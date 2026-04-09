Робинсон про 0:2: «ПСЖ» разрывал «Ливерпуль» во 2-м тайме. «Красные» выбрали оборонительную тактику и практически ничего не предлагали в атаке»
Экс-вратарь «Тоттенхэма» Пол Робинсон высказался об игре «Ливерпуля» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).
«Это была оборонительная тактика, вот что это было. Они выходили на поле, чтобы добиться результата в Лиге чемпионов, и с самого начала ограничивали возможный ущерб.
«Ливерпуль» практически ничего не предлагал в атаке, но вы могли видеть, в какой структуре они действовали.
Было очевидно, что эта расстановка была хорошо отработана. Как только они теряли контроль над мячом, они возвращались к оборонительной форме и пытались защитить фланги.
«ПСЖ» просто продемонстрировал свое мастерство по ходу игры. Независимо от того, в какой форме был «Ливерпуль», во втором тайме его разрывали на части по всему полю», – заявил Робинсон.
На что способен «Спартак» в сезоне?19980 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
