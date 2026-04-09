Карпин о Соболеве в сборной: «У него есть все шансы попасть в расширенный состав, если будет хорошо играть»

Карпин о Соболеве в сборной: есть все шансы попасть в расширенный состав.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что может вызвать форварда «Зенита» Александра Соболева в национальную команду.

«Когда он начал показывать результаты, состав уже был сформирован. У него есть все шансы попасть в расширенный состав в следующее окно, если будет хорошо играть», – сказал Карпин.

В семи последних матчах во всех турнирах Соболев забил 5 голов.

