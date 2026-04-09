Черданцев о судействе: «Я против теории заговора, что кто-то кого-то тянет. «Зенит» и «Спартак» квиты. Адских скандалов не заметил, но решения были в пользу красно-белых в спорных ситуациях»

Черданцев: «Зенит» и «Спартак» квиты, их не тянули, судейских скандалов не было.

Комментатор «Матч ТВ » Георгий Черданцев высказался о судействе в игре «Зенита » и «Спартака» (0:0, 6:7 пен.) Главным арбитром матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России был Артем Чистяков.

– Не заметил каких-то прямо адских скандалов. Получается, что, по сути, квиты. Если там (в мартовском матче 21-го тура Мир РПЛ - Спортс’‘) Соболеву не показали вторую желтую, сегодня не показали Денисову чистый фол – проспал судья откровенно.

Люди очень любят теорию заговора. По-моему, я тебя сегодня прочитал, процитировал твое интервью с болельщиком «Спартака», который сказал, что «Зенит» тащат и так далее – пожалуйста, этому болельщику и всем остальным ответ. Сколько в спорных ситуациях было решений в пользу «Спартака»? Все до одного!

– Ты видел, Сергей Богданович [Семак] подошел, был недоволен. Неужели «Зенит» засудили?

– Ну, я не говорю засудили. Но в спорных ситуациях решения принимались в пользу «Спартака». Во всех спорных, даже ни одного не было такого пограничного. Ну, может, какой-то там был момент, сейчас не помню просто, немного подустал. Поэтому я против теории заговора, что кто-то кого-то тянет, – сказал Черданцев в разговоре с Сергеем Егоровым для телеграм-канала «Футбольный Биги».

