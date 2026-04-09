Анри согласен с удалением Кубарси в матче с «Атлетико»: «Никаких сомнений. Пау не фолил намеренно, но это лишение явной возможности забить гол»

Анри согласен с удалением Кубарси в матче с «Атлетико»: никаких сомнений.

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри согласен с удалением Пау Кубарси в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Атлетико » (0:2).

На 41-й минуте Кубарси сбил Джулиано Симеоне возле линии штрафной, помешав нападающему «Атлетико» выйти один на один к воротам Жоана Гарсии. Главный арбитр встречи Иштван Ковач сначала показал защитнику «Барселоны» желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и удалил его с поля.

– Есть ли сомнения по поводу красной Кубарси?

– Нет, никаких. Мы все [в студии CBS] сразу сказали, что это красная, даже когда судья показал желтую.

Ситуация выглядит так, будто Кубарси не делает это намеренно, я понимаю это. Но это лишение явной возможности забить гол, – сказал Анри в эфире CBS Sports.

Удаление Кубарси и штрафной Альвареса в наказание. Фатальные минуты «Барсы» ❌