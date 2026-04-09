Муссо с 8.7 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Барселона» – «Атлетико». У Кубарси 5.7, Жоан Гарсия – худший с 5.6
Хуан Муссо получил высшую оценку по Индексу ГОЛа в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Атлетико» (0:2). Вратарь мадридского клуба получил оценку 8.7. Худшим признан вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия – 5.6.
«Барселона» (стартовый состав): Гарсия – 5.6, Кунде – 6.0, Кубарси – 5.7, Мартин – 6.8, Канселу – 6.7, Гарсия – 7.4, Педри – 6.9, Ямаль – 8.2, Ольмо – 7.4, Рэшфорд – 7.3, Левандовски – 6.1.
Запасные: Араухо – 6.2, Лопес – 6.6, Гави – 6.2, Торрес – 6.1.
«Атлетико» (стартовый состав): Муссо – 8.7, Молина – 7.4, Ле Норман – 7.0, Ганцко – 6.5, Руджери – 8.0, Симеоне – 6.9, Льоренте – 7.3, Коке – 6.4, Лукман – 7.1, Гризманн – 7.1, Альварес – 8.3.
Запасные: Пубиль – 6.4, Альмада – 6.1, Баэна – 6.2, Гонсалес – 6.1, Серлот – 7.2.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ГОЛ
как можно вообще ему и Ямалю одинаковую оценку давать? а Гарсии и Кубарси? бред.
Невменяемый что ль