Лига конференций. 1/4 финала. «Шахтер» разгромил АЗ, «Кристал Пэлас» – «Фиорентину», «Райо» крупно обыграл АЕК

В Лиге конференций прошли первые матчи 1/4 финала.
В первых матчах 1/4 финала Лиги конференций «Райо Вальекано» дома разгромил АЕК (3:0), «Шахтер» крупно обыграл АЗ (3:0), «Кристал Пэлас» – «Фиорентину» (3:0), «Майнц» справился со «Страсбуром» (2:0).
Лига конференций
1/4 финала
Первые матчи
Райо Вальекано
Баталья, Чаваррия, Луис Фелипе, Лежен, Рациу, Сисс, Унаи Лопес, Альваро Гарсия, Паласон, Ахомаш, Де Фрутос
Запасные: Балиу, Диас, Трехо, Оскар Валентин, Гумбау, Алеман, Карденас, Эспино, Менди, Камельо, Молина Колорадо
АЕК:
Стракоша, Пилиос, Релваш, Мукуди, Рота, Перейра, Манталос, Пинеда, Койта, Йович, Варга
Запасные: Кутеса, Ангелопулос, Элиассон, Бриньоли, Георгиев, Вида, Гачинович, Калоскамис, Марин, Пенрайс, Зини
Шахтер
Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас, Очеретько, Невертон, Северино, Педриньо, Сантана, Элиаз
Запасные: Оба, Траоре, Конопля, Швед, Бондаренко, Твардовский, Марлон, Азаров, Эгиналдо, Назарина, Феррейра, Мейреллес
АЗ Алкмар:
Зут, ван Дейл, Алешандре Пенетра, Гус, де Вит, Мейнанс, Смит, Майкума, Садик, Пэрротт, Патати
Запасные: Чавес, Шин, Бугард, Деккер, Дейкстра, Дал, Ковач, Верхюлст, Ден, Ичихара, Ауфкир, Мердинк
Кристал Пэлас
Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Гессан, Матета, Сарр
Запасные: Мэттьюз, Клайн, Лерма, Кардинес, Риад, Пино, Хьюз, Соса, Девенни, Джонсон, Бенитес
Фиорентина:
Де Хеа, Гозенс, Раньери, Понграчич, Додо, Ндур, Фаджоли, Фаббиан, Гудмундссон, Пикколи, Харрисон
Запасные: Кристенсен, Кошпо, Куадио, Комуццо, Бальбо, Мандрагора, Фаццини, Леонарделли, Дели, Браски, Пуццоли
Майнц
Бац, Пош, да Кошта, Кор, Мвене, Кавасаки, Сано, Небель, Видмер, Титц, Вайпер
Запасные: Бевинг, Ферачниг, Мэлоуни, Морено Фель, Рисс, Бабац, Потульски, Гляйбер, Daniel Idemudia Imafidon, Зиб
Страсбур:
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Омобамиделе, Г. Дуэ, Эль-Мурабет, Годо, Ойеделе, Барко, Яссин, Энсисо
Запасные: Нанаси, Кодия, Бозе, Луиш, Юнссон, Амугу, Эмега, Керкар, Диегу Морейра, Амо-Амейо, Хойсберг
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
