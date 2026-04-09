Федотов хочет возглавить «Динамо», экс-тренер ЦСКА отказал «Крыльям» и «Торпедо». Переговоры начнутся в конце сезона, когда будут ясны перспективы Гусева (Sport Baza)

Владимир Федотов хочет возглавить «Динамо ».



По информации телеграм-канала Sport Baza, работа в столичном клубе – приоритетный вариант продолжения карьеры для специалиста. Переговоры с руководством начнутся по окончании сезона, когда наступит ясность по перспективам Ролана Гусева .



У Федотова был вариант с назначением в «Крылья Советов », однако тренер категорически отверг возможность переезда в Самару. Он хочет работать в Москве.



При этом он ждет интересный проект. По этой причине Федотов не стал вести переговоры с «Торпедо ».

Последним местом работы 59-летнего специалиста был ЦСКА, который он покинул в 2024 году.