  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Робинсон про 0:2: «ПСЖ» разрывал «Ливерпуль» во 2-м тайме. «Красные» выбрали оборонительную тактику и практически ничего не предлагали в атаке»
Робинсон про 0:2: «ПСЖ» разрывал «Ливерпуль» во 2-м тайме. «Красные» выбрали оборонительную тактику и практически ничего не предлагали в атаке»

Экс-вратарь «Тоттенхэма» Пол Робинсон высказался об игре «Ливерпуля» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

«Это была оборонительная тактика, вот что это было. Они выходили на поле, чтобы добиться результата в Лиге чемпионов, и с самого начала ограничивали возможный ущерб.

«Ливерпуль» практически ничего не предлагал в атаке, но вы могли видеть, в какой структуре они действовали.

Было очевидно, что эта расстановка была хорошо отработана. Как только они теряли контроль над мячом, они возвращались к оборонительной форме и пытались защитить фланги.

«ПСЖ» просто продемонстрировал свое мастерство по ходу игры. Независимо от того, в какой форме был «Ливерпуль», во втором тайме его разрывали на части по всему полю», – заявил Робинсон.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoЛига чемпионов УЕФА
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
logoПСЖ
logoПол Робинсон
logoтактика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
