  Лига конференций. 1/4 финала. «Шахтер» разгромил АЗ, «Кристал Пэлас» – «Фиорентину», «Райо» крупно обыграл АЕК
52

Лига конференций. 1/4 финала. «Шахтер» разгромил АЗ, «Кристал Пэлас» – «Фиорентину», «Райо» крупно обыграл АЕК

В Лиге конференций прошли первые матчи 1/4 финала.

В первых матчах 1/4 финала Лиги конференций «Райо Вальекано» дома разгромил АЕК (3:0), «Шахтер» крупно обыграл АЗ (3:0), «Кристал Пэлас» – «Фиорентину» (3:0), «Майнц» справился со «Страсбуром» (2:0).

Лига конференций

1/4 финала

Первые матчи

Лига Конференций. 1/4 финала
9 апреля 16:45, Кампо де Вальекас
Райо Вальекано
Завершен
3 - 0
2.36xG1.2
АЕК
Матч окончен
88’
Йович
87’
Койта   Кутеса
Паласон   Камельо
80’
Де Фрутос   Оскар Валентин
80’
  Паласон
74’
72’
Релваш
71’
Варга   Зини
71’
Перейра   Гачинович
Альваро Гарсия   Эспино
66’
Диас
65’
61’
Варга
Ахомаш   Алеман
56’
Унаи Лопес   Диас
55’
46’
Манталос   Марин
2тайм
Перерыв
  Унаи Лопес
45’
+2’
17’
Николич
  Ахомаш
2’
Райо Вальекано
Баталья, Чаваррия, Луис Фелипе, Лежен, Рациу, Сисс, Унаи Лопес, Альваро Гарсия, Паласон, Ахомаш, Де Фрутос
Запасные: Балиу, Диас, Трехо, Оскар Валентин, Гумбау, Алеман, Карденас, Эспино, Менди, Камельо, Молина Колорадо
1тайм
АЕК:
Стракоша, Пилиос, Релваш, Мукуди, Рота, Перейра, Манталос, Пинеда, Койта, Йович, Варга
Запасные: Кутеса, Ангелопулос, Элиассон, Бриньоли, Георгиев, Вида, Гачинович, Калоскамис, Марин, Пенрайс, Зини
Подробнее
Лига Конференций. 1/4 финала
9 апреля 19:00, Мейски
Шахтер
Завершен
3 - 0
0.88xG0.5
АЗ Алкмар
Матч окончен
Сантана   Конопля
89’
Педриньо   Назарина
89’
  Сантана
83’
  Сантана
81’
74’
Пэрротт   Мердинк
Элиаз   Траоре
74’
Невертон   Эгиналдо
73’
73’
Патати   Ауфкир
  Педриньо
72’
64’
де Вит
Педро Энрике
59’
55’
Садик   Дал
48’
Алешандре Пенетра
46’
Майкума   Дейкстра
2тайм
Перерыв
Северино   Бондаренко
24’
Шахтер
Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас, Очеретько, Невертон, Северино, Педриньо, Сантана, Элиаз
Запасные: Оба, Траоре, Конопля, Швед, Бондаренко, Твардовский, Марлон, Азаров, Эгиналдо, Назарина, Феррейра, Мейреллес
1тайм
АЗ Алкмар:
Зут, ван Дейл, Алешандре Пенетра, Гус, де Вит, Мейнанс, Смит, Майкума, Садик, Пэрротт, Патати
Запасные: Чавес, Шин, Бугард, Деккер, Дейкстра, Дал, Ковач, Верхюлст, Ден, Ичихара, Ауфкир, Мердинк
Подробнее
Лига Конференций. 1/4 финала
9 апреля 19:00, Селхерст Парк
Кристал Пэлас
Завершен
3 - 0
2.94xG0.48
Фиорентина
Матч окончен
Камада   Джонсон
90’
+4’
Уортон   Хьюз
90’
+4’
90’
+1’
Фаджоли   Мандрагора
90’
+1’
Гудмундссон   Пуццоли
  Сарр
90’
Матета   Лерма
83’
82’
Понграчич   Комуццо
78’
Харрисон   Фаццини
78’
Гозенс   Бальбо
Ричардс
76’
69’
Пикколи
Гессан   Пино
65’
2тайм
Перерыв
  Митчелл
31’
  Матета
24’
21’
Додо
Кристал Пэлас
Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Гессан, Матета, Сарр
Запасные: Мэттьюз, Клайн, Лерма, Кардинес, Риад, Пино, Хьюз, Соса, Девенни, Джонсон, Бенитес
1тайм
Фиорентина:
Де Хеа, Гозенс, Раньери, Понграчич, Додо, Ндур, Фаджоли, Фаббиан, Гудмундссон, Пикколи, Харрисон
Запасные: Кристенсен, Кошпо, Куадио, Комуццо, Бальбо, Мандрагора, Фаццини, Леонарделли, Дели, Браски, Пуццоли
Подробнее
Лига Конференций. 1/4 финала
9 апреля 19:00, Мева Арена
Майнц
Завершен
2 - 0
1.54xG1.02
Страсбур
Матч окончен
Пош
90’
+5’
Зиб
90’
+5’
90’
+5’
Диегу Морейра
Небель   Мэлоуни
89’
85’
Годо   Нанаси
Видмер   Потульски
80’
Кавасаки   Бевинг
70’
Вайпер   Зиб
69’
Мвене   Ферачниг
69’
64’
Яссин   Эмега
64’
Ойеделе   Диегу Морейра
2тайм
Перерыв
31’
Г. Дуэ
  Пош
19’
  Сано
11’
Майнц
Бац, Пош, да Кошта, Кор, Мвене, Кавасаки, Сано, Небель, Видмер, Титц, Вайпер
Запасные: Бевинг, Ферачниг, Мэлоуни, Морено Фель, Рисс, Бабац, Потульски, Гляйбер, Daniel Idemudia Imafidon, Зиб
1тайм
Страсбур:
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Омобамиделе, Г. Дуэ, Эль-Мурабет, Годо, Ойеделе, Барко, Яссин, Энсисо
Запасные: Нанаси, Кодия, Бозе, Луиш, Юнссон, Амугу, Эмега, Керкар, Диегу Морейра, Амо-Амейо, Хойсберг
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
норм шахта решает вопросы
ЛКВЕ (Лучшая Команда Восточной Европы) Шахтер
Ответ Костя Паркер
ЛКВЕ (Лучшая Команда Восточной Европы) Шахтер
Комментарий скрыт
Ответ Aleksei Swift
Комментарий скрыт
По числу выходов из группы ЛЧ (4) единолично Шахтер. По числу выходов на решающие (с 1/4) стадии еврокубков единолично Шахтер (тоже 4). По общему числу выходов в весенние стадии у Шахтера вообще подавляющее преимущество.

