  • Боярский о «Зените»: «Обидно, что проиграли «Спартаку», но пенальти – лотерея. В чемпионате себя проявим бойцами, матч с «Краснодаром» более ответственный, чем Кубок»
Боярский о «Зените»: «Обидно, что проиграли «Спартаку», но пенальти – лотерея. В чемпионате себя проявим бойцами, матч с «Краснодаром» более ответственный, чем Кубок»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на поражение команды от «Спартака» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 6:7 по пенальти).

«Обидно, что проиграли «Спартаку». «Зенит» хорошо играл, были шансы победить по игре. Но пенальти – лотерея. Не повезло.

Но факт, что приблизились к финалу, обнадеживает. Тем более впереди матч с «Краснодаром». Он более ответственный, чем Кубок. Буду болеть, следить.

Я поздравлял недавно Тимощука с днем рождения. Надеюсь, у него хорошее настроение. В принципе, команда готова к сражению, хотя «Краснодар» – сильная команда. По идее, должны были обыграть «Спартак». Но ничего страшного. В чемпионате себя проявим бойцами», – сказал Боярский.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
правильно, теперь и кубок не важен, потом и юбилей можно перенести опять. знакомая риторика. если бы вдруг выиграли, щас кричали бы, что кубок очень важен, особенно в юбилей.
Да и вообще он за Тосно болеет)
класная была команда. Спартак на раз щелкала
И к какому финалу приблизились? Что обнадежило-то?
К финалу гегемонии зенита.
Комментарий удален пользователем
на чемпионат достанут Кукуяна снова....Краснодару проиграть нельзя...
А где "Тысяча чертей!", "Канальи!" ??))
Теперь дело за Краснодаром!
Вся страна за вас
зПРФ
Для проигравших пенальти это всегда лотерея…., а как же мастерство бьющих и вратаря выигравших???. Они что просто постояли в сторонке???? Ужас до чего можно договорится в маразме….
Да и вообще, год не юбилейный, - добавила шляпа
О,кубок не важен. Конечно не важен ,если вылетели. И из чемпионской гонки туда же. Краснодару удачи
Пенальти — это мастерство вратарей и бьющих. Только дилетанты говорят, что это лотерея
Закудахтали все как один,лотерея, лотерея,а если бы они выиграли,то была бы победа по пенальти.Страмота!
Проигрывайте достойно,"ЮБИЛЯРЫ"!!!
