  • Дуран пробежал 5,9 км в матче со «Спартаком» – меньше Латышонка и остальных игроков старта «Зенита»
Нападающий «Зенита» Джон Дуран показал худший результат по пробегу среди вышедших в основе игроков команды в матче Fonbet Кубка России против «Спартака» (0:0, 6:7 по пенальти).

По данным «Рустат», за 61 минуту на поле Дуран преодолел дистанцию 5,9 км. Это худший результат среди игроков стартового состава «Зенита», включая вратаря Евгения Латышонка (6,3 км, отыграл весь матч).

Кроме того, Дуран выполнил восемь передач с точностью 63%, выиграл 13% единоборств, предпринял одну неудачную попытку обводки.

Лепсая о том, что Дуран «загулял в Барселоне»: «Я слышал такое. Его оштрафовали на большие деньги. Он посмеялся и сказал: «Да и пофиг»

Игра Дурана – насмешка над «Зенитом»

Дуран – это Балотелли для бедных

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
А Дуран Дуран бы пробежал 11.8
Ответ Bartez1986
Just a perfect day...
Ответ Bartez1986
Боюсь, как бы не наоборот, в два раза хуже — 2,95 км)
Без пробега по РФ
Ответ Alex Tarakanoff
Оч хорошо!!!
Ответ Alex Tarakanoff
Следующим владельцам скажет: пробег реальный, потому что предыдущий владелец был аккуратен и заботлив, только раз в неделю храм футбола посещали, а также регулярно проходил ТО. В иной экплуатации не замечен.
Дуран не дурак, переходил в Зенит не для того чтобы бегать больше всех
Ответ Aleksey Yashin
А для того, чтобы деньги получать.
Ответ ОЛЛС1911
Комментарий скрыт
Парень забил на футбол, это было ясно по периоду в Турции и СА. непонятно кто думал что в РПЛ он вдруг начнёт выкладываться. через пару лет будет где-нибудь во второй лиге ОАЭ
Ответ Kitay Fanat
С пузом как у Джанашии.
Ответ Kitay Fanat
Кто то в Зените наверное думал.
А он реально хорош) теперь понятно почему он проигрывает конкуренцию Соболеву)
Ответ Кот_Вопрос
Комментарий скрыт
У пацана зарплата $22,1 млн в год, примерно 148 млн рублей в месяц, 4,88 млн рублей в день, и так еще 4 года, до лета 2030.
Вопрос, зачем ему бегать? =))
Это ответ на вопрос , управляет Семак командой или нет . Дуран же на тренировках не феерит ,рыет всех , а потом на поле со Спартаком пробегает меньше , чем я кардио в зале делаю )) В тему управления команды , неизвестно , как на Кондакове отразится этот пенальти еще , он в игре не забил до этого убойный момент на последних минутах. Не дай бог сломается психологически . И тем , кто защищает Семака , рекомендую посмотреть матчи Зенита при Спалетти , даже неудачные . Сейчас на ютубе посмотрел , это просто космос по сравнению с тем , во что играет команда Семака последние 3 года … Тоже и про Боаша , но там исполнители посильнее были , как по мне , чем у Спалетти ( Халк и Витцель пришли уже на финише Лучано )… Рисунок , передачи , скорости , каждый в команде знает куда бежать , как отдать …. И ВОТ ЭТО …. Ужас …
Ответ заблокированному пользователю
Согласен.
Ответ заблокированному пользователю
Так и в чем "не управление" заключается? Соболев сейчас лучше - он и играет.

Молодому дают по 20 минут. В пятерку пенальтистов его не включали. То что он пошел бить восьмым и не забил к управлению игрой мало отношения имеет.
В Саудовской Аравии на всю жизнь заработал,какой смысл за Зенит выкладываться.

Стал типичным русским паспортистом на ЗП 😁
Ответ el shaarawy92
Комментарий скрыт
Зенит живёт в параллельной вселенной. Уж все давно поняли что нет смысла сейчас брать дррогих и статусных игроков. Любой нормальный игрок смотрит сейчас на РПЛ как на что то маргинальное, но за деньги готов поковыряться в носу и походить по полю пешком, раз есть лохи, готовые просто так вываливать деньги. А Зенит думает так, раз деньги есть, надо их тратить. Не пропадать же добру, оно само себя не освоит.
Ответ гилберт
Есть такая странная закономерность. Почему-то те, кто пишет, что Зенит "живёт в параллельной вселенной", сами зачастую представляют мало реалистичный сценарий происходящего. Вечно он рисуется подогнанным под ответ, а не ответ строится основанным на взаимосвязанных фактах.
