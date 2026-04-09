84

Орзул о пенальти Барко: «Даже я бы так не била. Так исполняет трехлетка во дворе»

Ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул критически оценила пенальти в исполнении полузащитника «Спартака» Эсекиэля Барко.

На 40-й минуте матча «Спартака» и «Зенита» (0:0, 7:6 по пенальти) в FONBET Кубке России Луис Энрике Андре в своей штрафной рукой ткнул в лицо Барко, и игрок красно-белых упал на землю. Главный судья Артем Чистяков после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил одиннадцатиметровый. Барко сам нанес удар с точки. Он несильно пробил низом по центру, и Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял в руки.

– [Пенальти] Барко. Мне кажется, даже я бы так не била, честно говоря. Что это было?

– Наверное, хотел в пижонском стиле исполнить.

– Леш, обычно так исполняет трехлетка во дворе, – заявила Орзул в беседе с Алексеем Гасилиным в эфире программы «Все на матч».

В марте «Динамо» высмеяло Орзул за вопросы вратарю Курбану Расулову: Мария сказала вратарю «беречь пятую точку». Также Орзул спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».

«Матч ТВ» об Орзул: «Была проведена беседа о корректности высказываний в эфире и этике работы»

На что способен «Спартак» в сезоне?19315 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoМария Орзул
logoFONBET Кубок России
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЭсекиэль Барко
logoЕвгений Латышонок
logoАлексей Гасилин
logoМатч ТВ
84 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если б я был замужней женщиной, то не стал бы тискаться в авто на стоянке с женатым футболистом, как Орзул в свое время ... обычно так исполняет всем дающая малолетка во дворе
Ответ Фокс45
Комментарий скрыт
Ответ Фокс45
Комментарий скрыт
А шо там Люся Чеботина думает по этому поводу?
Ответ Алексей Маликов
Не буди лихо, пока тихо.😄
Ответ Алексей Маликов
У неё большой каблук в Монако.
Трехлетка во дворе не стал бы пижонить. Потому что получил бы поджопник за такое. Это как раз-таки черта самоуверенных в себе профиков и состояшихся выпендрежников.
Ответ Алексей Софронов_1116242375
Да не пижонил он. Барко всегда бьет в таком стиле - ждет пока кипер не дернется. Латышонок здесь его переиграл просто
Ответ Three Days Grace
На повторах видно - у него чуток нога поехала. Как в том самом "двойном ударе", только менее значительно. Это говорит о технике исполнения по стоячему мячу. Как вывод на будущее - отстранить Барко от выполнения пенальти пожизненно.
Хрен с ней с Орзул, но зачем постоянно зовут этого Гасилина в качестве эксперта?
Ответ funnynerd21
Зенит просто даёт работу своим почётным ветеранам)
Ну,Орзул у Дзюбы уроки по пенальти брала...Так что,наверно,ее мнение авторитетно.
Ответ Сергей Круг
Возможно, и не уроки совсем
Когда не осталось спортивных новостей
Орзул - кто этот мужик?
Ответ Алексей Анненков
Кореш рукастого. Точнее его подстилка.
Будет ему уроком на будущее. Дзюба лучше пробил в своё время, куда надо.
Думал Орзул это тренер с Турции, пока не посмотрел на нее)
Ответ Марат Каримуллин
Ну эта, возможно, в Турции кое-чему тренировалась.
Пипец... Кто ей слово на Матче даёт???
Гнать в три шеи.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
