.) Главным арбитром матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России был Артем Чистяков.

– Не заметил каких-то прямо адских скандалов. Получается, что, по сути, квиты. Если там (в мартовском матче 21-го тура Мир РПЛ - Спортс’‘) Соболеву не показали вторую желтую, сегодня не показали Денисову чистый фол – проспал судья откровенно.

Люди очень любят теорию заговора. По-моему, я тебя сегодня прочитал, процитировал твое интервью с болельщиком «Спартака», который сказал, что «Зенит» тащат и так далее – пожалуйста, этому болельщику и всем остальным ответ. Сколько в спорных ситуациях было решений в пользу «Спартака»? Все до одного!

– Ты видел, Сергей Богданович [Семак] подошел, был недоволен. Неужели «Зенит» засудили?

– Ну, я не говорю засудили. Но в спорных ситуациях решения принимались в пользу «Спартака». Во всех спорных, даже ни одного не было такого пограничного. Ну, может, какой-то там был момент, сейчас не помню просто, немного подустал. Поэтому я против теории заговора, что кто-то кого-то тянет, – сказал Черданцев в разговоре с Сергеем Егоровым для телеграм-канала «Футбольный Биги».

На что способен «Спартак» в сезоне?19148 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
logoЗенит
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoСпартак
Артем Чистяков судья
logoГеоргий Черданцев
logoАлександр Соболев
logoДаниил Денисов
logoМатч ТВ
болельщики
logoСергей Семак
96 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же ужасен был вчера Черданцев. Впрочем, как и всегда
Худший комментатор в России..
На втором месте Губерниев, был ещё Орлов, но перешёл в эпистолярный жанр.)))
Отрабатывает, зализывает раны газпрома
да, но Зобнину как по мне там недодали прям по полной карт. За руку держал долго и откровенно, в отбор довольно грубо шел, срыв атаки подножкой во второй половине проигнорили....
Комментарий скрыт
Когда уже закончится Черданцев?
Это надолго. Он карьерист и лизоблюд. Такие пересиживают всех.
когда и Миллер!)
Ну да, ипотека сама себя не выплатит ... Выдернул один момент с Соболевым, которому простили удар локтем в голову, и решил что команды квиты по судейским ошибкам ... А удар зенитовца ногой в живот спартаковцу оставшийся без КК ? А претензии по судейству к Зениту от ЦСКА, Балтики, Локо и Краснодара ?? Хотя смешно ждать объективности к газпромовскому клубу от работника Газпром Медиа
пару нырков Соболя после которых ставили опасные штрафные, а должны были давать ЖК за симуляцию
Комментарий скрыт
Чердак как всегда отрабатывает косточку, лижит по полной программе! Не комментатор а клоун, как и его двухметровый коллега из биатлона...
Ты не чердак , ты подвал ))) От чего ты там устал ?))) Да вся Россия в этот вечер просто аплодировала !
Один ваш написал "весь мир", не стесняйся.
Перефразируя Кадырова: - «Комментатор продажная, …» далее по тексту с указанием мелкого рогатого скота.
Когда Соболев отбивался рукой Жора всеми силами пытался оправдать дельфина - он же не видел когда прыгал и наказания там никакого нет. Теперь же это уже чистый фол Денисова который не наказали. По моему тут прослеживается некая ангажированность у не сторонника теории заговора.
Перестал смотреть послематчевые обсуждения если там присутствует чердак или журавэл, сильно бесят.
Чердак без стеснения болеет весь матч за голубые футболки,каждый их матч
тащемта он болельщик спартака и не скрывает этого, но работа на газпромТВ обязывает
Читайте новости футбола в любимой соцсети
