Боярский о «Зените»: «Обидно, что проиграли «Спартаку», но пенальти – лотерея. В чемпионате себя проявим бойцами, матч с «Краснодаром» более ответственный, чем Кубок»

Боярский: обидно проиграть «Спартаку», но «Зениту» важнее матч с «Краснодаром».

Народный артист России и болельщик «Зенита » Михаил Боярский отреагировал на поражение команды от «Спартака » в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 6:7 по пенальти).

«Обидно, что проиграли «Спартаку». «Зенит» хорошо играл, были шансы победить по игре. Но пенальти – лотерея. Не повезло.

Но факт, что приблизились к финалу, обнадеживает. Тем более впереди матч с «Краснодаром ». Он более ответственный, чем Кубок . Буду болеть, следить.

Я поздравлял недавно Тимощука с днем рождения. Надеюсь, у него хорошее настроение. В принципе, команда готова к сражению, хотя «Краснодар» – сильная команда. По идее, должны были обыграть «Спартак». Но ничего страшного. В чемпионате себя проявим бойцами», – сказал Боярский.