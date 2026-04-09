Ву на русском высказался о победе «Спартака»: «Очень рад. «Зенит» – сложная команда, но мы работали хорошо»

Камерунец Ву из «Спартака» дал интервью на русском языке.

Камерунский защитник «Спартака » Кристофер Ву дал интервью на русском языке после победы над «Зенитом » в Fonbet Кубке России (0:0, 7:6 по пенальти).

«Сегодня я очень рад, потому что мы победили. «Зенит» – сложная команда, но мы работали хорошо, друг за друга. Я очень рад», – сказал Ву в беседе с Сергеем Егоровым.

