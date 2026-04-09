Ванья Дркушич: «Болельщики «Зенита» кидали бутылки после того, как игроки «Спартака» начали праздновать перед ними. Я сказал соперникам, что так нельзя себя вести»

Ванья Дркушич объяснил причину бросания бутылок в игроков «Спартака».

Московский клуб выиграл серию пенальти на «Газпром Арене» в матче Fonbet Кубка России (0:0, 7:6 пен.) После этого болельщики петербуржцев забросали гостей бутылками. Одна из них попала в игрока красно-белых Манфреда Угальде. Игроки хозяев подошли к соперникам и призвали уйти от трибуны.

«Игроки «Спартака» праздновали перед нашими болельщиками – я им сказал, что так нельзя себя вести, они должны уважать наших фанатов.

Наши болельщики начали кидать бутылки после того, как игроки начали праздновать перед ними. Считаю, нужно проявлять уважение ко всем болельщикам», – заявил Дркушич.