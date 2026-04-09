  • Ванья Дркушич: «Болельщики «Зенита» кидали бутылки после того, как игроки «Спартака» начали праздновать перед ними. Я сказал соперникам, что так нельзя себя вести»
Защитник «Зенита» Ванья Дркушич объяснил, почему фанаты команды забросали бутылками игроков «Спартака».

Московский клуб выиграл серию пенальти на «Газпром Арене» в матче Fonbet Кубка России (0:0, 7:6 пен.) После этого болельщики петербуржцев забросали гостей бутылками. Одна из них попала в игрока красно-белых Манфреда Угальде. Игроки хозяев подошли к соперникам и призвали уйти от трибуны.

«Игроки «Спартака» праздновали перед нашими болельщиками – я им сказал, что так нельзя себя вести, они должны уважать наших фанатов.

Наши болельщики начали кидать бутылки после того, как игроки начали праздновать перед ними. Считаю, нужно проявлять уважение ко всем болельщикам», – заявил Дркушич.

Праздновать нельзя, кидать бутылки можно
Ответ Ashnoet
сказочный Иван...не первый раз замечаю что ума там 0...
Ответ Ashnoet
Поправка: действительно только если празднует Спартак, а кидают болелы Зенита.
А что игроки Спартака за победу должны были извинения просить у болельщиков Зенита? На колени встать и покаяться?
Ответ Владимир_1116552235
Посмотри на реакцию игроков Оренбурга, когда Зенит не забил второй пенальти. Там игроки не понимали: можно ли им радоваться. Не отругают ли их за радость?
Ответ Nikolay Merkulov
Очередные невыдуманные истории
Буднично деклассировали провинциальный середняк на их поле. Из-за чего такая бурная реакция, непонятно.
Ответ Родион Гвоздодёров
Комментарий скрыт
Ответ Родион Гвоздодёров
Обыграли с 0-0 и с 9-го пенальти в первый раз за 15 лет = "буднично деклассировали". Ну как к вам серьезно относиться.

Что ж, даже рад за вас. Цель на ближайшие годы выполнена.
Копайте себе яму дальше, вас и так ненавидит вся страна!
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Комментарий удален модератором
Ответ Женька Овомоела
Болельщики любого клуба лучше лицемерных болел с берегов Невы.
Даже игроки прожекта своими словами подтверждают, что зпрф
Ответ WelcomeBackPURE
Ага) сначала официально пообещали не оскорблять на матче, потом перед матчем каждого игрока хором обозвали свиньей, после чего начали кидать бутылки.
Ответ Artur Pokachevski
Комментарий скрыт
Расскажите ему, что туда посадили болельщиков Спартака, и футболисты пошли к своей трибуне праздновать.
А то возникает ощущение, что этот Ванья - совсем тупенький
Ответ murzzzzzilka
Фанаты Спартака были все-таки левее а не по центру. Кидать бутылки конечно нельзя. И все футболисты Спартака нормально пошли к своим. За исключением прыгающего Максименко, он точно хотел ловить бутылки, но лучше бы ловил мячи.
Ответ murzzzzzilka
Комментарий скрыт
Везде были болельщики синита. Где же тогда нужно было праздновать? При выезде из Питера?
Ответ Вася ВасиН
Видимо, при пересечении границы Ленинградской области.
Знаменитая кричалка на всех стадионах России только подтверждает, что презирают и ненавидят этот клуб с берегов Мойки за дело
Ответ Volgogradets
За долгую жопную боль стенающих московских болел из-за того, что их клубы, как раньше не разыгрывают между собой трофеи, а находятся в роли догоняющих?! Ведь именно они раскрутили всю эту зпрф-истерию ещё задолго до того, как заряд зпрф впервые прозвучал в Воронеже, который в тот момент вообще имел другой контекст)
Как на это повелись болелы других клубов, хотя по идее должны были бы испытывать такую же неприязнь к столичным клубам, вопрос открытый, но факт остаётся фактом)
Ответ pyritanza
По поведению болельщиков на стадионе , да и в принципе в целом питерские вызывают омерзение с огромным отрывом. Москва тут ни при чем.
На самом деле, здесь нет ничего удивительного - достаточно открыть несколько новостей перед матчем и насладиться "высокой культурой" наших газовых друзей, с пеной у рта переплюсовывающих рассказы о том, что болельщиков Спартака не за что уважать

Причем, что еще интереснее, в комментариях ПОСЛЕ матча североболотные товарищи почти не отметились. Видимо, все эти катиспб, мианмашины, юркигеоргиевские и прочий сбгшный неликвид, растратили запал исключительно на бутылки, на форумную битву же в этот раз энергии банально не хватило 😓

Ну ничего, новый день - новые силы. Сейчас немного восстановятся и повылезают из бакланных гнезд - ненависть сама себя не размножит 👍
Ответ Captain_Noname
Надо понимать, "газовые друзья", "североболотные товарищи", "бакланные гнёзда" и прочие обороты - это признак высокой культуры как речи так и в целом, и с высоты такого непостижимого простыми сбг уровня культуры и широты мышления можно упрекать их в бескультурье и вообще поносить их любыми словами?!)
Дожили...,что какой-то тип при газпроме уже указывает нам, как праздновать, совсем голову потерял на наодном достоянии.
Боярский о «Зените»: «Обидно, что проиграли «Спартаку», но пенальти – лотерея. В чемпионате себя проявим бойцами, матч с «Краснодаром» более ответственный, чем Кубок»
9 апреля, 08:51
Джику о фанатах «Зенита»: «Неуважительное поведение, недовольство результатом не дает права бросать бутылки в игроков. Дети могут подумать, что это нормально, и начнут брать пример»
9 апреля, 08:10
Умяров о стычке: «Начали праздновать, подбежали игроки «Зенита» и без причины начали нас отгонять. Говорили, что нужно идти к своим трибунам»
9 апреля, 07:20
