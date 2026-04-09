Агент Батракова об интересе «ПСЖ»: «Не буду комментировать. Алексеем интересуются многие команды из Европы, он активно изучает английский»

Агент Батракова: про «ПСЖ» говорить не буду, он интересен многим командам Европы.

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива » Алексея Батракова , высказался о возможном переезде игрока в Европу.

Ранее СМИ писали, что 20-летним футболистом активно интересуются европейские клубы. «Чемпионат» вчера сообщил, что «ПСЖ» рассматривает возможность подписания Батракова в летнее трансферное окно.

«Алексей владеет английским языком, он постоянно занимается с репетитором. Сейчас на английском разговаривают практически везде, и это важная составляющая в контексте его возможного трансфера в Европу. Думаю, с языком проблем не будет, он активно его изучает.

Интерес «ПСЖ »? Не буду комментировать данную информацию. К Алексею есть интерес со стороны многих команд из Европы», – сказал Кузьмичев.