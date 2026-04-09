  Каррагер о «Ливерпуле»: «Салах, ван Дейк, Алиссон – легенды, они привели клуб к чемпионству в прошлом сезоне. Но это уже не те игроки, а другие недостаточно хороши, чтобы сделать шаг вперед»
Каррагер о «Ливерпуле»: «Салах, ван Дейк, Алиссон – легенды, они привели клуб к чемпионству в прошлом сезоне. Но это уже не те игроки, а другие недостаточно хороши, чтобы сделать шаг вперед»

Каррагер: ван Дейк и Салах уже не те, а остальные в «Ливерпуле» не дотягивают.

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о ситуации с лидерами команды в этом сезоне.

«Что мне сказать о Вирджиле ван Дейке, он всегда был настоящим лидером на поле, и он остается для меня настоящим лидером за его пределами. Болельщики «Ливерпуля» имеют к нему небольшие вопросы о его лидерстве на поле, когда у него что-то не ладится, но так всегда бывает, когда команда не выигрывает, всегда указывают пальцем. Для меня он фантастический капитан, фантастический игрок «Ливерпуля», и он всегда выходит и высказывается – я уважаю это, потому что не все так делают сейчас.

Но я уже говорил об этом в начале сезона, и ничего не изменилось: видно, что с «Ливерпулем» происходит много разных неправильных вещей. Но вы наблюдаете за тремя великими игроками всех времен: за вратарем Аллисоном, у которого всегда были травмы, сейчас он получает их чаще, он уже не тот вратарь; за Вирджилом ван Дейком, который уже не тот, каким мы его знаем, ему 34 года; за тем же Мо Салахом, ему 33, а он играет в атаке.

Я никогда не буду критиковать их как игроков. Они легенды, они очень много сделали для клуба, они воспитали других футболистов. Потому что был Тьерри Анри в «Арсенале», Деннис Бергкамп, всегда есть четыре или пять отличных игроков, которые поддерживают остальных. Итак, сейчас вы наблюдаете, что Салах и ван Дейк, которые были абсолютно неземными и в прошлом сезоне привели «Ливерпуль» к чемпионству, уже не те игроки, а другие недостаточно хороши, чтобы сделать шаг вперед», – заявил Каррагер.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал CBS Sports Golazo
Как по мне, очевидно, что дело не во всех этих игроках, а в тренере, при котором деградировали практически все, кроме Собослая и Экетике, хотя и они возможно играли бы еще лучше при нормальном тренере.
Ответ Besa07
Как по мне, очевидно, что дело не во всех этих игроках, а в тренере, при котором деградировали практически все, кроме Собослая и Экетике, хотя и они возможно играли бы еще лучше при нормальном тренере.
Экитике вчера видно было как не деградировал, в сапогах бегал
Алиссон то причем? В каждом матче почти по несколько раз спасает. Ван Дейк тоже нормально играл, только в последних матчах плох.
Я понимаю Ливерпуль плох,но при чем тут комменты фаната сити чья команда позорной черной букхалтерией купила титулы-я понимаю мы ругаем команду,а он тут при чем)))
Робертсона забыл
Во-первых, как резко они деграднули разом, это наводит на мысль что дело в тренере.

Во-вторых, некоторые позиции просто швах, не уверен, что Керкез вообще игрок в футбол, Конате нулевой, того латаются дыры Гомесом и Собослаем. Зато форвардов накупили на 350 лямов.
Ответ Aggrrist
Во-первых, как резко они деграднули разом, это наводит на мысль что дело в тренере. Во-вторых, некоторые позиции просто швах, не уверен, что Керкез вообще игрок в футбол, Конате нулевой, того латаются дыры Гомесом и Собослаем. Зато форвардов накупили на 350 лямов.
Керкез в прошлом году был в символической сборной сезона АПЛ. С Конате в основе выиграли много трофеев и дошли до многих финалов. Реал не просто так хотел его забрать в конце сезона. Уверен, что под другим руководством они снова смогут показывать стабильно высокий уровень.
Алиссона в прошедшей игре вообще видно не было
прошлом сезоне они были хороши ,а в этом уже нет? какое-то странное заявление
Без Ван Дейка и Алиссона, уже давно на вылет в шип стояли бы.
