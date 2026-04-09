Анри согласен с удалением Кубарси в матче с «Атлетико»: «Никаких сомнений. Пау не фолил намеренно, но это лишение явной возможности забить гол»

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри согласен с удалением Пау Кубарси в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Атлетико» (0:2).

На 41-й минуте Кубарси сбил Джулиано Симеоне возле линии штрафной, помешав нападающему «Атлетико» выйти один на один к воротам Жоана Гарсии. Главный арбитр встречи Иштван Ковач сначала показал защитнику «Барселоны» желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и удалил его с поля.

– Есть ли сомнения по поводу красной Кубарси?

– Нет, никаких. Мы все [в студии CBS] сразу сказали, что это красная, даже когда судья показал желтую.

Ситуация выглядит так, будто Кубарси не делает это намеренно, я понимаю это. Но это лишение явной возможности забить гол, – сказал Анри в эфире CBS Sports.

Удаление Кубарси и штрафной Альвареса в наказание. Фатальные минуты «Барсы» ❌

Не понял, я сейчас буквально другие слова Анри читал, и что правда?
Надо отдать должное Спортсу, тут новости со ссылкой на первоисточник публикуются. И Анри в действительности всё именно так и сказал, легко проверить.

А другую цитату, что это не пенальти, я только в твиттере видел от пробарселонских фан-аккаунтов. Может вообще к другому удалению относилась
Для меня это не удаление. Я понимаю, что он был последним защитником, но нужно внимательно оценить ситуацию. Мяч не был полностью под контролем игрока «Атлетико», угол был не идеальным, до ворот довольно далеко. Можем ли мы с уверенностью сказать, что этот эпизод завершился бы голом? Я так не думаю», – приводит Topskills Sports U
Конечно если поверхностно смотреть - это фол последней надежды но ели разобрать детально атакующий игрок не прокидывает мяч на ход не выходит 1 на 1 с вратарем, мяч попадает ему в жопу он не естественно тянется ногой в которую попадает защитник. Если захотеть можно даже найти в эпизоде нарушение со стороны Симеоне, так как он не контролируя мяч выставляет ногу в которую врезается Кубарси, нужно было попробовать упасть и получить фол в атаке )) это конечно предвзятая трактовка но 💯 возможности забить там не было 🤝
Забавно, что Ковач именно так и разобрался в моменте, что было нарушение, но без лишения явной возможности забить гол. Но вар вчера выдавал жару
КК чистая, даже спорить не о чем.
Коке тоже должен был быть удален ещё в первом тайме.
Не говори тааак!!!
Из увиденного я понял одно вчера барса создает но не реализует я понятия не имею куда девают игроки удар в нужный момент это просто сюр какой то …
Если что, у Атлетико семь сейвов и минимум два явных фола на пенальти и минимум четыре недополученных желтых, из которых две были вторыми
какая же это явная возможность забить, когда мяч летел от ворот, а игрок к воротам и спиной к мячу?
Муссо с 8.7 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Барселона» – «Атлетико». У Кубарси 5.7, Жоан Гарсия – худший с 5.6
9 апреля, 08:30
Флик об удалении Кубарси: «Не знаю, красная ли это, даже не уверен в достаточности контакта. А почему ВАР не вмешался в ситуации с Пубилем? Это пенальти и вторая желтая»
8 апреля, 21:56
Кубарси возле штрафной сбил Симеоне, выбегавшего один на один – судья удалил защитника «Барсы» после вмешательства ВАР. Альварес забил ударом со штрафного
8 апреля, 19:57Фото
