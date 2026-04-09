  • Агент Батракова об интересе «ПСЖ»: «Не буду комментировать. Алексеем интересуются многие команды из Европы, он активно изучает английский»
Агент Батракова об интересе «ПСЖ»: «Не буду комментировать. Алексеем интересуются многие команды из Европы, он активно изучает английский»

Агент Батракова: про «ПСЖ» говорить не буду, он интересен многим командам Европы.

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о возможном переезде игрока в Европу.

Ранее СМИ писали, что 20-летним футболистом активно интересуются европейские клубы. «Чемпионат» вчера сообщил, что «ПСЖ» рассматривает возможность подписания Батракова в летнее трансферное окно.

«Алексей владеет английским языком, он постоянно занимается с репетитором. Сейчас на английском разговаривают практически везде, и это важная составляющая в контексте его возможного трансфера в Европу. Думаю, с языком проблем не будет, он активно его изучает.

Интерес «ПСЖ»? Не буду комментировать данную информацию. К Алексею есть интерес со стороны многих команд из Европы», – сказал Кузьмичев. 

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Вот балда! Французский надо учить !!
Ответ IlyaGrain
Вот балда! Французский надо учить !!
Им никто не подсказал, что Париж - столица Франции.
Лет ми спик фром май харт ыныглыш
во Франции не любят инглиш спикеров бтв. В Испании - испанский, а из Италии нет интереса судя по инсайдам. С немцами и англичанами сделка невозможна по политике. Так собственно зачем он учит английский? ))
Ответ Алексей Софронов_1116242375
во Франции не любят инглиш спикеров бтв. В Испании - испанский, а из Италии нет интереса судя по инсайдам. С немцами и англичанами сделка невозможна по политике. Так собственно зачем он учит английский? ))
международный язык...тут без вариантов...
Ответ Алексей Софронов_1116242375
во Франции не любят инглиш спикеров бтв. В Испании - испанский, а из Италии нет интереса судя по инсайдам. С немцами и англичанами сделка невозможна по политике. Так собственно зачем он учит английский? ))
Поедет в США в Соккер играть )))
Прокомментировал, что не будет комментировать?
По мне наши обсолютно не готовы к Европе , постоянно смотрю футбол разных чемпионатов но вот нет в топ клубах людей в основе которые не рискуют или не добегают. Уехать в Европу просидеть так лет пять по мне это все смутно. Очень большая интенсивность, разве что Италия но тут уже многие факторы влияющие на успех в клубе. Нужно ехать туда где ты будешь в основе в ПСЖ не Батрак не кому конкуренцию не составит. На фланге Леха во обще плох было видно по игре с Ахматом. Ну и самое важное, Леха человек настроение команды если у всех прёт то и у него прёт один ничего пока что не вытягивает.
