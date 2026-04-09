Дуран пробежал меньше вратаря Латышонка в матче «Зенита» со «Спартаком».

Нападающий «Зенита» Джон Дуран показал худший результат по пробегу среди вышедших в основе игроков команды в матче Fonbet Кубка России против «Спартака » (0:0, 6:7 по пенальти).

По данным «Рустат», за 61 минуту на поле Дуран преодолел дистанцию 5,9 км. Это худший результат среди игроков стартового состава «Зенита », включая вратаря Евгения Латышонка (6,3 км, отыграл весь матч).

Кроме того, Дуран выполнил восемь передач с точностью 63%, выиграл 13% единоборств, предпринял одну неудачную попытку обводки.

Лепсая о том, что Дуран «загулял в Барселоне»: «Я слышал такое. Его оштрафовали на большие деньги. Он посмеялся и сказал: «Да и пофиг»

Игра Дурана – насмешка над «Зенитом»

Дуран – это Балотелли для бедных