  Кубарси извинился за удаление в матче с «Атлетико»: «Беру на себя ответственность за результат. «Барса» никогда не сдастся»
Кубарси извинился за удаление в матче с «Атлетико»: «Беру на себя ответственность за результат. «Барса» никогда не сдастся»

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси извинился за удаление в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

На 41-й минуте Кубарси сбил Джулиано Симеоне возле линии штрафной, помешав нападающему «Атлетико» выйти один на один к воротам Жоана Гарсии. Главный арбитр встречи Иштван Ковач сначала показал защитнику «Барселоны» желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и удалил его с поля.

«Одно действие определяет исход матча и противостояния. Это футбол, и я беру на себя ответственность за результат.

Впереди еще долгий путь. Мы сплоченнее, чем когда-либо. Мы семья, и мы всегда это показывали. Двигаемся дальше, с упорством и решимостью. Мы никогда не сдадимся», – написал Кубарси в инстаграме.

Удаление Кубарси и штрафной Альвареса в наказание. Фатальные минуты «Барсы» ❌

Там Кстати УЕФА собирается отстранить Ковача до конца сезона. А что случилось, нам же тут «эксперты» рассказывали, что судейство нормальное было? А по факту судейство напрямую повлияло нерезультативно и может повлиять на исход:
1. Не удалил Коке, намеренный удар по ноге Ямаля без попытки сыграть в мяч, это железобетонная вторая желтая и удаление еще до удаления Кубарси. Надеюсь никому не нужно рассказывать, что момента с Кубарси тогда бы просто не возникло.
2. На 17 нарушений «Атлетико» всего три желтые и 0 удалений. Для сравнения, у «Барсы» на 6 фолов 2 желтые и одна красная. То есть как минимум, Ле Норман и Джулиано в ответке не должны были принимать участие, если бы получили по совокупности за все свои нарушения. И в итоге «Атлетико» бы остался с одним Лангле из цз.
3. Не поставил пенальти и не удалил Пубиля за то, что он взял мяч в руки после того, как его ввел Муссо в игру.

И после этого эксперты будут говорить, что судейство было нормальное, а «Атлетико» не отскочил.
Будем верить, что во вторник карма настигнет и «Реал» в таком случае, за все левые предыдущие проходы))
Чего на пацана накинулись...Совсем молодой еще, опыта минимум. Для своего возраста, вполне приличный защитник. Не его беда, что рядом с ним нет дядьки, который бы страховал и подсказывал.
Всего-то 3 сезон в основе топ клуба
В прошлом сезоне как раз был Иньиго, который классно рулил линией защиты. Ушёл совершенно неожиданно, в последние дни трансферного летнего окна. Для всех была неожиданность, слишком большое предложение от арабов. Но Кубарси очень прибавил именно как защитник, я это отчётливо вижу, просто очень непросто играть в такой системе, особенно когда в напарниках Мартин, нестабильный, может выдать хороший матч, а может провалить. Барселоне на Кубарси молится только, классный защитник с превосходным пасом и чтением игры, но ему нужна помощь. Если придёт Бастони, это было бы нереально, как раз такой и нужен сзади
Феерический конечно
Второй год подряд глупо удаляется
Да можно даже сказать в третий раз, фол на Лаутаро тоже был глупым и там могли еще и удалить вместе с пенальти(тоже фол последней надежды получался), но простили и не дали двойного наказания. И вот это феерическое чудо будет безальтернативно основным цз Барсы пока у клуба финансовый кризис, ибо денег купить другого цз нет
Как понять глупо удаляется))) не дал забить железобетонный гол. То что Альварез забил, это уже другое
Да там вообще кажется красной не было))) вот щас попался хороший повтор. Куба мимо пробегал , а семеоне как будто ногу выставил сзади ))) как будто бы , сомнительно
Ага, еще скажите, что семеоне фолил
Симеоне симулировал, что не ясно
Не было там красной мяч в задницу симионе попал так бред конечно
ну это уже будет без тебя
Ну взял и взял ответственность, что изменилось то от этих слов
Диего за такое на домашнем стадике не простит
С Бастони будет великолепная связка. Тупой и еще тупее.
Про Араухо не забывай))
и кому от этого легче?
Материалы по теме
Анри согласен с удалением Кубарси в матче с «Атлетико»: «Никаких сомнений. Пау не фолил намеренно, но это лишение явной возможности забить гол»
9 апреля, 08:58
Симеоне о Пубиле, рукой остановившем мяч во вратарской «Атлетико»: «Если Марк и судья истолковали игру как не начавшуюся – это здравый смысл»
9 апреля, 03:40
Флик об удалении Кубарси: «Не знаю, красная ли это, даже не уверен в достаточности контакта. А почему ВАР не вмешался в ситуации с Пубилем? Это пенальти и вторая желтая»
8 апреля, 21:56
Рекомендуем
Главные новости
У «Челси» 5 поражений с общим счетом 2:15 и разгром клуба из третьей лиги в 6 последних матчах. Дальше – «МЮ»
3 минуты назад
«Реал» хочет предложить Кроосу должность в спортивной структуре клуба в следующем сезоне. Перес лично заинтересован в возвращении Тони (As)
11 минут назад
Фанаты «Сити» пели «Это что, «Этихад»?» при 3:0 на 92-й минуте матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
13 минут назад
«Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков перед встречей 19 апреля. У команды Гвардиолы есть игра в запасе
15 минут назад
У «Краснодара» ни одного удара в створ в 1-м тайме игры с «Зенитом». Ленини попал в перекладину
17 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» крупно проиграл «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
18 минут назад
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в гостях – 3:0! Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста
19 минут назад
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
29 минут назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
36 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
42 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 4 гола «Гамбургу», «Майнц» против «Фрайбурга»
13 минут назадLive
«Челси» не побеждает «Сити» с 2021-го – с финала ЛЧ. «Горожане» выиграли 10 матчей из 13 с тех пор
18 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
34 минуты назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
35 минут назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
57 минут назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
59 минут назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
сегодня, 16:33
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
сегодня, 16:32Live
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Рекомендуем