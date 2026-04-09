Орзул о пенальти Барко: «Даже я бы так не била. Так исполняет трехлетка во дворе»

Орзул о пенальти Барко: так исполняет трехлетка во дворе.

Ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул критически оценила пенальти в исполнении полузащитника «Спартака» Эсекиэля Барко .

На 40-й минуте матча «Спартака » и «Зенита » (0:0, 7:6 по пенальти) в FONBET Кубке России Луис Энрике Андре в своей штрафной рукой ткнул в лицо Барко, и игрок красно-белых упал на землю. Главный судья Артем Чистяков после консультации с видеоассистентом и изучения повтора назначил одиннадцатиметровый. Барко сам нанес удар с точки. Он несильно пробил низом по центру, и Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял в руки.

– [Пенальти] Барко. Мне кажется, даже я бы так не била, честно говоря. Что это было?

– Наверное, хотел в пижонском стиле исполнить.

– Леш, обычно так исполняет трехлетка во дворе, – заявила Орзул в беседе с Алексеем Гасилиным в эфире программы «Все на матч».

В марте «Динамо» высмеяло Орзул за вопросы вратарю Курбану Расулову: Мария сказала вратарю «беречь пятую точку». Также Орзул спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».

