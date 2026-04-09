  • Муссо с 8.7 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Барселона» – «Атлетико». У Кубарси 5.7, Жоан Гарсия – худший с 5.6
10

Хуан Муссо стал лучшим игроком матча «Барселона» – «Атлетико» по версии ГОЛа.

Хуан Муссо получил высшую оценку по Индексу ГОЛа в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Атлетико» (0:2). Вратарь мадридского клуба получил оценку 8.7. Худшим признан вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия – 5.6.

«Барселона» (стартовый состав): Гарсия – 5.6, Кунде – 6.0, Кубарси – 5.7, Мартин – 6.8, Канселу – 6.7, Гарсия – 7.4, Педри – 6.9, Ямаль – 8.2, Ольмо – 7.4, Рэшфорд – 7.3, Левандовски – 6.1.

Запасные: Араухо – 6.2, Лопес – 6.6, Гави – 6.2, Торрес – 6.1.

«Атлетико» (стартовый состав): Муссо – 8.7, Молина – 7.4, Ле Норман – 7.0, Ганцко – 6.5, Руджери – 8.0, Симеоне – 6.9, Льоренте – 7.3, Коке – 6.4, Лукман – 7.1, Гризманн – 7.1, Альварес – 8.3.

Запасные: Пубиль – 6.4, Альмада – 6.1, Баэна – 6.2, Гонсалес – 6.1, Серлот – 7.2.

Всё, что нужно знать об игре Атлетико в большинстве. Вратарь - МВП😂
"Да не горит у меня, не горит!" (с)
лучший Альварес. перевернул игру за минуту.
как можно вообще ему и Ямалю одинаковую оценку давать? а Гарсии и Кубарси? бред.
А что, кроме штрафного, сделал Альварес? Там он молодец, конечно, но весь остальной матч его видно не было. Посчитай ТТД Ямаля и сравни.
Ты игру по комментариям в этой новости смотрел что ль?) Хулиан ни до, ни после штрафного не сделал ровным счётом ни-хе-ра, как можно сравнивать его с Ямалем, который в одиночку организовал для своих напарников несколько убойных моментов и регулярно наматывал аж по 4-5 оппонентов в штрафной у матрасов, создавая угрозу?
Невменяемый что ль
руджери похоже за пас высокая оценка ибо его ямал с лёгкостью проходил, только последнего действия не хватало
Оценка Реша завышена.
