  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Федотов о неудалении Денисова: «Была бы первая желтая – можно было показать, на вторую надо что-то большее сделать. Слабоватый эпизод для такой игры»
79

Федотов о неудалении Денисова: «Была бы первая желтая – можно было показать, на вторую надо что-то большее сделать. Слабоватый эпизод для такой игры»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал неудаление Даниила Денисова в матче между «Спартаком» и «Зенитом».

Москвичи обыграли петербуржцев (0:0, 7:6 пен.) в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

На 57‑й минуте Денисов, получивший в первом тайме желтую карточку, попал локтем в лицо Андрею Мостовому. После столкновения игрок «Зенита» упал на газон. Арбитр Артем Чистяков не показал Денисову карточку, ограничившись устным предупреждением.

– Была ли вторая желтая карточка?

– Нет. Во-первых, чтобы вторую получить, надо что-то большее сделать. Скажем, пограничный момент, но не в этой игре. Оставить команду в меньшинстве за такое… Если бы это была первая желтая карточка, то можно было бы показать, а вторую – нет. Тем более они Денисова сразу заменили. Для такой игры это слабоватый эпизод.

– Этот эпизод можно сравнить с моментом Соболева?

– Нет, это абсолютно разные эпизоды. Как написала ЭСК: там есть движение, выставляет локоть. Это другое. Здесь же Денисов просто выставляет руки, короткое расстояние. Их сравнивать некорректно, – сказал Федотов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСпартак
logoсудьи
logoДаниил Денисов
Игорь Федотов
Артем Чистяков судья
logoАлександр Соболев
ЭСК РФС
79 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нам про локоть Соболева месяц рассказывали, что там железная вторая жк. А тут типа в эпизоде без мяча нет второй ЖК? Подлизывает так подлизывает московской публике
Ответ Kassster
Там удар локтем в голову был, а здесь что? По вашему Денисов локтем ударил в челюсть, в район головы?
Ответ Kassster
я писал ранее, вижу вы знающий. Пришлите скрин где вы увидели акцентированный удар локтем. Почему прошу скрин, из видео в трансляции не видно. Надеюсь что и вы не фуфломет.
Что за бред несет Федотов. Первая карточка вторая. Есть нарушение надо фиксировать и не считать. Как это понять достаточно для первой и не достаточно для второй.
Ответ Анатолий Кожемякин_1116939714
Если по вашему преднамеренный пинок вендела по рёбрам зобнина не красная то здесь даже смешно рассуждать о каком то нарушении .
Ответ Владимир Самойлов
Вендел ногу убивал.
Просто напоминаю, что за непоказанную карточку Соболеву в предыдущем матче Карасёва заклеймили продажным, а Зенит хозяином судей.
Теперь Спартак покупает арбитров или как?)))
Ответ Петроград
Всегда покупал и прикармливал.
Ответ Петроград
Он уважать себя заставил...
Надо было, чтобы игрока Зенита на носилках унесли? А как решение ЭСК по Соболеву, это конечно другое?
Ответ Александр Жердин
Да, до крови надо было. Кажется так когда-то нарушение Зенита оправдывали?
Неакцентированно, все верно
За неделю Денисов дважды бьёт соперников по лицу, и не получает ни пенальти, ни удаления)
Фартовый)
Ответ Dr_horrible
неприкасаемый!
Ответ Dr_horrible
Так сказано же, что это другое. )
Конечно нельзя, там момент в центре поля, здесь Мостовой убегал по пустому флангу к штрафной. Как можно, контактную борьбу сравнивать с срывом атаки.
недостаточно сильно и недостаточно умышленно?-по шкале Федотова?
Федотов идиот? Да, полный.
Ребята, питерские, вы уточните, Соболева тогда надо было удалять (как и Денисова вчера) или Денисова вчера не надо было удалять (как и Соболева тогда). Вы хотите-то чего?
Ответ werter
вот кстати, Чистяков в этом плане был последователен, учитывая первое решение Карасёва в чемпионате...
Ответ </c/>
🤣🤡
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Николаев о фоле Денисова на Мостовом: «Это очевидная вторая желтая, арбитр ее не увидел. Игрок, имеющий карточку, должен быть аккуратен и ответственен за свои действия»
8 апреля, 19:41
Денисову не показали вторую желтую за удар локтем в лицо Мостовому, через 2 минуты его заменили. Первую карточку хавбек «Спартака» также получил за фол на Андрее
8 апреля, 19:29Фото
Рекомендуем
Главные новости
Челестини о ЦСКА: «Вы не знаете, что с нами было. Речь идет не о чемпионстве, а о спокойствии. Нужно сконцентрироваться на футболе»
7 минут назад
Угальде не забивает в РПЛ с октября – 10 матчей подряд
17 минут назад
«Спартак» не проигрывает пять матчей – 4 победы и ничья
19 минут назад
«Спартак» впервые сыграл вничью при Карседо – 1:1 с «Ростовом». Было 6 побед и 2 поражения
23 минуты назад
«Зенит» – «Краснодар». Соболев, Кордоба, Глушенков, Сперцян, Джон Джон и Кривцов играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
26 минут назад
«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в гостях – 1:1. Мохеби с пенальти ответил на гол Зобнина
28 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», «Локо» – с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
28 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
29 минут назадLive
У «Локомотива» одна победа в шести последних матчах
29 минут назад
«Челси» – «Манчестер Сити». Холанд, Палмер, Родри, Эстевао играют. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Клопп о Салахе: «Никогда не видел никого похожего на Мо – каждый раз он возвращался из отпуска с новым навыком, он не остановится. С лучшими игроками не всегда легко, и это нормально»
1 минуту назад
Лига PARI. «Ротор» победил «Сокол», «Торпедо» сыграло вничью с «Арсеналом», «Урал» и «Уфа» не забили голов
2 минуты назад
Мостового не позвали на встречу ветеранов «Спартака» с Карседо: «Наверное, молодой еще! Карседо и так знает, кто такой Мостовой, если нужен будет совет – я его дам»
6 минут назад
Волк врезался в своего защитника на выходе, позволив Монтесу прокинуть мяч в ворота «Махачкалы». «Локо» сравнял счет на 87-й минуте
24 минуты назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» принимает «Гамбург», «Майнц» против «Фрайбурга»
26 минут назадLive
«Наполи» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья с «Пармой»
32 минуты назад
Экс-глава FIGC Гравина о критике после невыхода Италии на ЧМ: «Мне следовало быть лучше как футболист: я не забил два пенальти со Швейцарией, упустил три момента с Боснией. Может, стоило больше тренироваться»
41 минуту назад
Киммих о матче с «Реалом»: «Неважно, в какой они форме. В ЛЧ они всегда проявляют себя наилучшим образом»
42 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Лорьяном», «Лилль» против «Тулузы», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
43 минуты назадLive
Масалитин про «Зенит» – «Краснодар»: «Будет рубилово, не исключаю удаления. Хозяевам отступать некуда»
52 минуты назад
Рекомендуем