А если по одному евротурниру, состоящему из выставочного предсезонного матча - то конечно Зенит, о чем речь.
Украинцы молодцы
ответные матчи прям пышат интригой
Так, Шахтер уже лучше, чем предыдущий раз с АЗ сыграет
Гол игрока Майнца хорош
Ответ Ник88
Гол игрока Майнца хорош
Первый гол Шахтера глянь
Отличная игра, очень неожиданно, особенно после того матча с поляками, когда еле пролезли. Вот что Ахмет животворящий на стадионе делает!)
Показательно было, даже после потери сознания бразил побежал снова на поле)
Райо красавцы!
Страсбург как так((
Вот и гол Майнса
«Зенит» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
47 секунд назад
«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в гостях – 1:1. Мохеби с пенальти ответил на гол Зобнина
3 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», «Локо» – с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
3 минуты назад
У «Локомотива» одна победа в шести последних матчах
4 минуты назад
«Челси» – «Манчестер Сити». Холанд, Палмер, Родри, Эстевао играют. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
4 минуты назадLive
«Локомотив» вырвал ничью с «Динамо» Махачкала дома – 1:1. Монтес сравнял на 87-й, Мастури открыл счет с пенальти
10 минут назад
«Тоттенхэм» проиграл в первом матче при Де Дзерби и остался в зоне вылета. Побед нет в 14 играх АПЛ подряд – 9 поражений и 5 ничьих
31 минуту назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» сыграл вничью с «Пармой»
39 минут назад
Тренер ЦСКА Челестини: «Хочу выиграть Кубок. Могу вас заверить, что команда выкладывается максимально»
39 минут назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» принимает «Гамбург», «Майнц» против «Фрайбурга»
1 минуту назадLive
«Наполи» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья с «Пармой»
7 минут назад
Лига PARI. «Торпедо» сыграло вничью с «Арсеналом», «Ротор» против «Сокола», «Урал» и «Уфа» не забили голов
8 минут назадLive
Георгий Черданцев: «Зенит» – однозначный фаворит, «Краснодар» уже едет просто на ободах. Скамейка нужна, «быкам» тяжело из-за перелетов, травм, дисквалификаций»
12 минут назад
Экс-глава FIGC Гравина о критике после невыхода Италии на ЧМ: «Мне следовало быть лучше как футболист: я не забил два пенальти со Швейцарией, упустил три момента с Боснией. Может, стоило больше тренироваться»
16 минут назад
Киммих о матче с «Реалом»: «Неважно, в какой они форме. В ЛЧ они всегда проявляют себя наилучшим образом»
17 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Лорьяном», «Лилль» против «Тулузы», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
18 минут назадLive
Масалитин про «Зенит» – «Краснодар»: «Будет рубилово, не исключаю удаления. Хозяевам отступать некуда»
27 минут назад
Ловчев об обсуждениях околофутбольных событий: «Мы уже теряем наш футбол. Надо, чтобы это прекратилось»
29 минут назад
Ромеро травмировался в столкновении с Кински. Защитник покинул поле в слезах, вратарь «Тоттенхэма» доигрывал с повязкой на голове
31 минуту назадФото
