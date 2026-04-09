  Федотов хочет возглавить «Динамо», экс-тренер ЦСКА отказал «Крыльям» и «Торпедо». Переговоры начнутся в конце сезона, когда будут ясны перспективы Гусева (Sport Baza)
Федотов хочет возглавить «Динамо», экс-тренер ЦСКА отказал «Крыльям» и «Торпедо». Переговоры начнутся в конце сезона, когда будут ясны перспективы Гусева (Sport Baza)

Федотов хочет стать главным тренером «Динамо».

Владимир Федотов хочет возглавить «Динамо».

По информации телеграм-канала Sport Baza, работа в столичном клубе – приоритетный вариант продолжения карьеры для специалиста. Переговоры с руководством начнутся по окончании сезона, когда наступит ясность по перспективам Ролана Гусева.

У Федотова был вариант с назначением в «Крылья Советов», однако тренер категорически отверг возможность переезда в Самару. Он хочет работать в Москве.

При этом он ждет интересный проект. По этой причине Федотов не стал вести переговоры с «Торпедо».

Последним местом работы 59-летнего специалиста был ЦСКА, который он покинул в 2024 году.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Какие перспективы у Гусева? Максимум 8 место и вылет от Краснодара в Кубке
Ответ Михаил Алексеев
Ну видимо раз без кубка то будут думать оставлять Ролана или нет
Ответ Михаил Алексеев
Могут седьмое занять. Рубин в целом послабее, правда, у них выздоровел Даку.
Почему битва за выживание в ФНЛ и креативные персональные заряды с трибун каждый матч не являются интересным проектом? Непонятно.
Ответ Третий фанат ФК Торпедо Москва
Почему битва за выживание в ФНЛ и креативные персональные заряды с трибун каждый матч не являются интересным проектом? Непонятно.
Ну справедливости ради, Торпэдо бьётся далеко не за выживание, они в 7 очках от зоны вылета и в 8 от стыков. Сейчас болтаются в середине, причём по весне одна из лучших команд лиги, много осенью потеряли просто. С их возможностями в следующем сезоне должны бороться за повышение, если опять судейских скандалов не будет.
Дядя Володя получил 60 лям от цска, теперь может себе позволить неспешный выбор
Когда Сёмин был без работы, он возглавил Мордовию. И Габалу тренировал в Азербайджане. При это Сёмин на тот момент был одним из самых титулованных тренеров России. Этот 2 года сидит без работы и ищет где бабла больше заплатят.
Ответ тот самый Кадрус
Лысый шарлатан Федотов в творческом отпуске:)
Ответ тот самый Кадрус
Семин и Динамо К тренировал, а в этих опозорился, вот и Федотов не хочет повторения, он уже колупался в Оренбурге, знает, что это такое, а Семин не знал.
Динамо ходит только по граблям. Даже не понимаю, как они Личку пригласить умудрились. Ошиблись, наверное ))
Там и в Зените может место освободится...
Ответ Hollywood Hogan
Там и в Зените может место освободится...
те Леонидаса обхаживают
На самом деле очень странно, что тренер, который везде давал результат, который зачастую был сильно выше ожидаемого, который наверное самого мертвого футболиста заставит приносить пользу, 2 года сидит без работы, в то время как заслуженные физруки вроде Юрана, Евсеева или Шалимова, её регулярно находят. Либо он сам отверг много предложений, либо всех отпугнуло его разбирательство с ЦСКА.
Ответ Shuller18
Да, понятно, что заработав определенную репутацию он не хочет размениваться на, что попало (при всем уважение нынешние КС и Торпедо примерно так и выглядят). Думаю пример Гончаренко, который с определенного момента стал браться за все, что плохо лежит, показателен.
Ответ Shuller18
Меня смущает что он играет в одну систему и соответственно под него нужно перетряхивать состав и после него ещё раз перетряхивать. И амбиции у него намного круче чем у Талалаева, который работает с бедной Балтикой и игроками из низших лиг.
Можно ждать и не дождаться…
Динамо с Гусевым максимум окажется на 7 месте, команда в РПЛ с Гусевым идет 4-2-2, набрали 14 очков из 24. Не из-за Гусева Динамо там оказалось. Новый тренер - новые игроки, а еще от игроков предыдущего тренера под проект надо расчищать. Я бы действительно дождался конца сезона, чтобы посмотреть игру и результаты Ролана Гусева как тренера.

ЗЫ А ведь еще недавно (как кажется), ходил на стадион посмотреть на молодого и талантливого правого полузащитника, который только пробился в основу
Ответ Никола Тесла
Обычный цикл Динамо. Избавимся от игроков предыдущего тренера, наберём других - а потом по новой.
Ответ Vir_Cotto
Это точно. Я бы дал Гусеву время поработать, он начал приводить команду в чувство, но есть шанс, что несмотря на результаты уже решили звать Федотова, тогда потратят бабло, а вот с результатом непонятно.
В общем, я точно за то, чтобы внимательно смотреть за Гусевым и тогда принимать решение по нему.
Динамовцы будут идиотами если не оставят Гусева и возьмут лысого физрука.
Ответ igor.igorev
Спасибо за совет, армеец!
Ответ igor.igorev
А если все же возьмут и он трофей выиграет - переобуешься?
Гусев про 0:0 с «Краснодаром»: «Владели преимуществом во 2-м тайме, но не реализовали моменты. Сейчас надо думать про РПЛ – в чемпионате мы играть не бросим, это не про «Динамо»
8 апреля, 18:11
Заварзин о «Динамо»: «Гусев спасется, только если возьмет Кубок. У клуба есть все, кроме человека, который сделает его чемпионом»
6 апреля, 17:25
Защитник «Динамо» Рикардо о 3:3 с «Оренбургом»: «Тренерский штаб не виноват, виноваты футболисты. Не можем пропускать такие голы»
5 апреля, 07:57
«Гусев говорил, что его подачи – это «сникерс», вкусные как шоколадка». Бессмертный о тренере «Динамо»
29 марта, 04:04
