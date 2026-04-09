  • Матеу Лаос об игре Пубиля рукой во вратарской «Атлетико»: «По правилам за это могли дать пенальти. Но это естественное действие, поэтому понимаю, почему пенальти нет»
Матеу Лаос об игре Пубиля рукой во вратарской «Атлетико»: «По правилам за это могли дать пенальти. Но это естественное действие, поэтому понимаю, почему пенальти нет»

Бывший арбитр Антонио Матеу Лаос прокомментировал ситуацию из первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Атлетико» (0:2), когда защитник Марк Пубиль на 54-й минуте во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо. Главный арбитр Иштван Ковач не отреагировал на эту ситуацию.

«С точки зрения правил, мяч находится в движении, защитник неправильно интерпретирует случившееся и останавливает его рукой в ​​штрафной площади. Хотя по правилам за это могли назначить пенальти, на таком уровне это воспринимается как естественное действие, поэтому я понимаю, почему пенальти не был назначен.

Это было недопонимание между Муссо и Пубилем. Действия Пубиля ни в коем случае не заслуживали второй желтой карточки», – заявил Лаос в эфире Movistar+.

Так тогда и кубарси не стоило удалять, он просто естественно бежал
Пусть в IFAB покажет строчку про это естественное действие!
Ну что вы, это же "дух игры", зачем ссылаться на правила футбола.
Ваша правда и в футболе так всегда, зачем прописывать регламент как в хоккее на каждый чих, тогда ведь судья не сможет влиять на игру как ему хочется. Правила в футболе как дышло
Вот эти иезуитские ответы и трактовки правил всех уже изрядно подзаколебали.

Если мы не можем определиться в трактовках правил игры рукой, сделайте вы новое правило для неумышленной игры - свободный удар, к примеру, либо что-то близкое, а для умышленной - оставьте пенальти.

Тогда критерий оценки будет максимально четкий и спрос в оценке эпизода будет уже с судьи. То, что сейчас мы имеем - это форменное безобразие и беззаконие, если угодно.
И это собирает трафик и делает футбол популярным. Это как расистские скандалы или сексистские например. Много тут сообщений о тактике или игре? Да даже шикарный гол Альвареса мало кто обсуждает. А вот судейство с радостью. И так после любого матча. Сейчас поколение нытиков и признать поражения мало кто может, а вот наныть, что виноваты все вокруг это с радостью.
Все испанцы должны были возмущаться за то что не дали пенальти за Руку Кукурельи в матче Германия -Испания
Да и слава богу что не дали пенальти, вы представляете какой бы это был позор, ни на что не влияющий эпизод ввода мяча в игру.
Разница с представленными моментами в новости https://www.sports.ru/football/blogs/3396542.html заключаются в том, что там разыгрывали свободные удары. Их разыгрывают с точки нарушения.
Здесь же был удар от ворот, который в большинстве случаев разыгрывается с линии вратарской (но не обязательно по правилам). И так как мяч после пинка вратаря не покинул вратарскую, то вы не можете полноценно отличить было ли это розыгрышем от ворот или он просто подал мяч партнеру для его установки. Конкретно в правилах сказано "Мяч считается в игре, когда игрок, выполняющий удар, явно переместил его с начальной точки удара." Так как невозможно определить, была ли данная точка "начальной точкой удара", то и невозможно определить был ли выполнен удар.
При свободном же ударе, если мяч установлен на точку нарушения и далее её покинул по средством удара ногой = свободный разыгран.
Там как раз таки не "разыгрывали свободные удары", а разыгрывали именно удары от ворот - зачем обманывать когда все матчи есть в записи и их можно пересмотреть ?

В матче Брюгге-Астон Вилла на 50-й минуте Сков Ольсен совершал проход по флангу, но в борьбе с Макгинном упустил мяч за лицевую. А потом Мартинес ставит мяч во вратарскую для розыгрыша удара от ворот и пасует на Бэйли, который уже берет мяч в руки.
В матче Арсенал-Бавария мяч тоже ушел за пределы поля от игрока немцев, а потом был розыгрыш удара от ворот (что-то ссылку на матч конкретно не могу найти, но интернет пишет именно так).

То есть, во всех этих 3 случаях был именно "удар от ворот", а не "удар от ворот" во вчерашнем матче и "свободный удар" в двух других матчах.
"Да, это про момент Габриэла Магальяэса из «Арсенала» в четвертьфинале ЛЧ против «Баварии» из апреля 2024-го. Бразилец взял мяч в руки: якобы поправил – и хотел разыграть свободный заново."
Это цитата из статьи.
Что касается других примеров, то там где был назначен пенальти, мяч после розыгрыша удара от ворот покинул вратарскую, а это значит, что удар от ворот 100% исполнен.
В данном конкретном случае вы не можете быть уверенным, что удар от ворот был исполнен.
За такое дают через раз. Если судья посчитает, что вратарь ввел мяч, то пенка, если просто передал то нет.
все четко и по делу. Лаос - был топовый судья. Таких в Испании сейчас нет
Голы как раз часто произходят из-за того или иного недопонимания. Странная логика, но по ней же, то все же желтая карточка была правильной, а красная нет. На этом же уровне ведь. Непоследовательно как то получается
Так можно и о руках в штрафной говорить или при попадании по ногам. Ка недавно был конфликт, что игроку Барсы отменили красную карточку, ваще легко можно было бы сказать : «но это естественное действие» . Или оправдать так насильника в суде )))
