Анри согласен с удалением Кубарси в матче с «Атлетико»: «Никаких сомнений. Пау не фолил намеренно, но это лишение явной возможности забить гол»
Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри согласен с удалением Пау Кубарси в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Атлетико» (0:2).
На 41-й минуте Кубарси сбил Джулиано Симеоне возле линии штрафной, помешав нападающему «Атлетико» выйти один на один к воротам Жоана Гарсии. Главный арбитр встречи Иштван Ковач сначала показал защитнику «Барселоны» желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и удалил его с поля.
– Есть ли сомнения по поводу красной Кубарси?
– Нет, никаких. Мы все [в студии CBS] сразу сказали, что это красная, даже когда судья показал желтую.
Ситуация выглядит так, будто Кубарси не делает это намеренно, я понимаю это. Но это лишение явной возможности забить гол, – сказал Анри в эфире CBS Sports.
А другую цитату, что это не пенальти, я только в твиттере видел от пробарселонских фан-аккаунтов. Может вообще к другому удалению относилась
Коке тоже должен был быть удален ещё в первом тайме.