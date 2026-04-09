Кубарси извинился за удаление в матче с «Атлетико»: «Беру на себя ответственность за результат. «Барса» никогда не сдастся»
Защитник «Барселоны» Пау Кубарси извинился за удаление в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).
На 41-й минуте Кубарси сбил Джулиано Симеоне возле линии штрафной, помешав нападающему «Атлетико» выйти один на один к воротам Жоана Гарсии. Главный арбитр встречи Иштван Ковач сначала показал защитнику «Барселоны» желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и удалил его с поля.
«Одно действие определяет исход матча и противостояния. Это футбол, и я беру на себя ответственность за результат.
Впереди еще долгий путь. Мы сплоченнее, чем когда-либо. Мы семья, и мы всегда это показывали. Двигаемся дальше, с упорством и решимостью. Мы никогда не сдадимся», – написал Кубарси в инстаграме.
Удаление Кубарси и штрафной Альвареса в наказание. Фатальные минуты «Барсы» ❌
1. Не удалил Коке, намеренный удар по ноге Ямаля без попытки сыграть в мяч, это железобетонная вторая желтая и удаление еще до удаления Кубарси. Надеюсь никому не нужно рассказывать, что момента с Кубарси тогда бы просто не возникло.
2. На 17 нарушений «Атлетико» всего три желтые и 0 удалений. Для сравнения, у «Барсы» на 6 фолов 2 желтые и одна красная. То есть как минимум, Ле Норман и Джулиано в ответке не должны были принимать участие, если бы получили по совокупности за все свои нарушения. И в итоге «Атлетико» бы остался с одним Лангле из цз.
3. Не поставил пенальти и не удалил Пубиля за то, что он взял мяч в руки после того, как его ввел Муссо в игру.
И после этого эксперты будут говорить, что судейство было нормальное, а «Атлетико» не отскочил.
Второй год подряд глупо удаляется