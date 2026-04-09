Федотов о неудалении Денисова: «Была бы первая желтая – можно было показать, на вторую надо что-то большее сделать. Слабоватый эпизод для такой игры»

Федотов о Денисове: на вторую желтую надо больше сделать, слабоватый эпизод.

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал неудаление Даниила Денисова в матче между «Спартаком » и «Зенитом ».

Москвичи обыграли петербуржцев (0:0, 7:6 пен.) в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

На 57‑й минуте Денисов, получивший в первом тайме желтую карточку, попал локтем в лицо Андрею Мостовому. После столкновения игрок «Зенита» упал на газон. Арбитр Артем Чистяков не показал Денисову карточку, ограничившись устным предупреждением.

– Была ли вторая желтая карточка?

– Нет. Во-первых, чтобы вторую получить, надо что-то большее сделать. Скажем, пограничный момент, но не в этой игре. Оставить команду в меньшинстве за такое… Если бы это была первая желтая карточка, то можно было бы показать, а вторую – нет. Тем более они Денисова сразу заменили. Для такой игры это слабоватый эпизод.

– Этот эпизод можно сравнить с моментом Соболева?

– Нет, это абсолютно разные эпизоды. Как написала ЭСК: там есть движение, выставляет локоть. Это другое. Здесь же Денисов просто выставляет руки, короткое расстояние. Их сравнивать некорректно, – сказал Федотов.