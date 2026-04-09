Джулиано Симеоне после 2:0: «Барса» играет в меньшинстве так же, как в полном составе. «Атлетико» приложил огромные усилия и доволен своей работой»

Джулиано о 2:0 с «Барсой»: они играют так же и в меньшинстве, мы довольны собой.

Нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне высказался о победе над «Барселоной» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 41-й минуте защитник каталонцев Пау Кубарси сбил Джулиано возле линии штрафной, помешав нападающему мадридцев выйти один на один к воротам Жоана Гарсии. Главный арбитр встречи Иштван Ковач удалил Кубарси с поля.

«Против «Барселоны» мало какие результаты будут убедительными. Они отличная команда, у них отличные игроки. Мы приложили огромные усилия, чтобы попытаться достичь этого результата. Надо продолжать работать и думать о себе. Продолжать улучшать ситуацию – я думаю, что мы можем это сделать как команда. Добраться туда, куда мы хотим добраться.

Мы стараемся играть так, как играем обычно. Иногда это возможно, а иногда и нет, дело, очевидно, в сопернике. Они очень хороши и оказывают сильное давление. Мы уезжаем довольные проделанной работой и теперь думаем о «Севилье».

Они играют одинаково в полном составе или в меньшинстве. Мы приспосабливаемся к тому, чего требует игра. Это делает нас лучшей командой.

Хулиан забросил мне мяч за спину, я двигался один и почувствовал контакт. Хулиан забил гол, он выдающийся игрок для «Атлетико ». Я очень рад за него, потому что знаю, как он работает и насколько он скромен. Это очень важно для нас», – сказал Джулиано Симеоне .