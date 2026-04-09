Михаил Боярский: «Соболев уже наш, игрок «Зенита». Он стал своим, бесповоротно вошел в структуру команды»

Михаил Боярский: Соболев уже наш.

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что форвард Александр Соболев стал своим в «Зените ».

«Соболев стал своим. Он уже окончательно и бесповоротно вошел в структуру команды. Они понимают друг друга с полуслова, в частности с Глушенковым .

Это объясняется его удачным выходом на поле. Практически каждый раз добивается результатов и забивает. Соболев уже наш, игрок «Зенита», – сказал Боярский.