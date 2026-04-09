Матеу Лаос об игре Пубиля рукой во вратарской «Атлетико»: «По правилам за это могли дать пенальти. Но это естественное действие, поэтому понимаю, почему пенальти нет»

Матеу Лаос об игре Пубиля рукой во вратарской: понимаю, почему пенальти нет.

Бывший арбитр Антонио Матеу Лаос прокомментировал ситуацию из первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона » – «Атлетико» (0:2), когда защитник Марк Пубиль на 54-й минуте во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо . Главный арбитр Иштван Ковач не отреагировал на эту ситуацию.

«С точки зрения правил, мяч находится в движении, защитник неправильно интерпретирует случившееся и останавливает его рукой в ​​штрафной площади. Хотя по правилам за это могли назначить пенальти, на таком уровне это воспринимается как естественное действие, поэтому я понимаю, почему пенальти не был назначен.

Это было недопонимание между Муссо и Пубилем. Действия Пубиля ни в коем случае не заслуживали второй желтой карточки», – заявил Лаос в эфире Movistar+.

