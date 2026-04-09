Сафонов об ошибках в матче с «Тулузой»: «Никто ничего не говорил мне в лицо. Если критика и была, то это нормально. Играешь хорошо – все тебя поддерживают, ошибаешься – может быть наоборот»

Сафонов об ошибках в матче с «Тулузой»: никто ничего не говорил мне в лицо.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос, не было ли у него переживаний перед матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0) на фоне ошибок в матче Лиги 1 с «Тулузой» (3:1).

3 апреля «ПСЖ» пропустил после двух ошибок Сафонова: сначала российский вратарь неудачно сыграл на выходе, а затем не сумел зафиксировать мяч на последовавшем угловом. 8 апреля «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль», а Сафонов сыграл на ноль.

«Никто ничего не говорил мне в лицо. Я не читаю прессу. Если критика и была, то это нормально, потому что «ПСЖ» – топ-клуб.

Если совершаешь ошибки, то, конечно, болельщики и все остальные будут недовольны. Для меня это нормально: когда ты играешь хорошо, все тебя поддерживают, когда ты совершаешь ошибки, может быть наоборот», – сказал Сафонов.

