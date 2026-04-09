  «Зенит» встретится с «Краснодаром». Приходите поддержать петербуржцев в принципиальной игре против быков!
11

«Зенит» встретится с «Краснодаром». Приходите поддержать петербуржцев в принципиальной игре против быков!

В 24-м туре Мир РПЛ «Зенит» сыграет с «Краснодаром».

Матч пройдет в воскресенье, 12 апреля, в 19:30 на стадионе «Газпром Арена».

После 23-х туров сине-бело-голубые находятся на второй строчке в турнирной таблице, набрав 51 очко. Быки же лидируют в чемпионате, обгоняя петербуржцев на одно очко.

Перед матчем на главной сцене стадиона выступит Mary Gu. Концерт начнется в 18:50 в рамках WINLINE Show. В 17:45 пройдет автограф-сессия артистки.

Перед стартовым свистком на первом ярусе разложат 21 000 флагов в клубных цветах. За десять минут до начала игры запланировано пиротехническое шоу с участием более 50 артистов и около 1000 зарядов.

Команды также поддержат акцию «Сильные вместе» и выйдут на матч в футболках с надписью «Дагестан, мы с тобой». Также часть средств с продажи билетов в апреле будет направлена в фонд «Обнаженные сердца».

Перед игрой для болельщиков будет открыт «Фан-Променад» с развлекательными зонами, мастер-классами и интерактивными площадками.

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

11 комментариев
смотреть только нервы портить глядя на тягомотину зенитовских игроков
Кто такая Мари Джи?

Та кто придумала Xg?
Тут не о результате надо размышлять, а будет или нет судейский скандал. Хотелось бы увидеть хороший футбол, но боюсь судьи выйдут на первый план.
Питерские снобы тоже будут швыряться бутылками в краснодарцев?
Ответ Volgogradets
Питерские снобы тоже будут швыряться бутылками в краснодарцев?
Нет,они сами на бутылки сядут.
Да однозначно надо идти на игру!!!!!
Только победы Краснодар
Хотелось бы, чтобы Зенит, сохранил интригу в чемпионате, а команды показали качественный футбол.
