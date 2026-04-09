Каррагер о «Ливерпуле»: «Салах, ван Дейк, Алиссон – легенды, они привели клуб к чемпионству в прошлом сезоне. Но это уже не те игроки, а другие недостаточно хороши, чтобы сделать шаг вперед»

Каррагер: ван Дейк и Салах уже не те, а остальные в «Ливерпуле» не дотягивают.

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о ситуации с лидерами команды в этом сезоне.

«Что мне сказать о Вирджиле ван Дейке, он всегда был настоящим лидером на поле, и он остается для меня настоящим лидером за его пределами. Болельщики «Ливерпуля» имеют к нему небольшие вопросы о его лидерстве на поле, когда у него что-то не ладится, но так всегда бывает, когда команда не выигрывает, всегда указывают пальцем. Для меня он фантастический капитан, фантастический игрок «Ливерпуля», и он всегда выходит и высказывается – я уважаю это, потому что не все так делают сейчас.

Но я уже говорил об этом в начале сезона, и ничего не изменилось: видно, что с «Ливерпулем » происходит много разных неправильных вещей. Но вы наблюдаете за тремя великими игроками всех времен: за вратарем Аллисоном, у которого всегда были травмы, сейчас он получает их чаще, он уже не тот вратарь; за Вирджилом ван Дейком, который уже не тот, каким мы его знаем, ему 34 года; за тем же Мо Салахом , ему 33, а он играет в атаке.

Я никогда не буду критиковать их как игроков. Они легенды, они очень много сделали для клуба, они воспитали других футболистов. Потому что был Тьерри Анри в «Арсенале», Деннис Бергкамп, всегда есть четыре или пять отличных игроков, которые поддерживают остальных. Итак, сейчас вы наблюдаете, что Салах и ван Дейк, которые были абсолютно неземными и в прошлом сезоне привели «Ливерпуль» к чемпионству, уже не те игроки, а другие недостаточно хороши, чтобы сделать шаг вперед», – заявил Каррагер.