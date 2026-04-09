Алемани про 2:0: «Хороший результат для «Атлетико», но «Барса» не обречена. Было бы неправильно поверить в себя, нужно начинать ответный матч, как будто счет 0:0»

Алемани: хороший результат для «Атлетико», но «Барса» не обречена.

Спортивный директор «Атлетико » Матеу Алемани , в прошлом работавший в «Барселоне», отреагировал на победу над каталонским клубом.

Мадридцы обыграли каталонцев (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Главным арбитром встречи был Иштван Ковач.

О матче

«Очень хороший результат, но не окончательный, потому что, очевидно, мы играем на высшем мировом уровне, и впереди 90 минут. Еще предстоит играть во вторник».

О Джулиано Симеоне

«Джулиано хочет внести свой вклад, и сегодня он его внес».

Об удалении Пау Кубарси

«Для этого и предназначен ВАР. Они рассмотрели эпизод, показали красную, все».

Об игре Марка Пубиля рукой во вратарской

«Я ничего не думал об игре Пубиля. Судья решает, когда мяч вводится в игру. Мы не совершили удар от ворот».

О «Барселоне»

«Очевидно, что это плохой результат для нее. Но она вовсе не обречена. Нужно начинать игру с настроем, будто счет 0:0. У нас есть определенное преимущество, но было бы неправильно поверить в себя. Приоритетом является ответный матч. Мы уже думаем об этом матче с максимальным уважением и знаем, что нам будет очень тяжело».

О поддержке на «Метрополитано»

«На ответный матч уже много дней нет билетов», – сказал Алемани.

Ответная игра пройдет 14 апреля в Мадриде.