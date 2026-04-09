Боярский о «Зените»: «Обидно, что проиграли «Спартаку», но пенальти – лотерея. В чемпионате себя проявим бойцами, матч с «Краснодаром» более ответственный, чем Кубок»
Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на поражение команды от «Спартака» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 6:7 по пенальти).
«Обидно, что проиграли «Спартаку». «Зенит» хорошо играл, были шансы победить по игре. Но пенальти – лотерея. Не повезло.
Но факт, что приблизились к финалу, обнадеживает. Тем более впереди матч с «Краснодаром». Он более ответственный, чем Кубок. Буду болеть, следить.
Я поздравлял недавно Тимощука с днем рождения. Надеюсь, у него хорошее настроение. В принципе, команда готова к сражению, хотя «Краснодар» – сильная команда. По идее, должны были обыграть «Спартак». Но ничего страшного. В чемпионате себя проявим бойцами», – сказал Боярский.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Проигрывайте достойно,"ЮБИЛЯРЫ"!!!