Альварес о голе «Барсе»: «Я не реализовал ни один из 5-6 штрафных на тренировке. Очень счастлив, что это случилось в ключевой момент. Важный результат для «Атлетико»
Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес признался, что не забил ни с одного штрафного на тренировке перед матчем с «Барселоной».
Мадридцы обыграли каталонцев (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Аргентинец забил со штрафного на 45-й минуте.
«Результат важен, но дело не закончено. Осталось 90 минут. Хотя мы знаем, какое преимущество имеем сейчас. Мы должны воспользоваться этим дома, с нашими болельщиками.
Это будет нелегко. Нужно много работать и думать о себе, двигаться пошагово. Мы находимся там, где хотим быть.
Вчера мы тренировали штрафные. Мы пробили несколько раз. Я пробил пять или шесть раз и ни разу не попал. Этот день настал сегодня. Это случилось в ключевой момент, поэтому я был очень счастлив. Счастлив и надеюсь, что буду забивать еще много.
Будем двигаться шаг за шагом. У нас выходные, а потом мы вернемся обратно, веря в нашу работу и то, что мы делаем», – сказал Альварес после матча.
Ответная игра пройдет в Мадриде 14 апреля.