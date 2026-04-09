Кубарси извинился за удаление в матче с «Атлетико»: «Беру на себя ответственность за результат. «Барса» никогда не сдастся»

Кубарси извинился за удаление в матче с «Атлетико».

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси извинился за удаление в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико » (0:2).

На 41-й минуте Кубарси сбил Джулиано Симеоне возле линии штрафной, помешав нападающему «Атлетико» выйти один на один к воротам Жоана Гарсии. Главный арбитр встречи Иштван Ковач сначала показал защитнику «Барселоны» желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и удалил его с поля.

«Одно действие определяет исход матча и противостояния. Это футбол, и я беру на себя ответственность за результат.

Впереди еще долгий путь. Мы сплоченнее, чем когда-либо. Мы семья, и мы всегда это показывали. Двигаемся дальше, с упорством и решимостью. Мы никогда не сдадимся», – написал Кубарси в инстаграме.

