Ванья Дркушич: «Болельщики «Зенита» кидали бутылки после того, как игроки «Спартака» начали праздновать перед ними. Я сказал соперникам, что так нельзя себя вести»
Ванья Дркушич объяснил причину бросания бутылок в игроков «Спартака».
Защитник «Зенита» Ванья Дркушич объяснил, почему фанаты команды забросали бутылками игроков «Спартака».
Московский клуб выиграл серию пенальти на «Газпром Арене» в матче Fonbet Кубка России (0:0, 7:6 пен.) После этого болельщики петербуржцев забросали гостей бутылками. Одна из них попала в игрока красно-белых Манфреда Угальде. Игроки хозяев подошли к соперникам и призвали уйти от трибуны.
«Игроки «Спартака» праздновали перед нашими болельщиками – я им сказал, что так нельзя себя вести, они должны уважать наших фанатов.
Наши болельщики начали кидать бутылки после того, как игроки начали праздновать перед ними. Считаю, нужно проявлять уважение ко всем болельщикам», – заявил Дркушич.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Что ж, даже рад за вас. Цель на ближайшие годы выполнена.
А то возникает ощущение, что этот Ванья - совсем тупенький
Как на это повелись болелы других клубов, хотя по идее должны были бы испытывать такую же неприязнь к столичным клубам, вопрос открытый, но факт остаётся фактом)
Причем, что еще интереснее, в комментариях ПОСЛЕ матча североболотные товарищи почти не отметились. Видимо, все эти катиспб, мианмашины, юркигеоргиевские и прочий сбгшный неликвид, растратили запал исключительно на бутылки, на форумную битву же в этот раз энергии банально не хватило 😓
Ну ничего, новый день - новые силы. Сейчас немного восстановятся и повылезают из бакланных гнезд - ненависть сама себя не размножит 👍