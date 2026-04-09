  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • КДК рассмотрит бросание бутылок фанатами «Зенита» после матча со «Спартаком». Комиссар РФС зафиксировал инцидент в рапорте («Чемпионат»)
114

КДК рассмотрит бросание бутылок фанатами «Зенита» после матча со «Спартаком». Комиссар РФС зафиксировал инцидент в рапорте («Чемпионат»)

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит инцидент на матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 6:7 пен.)

Московский клуб выиграл серию пенальти на «Газпром Арене», после чего болельщики петербуржцев забросали гостей бутылками. Одна из них попала в игрока красно-белых Манфреда Угальде. Игроки хозяев подошли к соперникам и призвали уйти от трибуны. 

Комиссар РФС зафиксировал в своем рапорте инцидент после окончания игры.

Он будет рассмотрен на следующем заседании КДК РФС, запланированном на 16-17 апреля, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На что способен «Спартак» в сезоне?18833 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoСпартак
logoМанфред Угальде
КДК РФС
logoЧемпионат.com
logoГазпром Арена (Крестовский)
114 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Забавно, как болельщики зенита призывали вести себя культурно, прикрываясь Светлой Пасхой, а в итоге повели себя, как дикари
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Комментарий удален модератором
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Местный конгломерат на зарплате даже демейдж контрол не может уже вывезти. Рыготню какую-то пишут унылую. Хотя если бы в сборную бразилии бутылок накидали на Открывашке, то тут был бы яростный заплёв плюсиками друг друга и визга до курильской гряды)))
Сейчас Спартак оштрафуют, а в брошенной бутылке найдут бумажку с цифрой 1927 и юбилей перенесут
Ответ wonderwall
Сейчас Спартак оштрафуют, а в брошенной бутылке найдут бумажку с цифрой 1927 и юбилей перенесут
А бутылку в голову Угальде кидал главный заводила ландскроны Алексей "Миллер" Ладошкин. Именно поэтому его вчера на экране не показали. Тщательно спланированная операция
Представляете если бы произошло такое на стадионе Спартака, а бутылки летели в зенитовцев?

Я уверен, вся лента сейчас пестрила бы гейничами, шнягеными, губерниевыми и прочими мерзкими журавлями, которые конечно же всё это злодеяние яро осуждали

Но почему сегодня тишина?)
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Там бы уже Миллер дал отмашку всех пересажать за такое🤣🤣🤣🤣
Ответ Взвешенный вомбат Китая
нельзя сидя на бутылке такое писать
Следующий матч без болельщиков и точка.
Ответ KalashnikovSV
не будет этого, а вот закрытие трибуны на кубок возможно...
Ответ KalashnikovSV
Есть предчувствие, что этот инцидент используют как обоснование введения Fan ID на Кубке России.
Ожидание: Стадион Зенита забанят на матч.
Реальность: инцидент используют как обоснование введения Fan ID на Кубке России.
Ответ Alibi_URAL
Не подсказывай им.
Ответ Alibi_URAL
Да там как будто бы всё для этого делалось. Чего стоит только соседство Виража и Гостевой.
думаю угальде заслужил дисквалификацию - безответственно пошел прямой головой на безобидную бутылку и причинил ей травмы
Ответ pulyalke
Угальде причинил неизгладимую моральную травму болельщикам Зенита. Ведь после его пенальти в них поселилась надежда, которая впоследствии была жестоко и безжалостно растоптана.
Ответ Міхась Мазак
чтоб обиднее было))
А кто-то разве удивлен? Вот, например, существенно заплюсованный камент питерского "интеллигента" накануне матча:

pa1eo1og
5 апреля, 22:42

В Петербурге к нам не было уважения.
В Петербурге к вам уважения никогда не было и не будет. :)

