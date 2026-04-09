  • Алемани про 2:0: «Хороший результат для «Атлетико», но «Барса» не обречена. Было бы неправильно поверить в себя, нужно начинать ответный матч, как будто счет 0:0»
Алемани про 2:0: «Хороший результат для «Атлетико», но «Барса» не обречена. Было бы неправильно поверить в себя, нужно начинать ответный матч, как будто счет 0:0»

Алемани: хороший результат для «Атлетико», но «Барса» не обречена.

Спортивный директор «Атлетико» Матеу Алемани, в прошлом работавший в «Барселоне», отреагировал на победу над каталонским клубом.

Мадридцы обыграли каталонцев (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Главным арбитром встречи был Иштван Ковач.

О матче

«Очень хороший результат, но не окончательный, потому что, очевидно, мы играем на высшем мировом уровне, и впереди 90 минут. Еще предстоит играть во вторник».

О Джулиано Симеоне

«Джулиано хочет внести свой вклад, и сегодня он его внес».

Об удалении Пау Кубарси

«Для этого и предназначен ВАР. Они рассмотрели эпизод, показали красную, все».

Об игре Марка Пубиля рукой во вратарской

«Я ничего не думал об игре Пубиля. Судья решает, когда мяч вводится в игру. Мы не совершили удар от ворот».

О «Барселоне»

«Очевидно, что это плохой результат для нее. Но она вовсе не обречена. Нужно начинать игру с настроем, будто счет 0:0. У нас есть определенное преимущество, но было бы неправильно поверить в себя. Приоритетом является ответный матч. Мы уже думаем об этом матче с максимальным уважением и знаем, что нам будет очень тяжело».

О поддержке на «Метрополитано»

«На ответный матч уже много дней нет билетов», – сказал Алемани.

Ответная игра пройдет 14 апреля в Мадриде.

Адекватный спортдир. Сухо и профессионально.
Шансы у барсы есть только в случае, если АТМ выйдут играть в такой же харамбол, как в ответке кубка. Но они вряд ли настолько глупы, что дважды допустят такую ошибку
Шансы у барсы есть только в случае, если АТМ выйдут играть в такой же харамбол, как в ответке кубка. Но они вряд ли настолько глупы, что дважды допустят такую ошибку
Симеоне то еще ссыкло, я бы сказал уже неисправимое. Они даже играя в большинстве весь тайм, имея уникальную возможность мощно увеличить отрыв перед домашкой, всего несколько раз сбегали в атаку. Так что почти уверен в 3-х этажном автобусе от матрасов прямо со стартового свистка
Симеоне то еще ссыкло, я бы сказал уже неисправимое. Они даже играя в большинстве весь тайм, имея уникальную возможность мощно увеличить отрыв перед домашкой, всего несколько раз сбегали в атаку. Так что почти уверен в 3-х этажном автобусе от матрасов прямо со стартового свистка
Твоя слова, да богу в уши. Если АТМ трусливо прижмутся в защиту - шансы будут. Все разы, когда им барса проиграла/не выиграла в последние сезоны - когда матрасы играли смело и не прижимались. Все разы, когда барса победила - матрасы прижимались весь матч/после своих голов
Лапорта придурок упустил Алемани и нанял своего любовника, вот и результат.
Материалы по теме
Анри согласен с удалением Кубарси в матче с «Атлетико»: «Никаких сомнений. Пау не фолил намеренно, но это лишение явной возможности забить гол»
9 апреля, 08:58
Коул считает, что «Барса» должна была получить пенальти за игру Пубиля рукой: «Потеря концентрации, судья ошибся. Футболисты могут делать странные вещи, но правила есть правила»
9 апреля, 05:57
Араухо верит в камбэк после 0:2 от «Атлетико»: «Если кто-то и может это сделать, так это «Барса». Мы способны отыграться – убежден в этом»
9 апреля, 05:05
Симеоне о Пубиле, рукой остановившем мяч во вратарской «Атлетико»: «Если Марк и судья истолковали игру как не начавшуюся – это здравый смысл»
9 апреля, 03:40
Симеоне о 2:0 с «Барсой»: «Атлетико» был предельно собран и проявил смелость. Наш соперник – возможно, лучшая команда Европы, во вторник нас наверняка заставят страдать»
8 апреля, 22:02
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» хочет предложить Кроосу должность в спортивной структуре клуба в следующем сезоне. Перес лично заинтересован в возвращении Тони (As)
10 минут назад
Фанаты «Сити» пели «Это что, «Этихад»?» при 3:0 на 92-й минуте матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
12 минут назад
«Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков перед встречей 19 апреля. У команды Гвардиолы есть игра в запасе
14 минут назад
У «Краснодара» ни одного удара в створ в 1-м тайме игры с «Зенитом». Ленини попал в перекладину
16 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» крупно проиграл «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
17 минут назад
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в гостях – 3:0! Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста
18 минут назад
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
28 минут назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
35 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
41 минуту назад
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 4 гола «Гамбургу», «Майнц» против «Фрайбурга»
13 минут назадLive
«Челси» не побеждает «Сити» с 2021-го – с финала ЛЧ. «Горожане» выиграли 11 матчей из 14 с тех пор
17 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
33 минуты назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
34 минуты назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
56 минут назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
58 минут назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
сегодня, 16:33
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
сегодня, 16:32Live
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Рекомендуем