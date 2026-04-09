Карпин о Соболеве в сборной: «У него есть все шансы попасть в расширенный состав, если будет хорошо играть»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что может вызвать форварда «Зенита» Александра Соболева в национальную команду.
«Когда он начал показывать результаты, состав уже был сформирован. У него есть все шансы попасть в расширенный состав в следующее окно, если будет хорошо играть», – сказал Карпин.
В семи последних матчах во всех турнирах Соболев забил 5 голов. Статистику 29-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РИА Новости»
Жесткий отбор для Соболева для товарняков с Никарагуа и островной команды Мыса Надежды. Валера завидует,что Соболев успешный и получит за 4 г в Зените 1,2 миллиарда р, это не считая бонусов,,а Валера только убивает команы вроде Динамо