Ответить
+42

Чему удивляться-то? Они и кидают бутылки потом, все предельно логично 🤷‍♂️
Ответ Captain_Noname
Комментарий удален модератором
Ответ Проблемы Аршавина
Красота в глазах смотрящего. Если для тебя минимум несколько сотен тысяч болельщиков - априори мерзкие, то мне искренне жаль и тебя, и твоих близких 😢
Мне вот интересно, а хоть один болела сбг сказал, что ему стыдно за поведение своих собратьев? Или гордыня не позволяет?
Ответ Volgogradets
А чего стыдиться за каких-то типов, они что родственники или дети свои, это чужие люди к воспитанию которых не имеют отношения другие болелы.
Питерские неадекваты всегда любят швыряться каким-то скамом с трибун.
Петарда в Шунина, теперь бутылки. Без камер на стадионе они бы додумались и осколочную гранату кинуть в сторону спартачей.
"Культурные" опять показали свое нутро.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ванья Дркушич: «Болельщики «Зенита» кидали бутылки после того, как игроки «Спартака» начали праздновать перед ними. Я сказал соперникам, что так нельзя себя вести»
9 апреля, 09:12
Джику о фанатах «Зенита»: «Неуважительное поведение, недовольство результатом не дает права бросать бутылки в игроков. Дети могут подумать, что это нормально, и начнут брать пример»
9 апреля, 08:10
Бутылка попала в голову Угальде после матча с «Зенитом». Фанаты забросали ими игроков «Спартака» («Чемпионат»)
9 апреля, 04:40
Ванья Дркушич: «Игроки «Спартака» намеренно праздновали перед болельщиками «Зенита». Надо уважать людей на трибунах»
8 апреля, 21:59
Рекомендуем
Главные новости
Батчи перед «Зенитом»: «Краснодар» не должен фокусироваться на тех, кто позади»
33 минуты назад
1006-й гол Овечкина, «Барса» опережает «Реал» на 9 очков, поражение «Арсенала», Фьюри победил Махмудова и другие новости
55 минут назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
сегодня, 03:50Тесты и игры
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 2:2 с «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Хосе», «Атланта» Миранчука уступила «Чикаго»
сегодня, 02:52
«Вилльярреал», «Ньюкаслт», «Жерона» – режет глаз? Исправьте ошибки в нашем футбольном диктанте
вчера, 22:00Тесты и игры
Флик об отрыве в 9 очков от «Реала»: «Нельзя говорить, что все решено, такое я не приемлю. Пока чемпионство не будет оформлено, «Барса» должна показывать лучший футбол»
вчера, 21:59
Повес бегал с хамоном за мусульмскими игроками и кричал «ешь!» перед розыгрышем окорока среди болельщиков. Футболисты убегали от главы «Москардо» из 4-го дивизиона
вчера, 21:35
Микель Артета: «Если бы в августе мне сказали, что в апреле «Арсенал» будет в таком положении, мы бы согласились. Мы станем сильнее, когда вернутся все отсутствующие»
вчера, 21:35
У «Атлетико» 4 поражения в 5 последних матчах и победа над «Барселоной» в ЛЧ
вчера, 21:19
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 4 гола «Эспаньолу», «Атлетико» уступил «Севилье», «Сосьедад» Захаряна и «Алавес» сыграли 3:3
вчера, 21:01
Ко всем новостям
Последние новости
Лига PARI. «Урал» примет «Уфу», «Торпедо» сыграет с «Арсеналом», «Ротор» против «Сокола»
52 секунды назад
«Ростов» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
8 минут назад
Ахметзянов про 0:0 с «Рубином»: «Оренбург» хотел немножко больше, но любое заработанное очко идет в плюс»
19 минут назад
Мари-Луизе Эта сменила Баумгарта на посту тренера «Униона». Она возглавляла юниоров берлинцев U19
46 минут назадФото
ЦСКА – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
сегодня, 03:58
Тренер «Крыльев» Булатов после 2:2 с «Ахматом»: «Изменения в игре встречаются руководством положительно. Это первое заработанное очко после моего прихода»
сегодня, 03:46
«Барса» выиграла у «Эспаньола» 5 матчей подряд. «Блауграна» не уступает в дерби с 2018 года, в Ла Лиге – с 2009-го
сегодня, 03:30
Артига после 0:0 с «Оренбургом»: «Хорошая новость в том, что лучшая версия Даку впереди, и мы ее увидим»
сегодня, 03:13
«Если «Зенит» победит, то не отдаст чемпионство. Ему сложно вскрывать оборону, когда с ним играют от защиты, но с «Краснодаром» будет более открытый футбол». Тарханов о главном матче тура
вчера, 21:59
Спаллетти об 1:0 с «Аталантой»: «Ювентус» не в лучшем состоянии: Йылдыз и Консейсау не в форме, но трудно отказаться от таких игроков. Первые полчаса было тяжело, во 2-м тайме – лучше»
вчера, 21:48
Рекомендуем