  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
18

Сафонов об ошибках в матче с «Тулузой»: «Никто ничего не говорил мне в лицо. Если критика и была, то это нормально. Играешь хорошо – все тебя поддерживают, ошибаешься – может быть наоборот»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос, не было ли у него переживаний перед матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0) на фоне ошибок в матче Лиги 1 с «Тулузой» (3:1).

3 апреля «ПСЖ» пропустил после двух ошибок Сафонова: сначала российский вратарь неудачно сыграл на выходе, а затем не сумел зафиксировать мяч на последовавшем угловом. 8 апреля «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль», а Сафонов сыграл на ноль.

«Никто ничего не говорил мне в лицо. Я не читаю прессу. Если критика и была, то это нормально, потому что «ПСЖ» – топ-клуб.

Если совершаешь ошибки, то, конечно, болельщики и все остальные будут недовольны. Для меня это нормально: когда ты играешь хорошо, все тебя поддерживают, когда ты совершаешь ошибки, может быть наоборот», – сказал Сафонов.

На что способен «Спартак» в сезоне?19980 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
logoМатвей Сафонов
logoЛига чемпионов УЕФА
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoТулуза
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мотя, вся страна смотрит на тебя и надеется, что закрепишься в роли основного! Удачи и успехов, надо взять чемп и ЛЧ в этом году!
Мне очень хочется узнать, что за специалист работает с игроками ПСЖ в контексте психологии, они очевидно кем-то курируются, уровень адекватности, хладнокровия и твердости невероятный.
Ну у Матвея и в Краснодаре с менталкой все было в порядке,всегда выгрызал своё.
да, это видно, что сильный парень, просто массово по интервью команды и их умению держаться в стрессовой ситуации,очевидно,что работают с коучем)
Правильно, Мотя. На критиков плевать надо
"играешь хорошо, все тебя поддерживают, когда ты совершаешь ошибки, может быть наоборот" (с). В его конкретном случае по-другому: несмотря на ошибки, его поддержали в команде: и Энрике, и Дембеле. Посыл такой: все могут ошибаться, но пока играем вместе, доверяем друг другу. Вон, Усман запорол кучу моментов с Ливером, и что теперь?
Грамотно ответил по поводу довольных-недовольных.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
