КДК рассмотрит бросание бутылок фанатами «Зенита» после матча со «Спартаком». Комиссар РФС зафиксировал инцидент в рапорте («Чемпионат»)

КДК рассмотрит бросание бутылок фанатами «Зенита» после матча со «Спартаком». Комиссар РФС зафиксировал инцидент в рапорте
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит инцидент на матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 6:7 пен.)
Московский клуб выиграл серию пенальти на «Газпром Арене», после чего болельщики петербуржцев забросали гостей бутылками. Одна из них попала в игрока красно-белых Манфреда Угальде. Игроки хозяев подошли к соперникам и призвали уйти от трибуны.
Комиссар РФС зафиксировал в своем рапорте инцидент после окончания игры.
Он будет рассмотрен на следующем заседании КДК РФС, запланированном на 16-17 апреля, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Я уверен, вся лента сейчас пестрила бы гейничами, шнягеными, губерниевыми и прочими мерзкими журавлями, которые конечно же всё это злодеяние яро осуждали
Но почему сегодня тишина?)
Реальность: инцидент используют как обоснование введения Fan ID на Кубке России.
pa1eo1og
5 апреля, 22:42
В Петербурге к нам не было уважения.
В Петербурге к вам уважения никогда не было и не будет. :)
Чему удивляться-то? Они и кидают бутылки потом, все предельно логично 🤷♂️
Петарда в Шунина, теперь бутылки. Без камер на стадионе они бы додумались и осколочную гранату кинуть в сторону спартачей.