Алемани про 2:0: «Хороший результат для «Атлетико», но «Барса» не обречена. Было бы неправильно поверить в себя, нужно начинать ответный матч, как будто счет 0:0»
Спортивный директор «Атлетико» Матеу Алемани, в прошлом работавший в «Барселоне», отреагировал на победу над каталонским клубом.
Мадридцы обыграли каталонцев (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Главным арбитром встречи был Иштван Ковач.
О матче
«Очень хороший результат, но не окончательный, потому что, очевидно, мы играем на высшем мировом уровне, и впереди 90 минут. Еще предстоит играть во вторник».
О Джулиано Симеоне
«Джулиано хочет внести свой вклад, и сегодня он его внес».
Об удалении Пау Кубарси
«Для этого и предназначен ВАР. Они рассмотрели эпизод, показали красную, все».
Об игре Марка Пубиля рукой во вратарской
«Я ничего не думал об игре Пубиля. Судья решает, когда мяч вводится в игру. Мы не совершили удар от ворот».
О «Барселоне»
«Очевидно, что это плохой результат для нее. Но она вовсе не обречена. Нужно начинать игру с настроем, будто счет 0:0. У нас есть определенное преимущество, но было бы неправильно поверить в себя. Приоритетом является ответный матч. Мы уже думаем об этом матче с максимальным уважением и знаем, что нам будет очень тяжело».
О поддержке на «Метрополитано»
«На ответный матч уже много дней нет билетов», – сказал Алемани.
Ответная игра пройдет 14 апреля в Мадриде.