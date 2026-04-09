«Локомотив» принимает махачкалинское «Динамо». Красно-зеленые, ждем всех на «РЖД Арене»!

В 24-м туре Мир РПЛ «Локомотив» сыграет с махачкалинским «Динамо».

Матч пройдет в воскресенье, 12 апреля, в 16:30 на стадионе «РЖД Арена».

По итогам 23-х туров «Локо» находится на третьем месте турнирной таблицы, имея 44 очка в активе. Махачкалинцы же идут в чемпионате на 12-й строчке, обладая 22-я очками.

Перед началом игры на Главной сцене пройдут выступления групп «Лицей» и «Демарш». Также болельщики смогут принять участие в теннисных активностях: настольный, призовой, 3D-теннис и другое. Поддержите красно-зеленых в домашней игре!

