КДК рассмотрит бросание бутылок фанатами «Зенита» после матча со «Спартаком». Комиссар РФС зафиксировал инцидент в рапорте («Чемпионат»)

КДК рассмотрит бросание бутылок фанатами «Зенита».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит инцидент на матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом » и «Спартаком » (0:0, 6:7 пен.)

Московский клуб выиграл серию пенальти на «Газпром Арене», после чего болельщики петербуржцев забросали гостей бутылками. Одна из них попала в игрока красно-белых Манфреда Угальде . Игроки хозяев подошли к соперникам и призвали уйти от трибуны.

Комиссар РФС зафиксировал в своем рапорте инцидент после окончания игры.

Он будет рассмотрен на следующем заседании КДК РФС, запланированном на 16-17 апреля, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.