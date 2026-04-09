120

Джику о фанатах «Зенита»: «Неуважительное поведение, недовольство результатом не дает права бросать бутылки в игроков. Дети могут подумать, что это нормально, и начнут брать пример»

Защитник «Спартака» Александр Джику раскритиковал поведение болельщиков «Зенита».

Московский клуб выиграл серию пенальти на «Газпром Арене» в матче Фонбет Кубка России (0:0, 7:6 пен.) После этого болельщики петербуржцев забросали гостей бутылками. Одна из них попала в игрока красно-белых Манфреда Угальде. Игроки хозяев подошли к соперникам и призвали уйти от трибуны. 

«То, что произошло после матча с «Зенитом», я уже наблюдал ранее в Турции. Иногда ваша команда выигрывает или проигрывает, но болельщики не имеют права так себя вести. Бутылка попала в голову Угальде – я поинтересовался его состоянием, к счастью, с ним все в порядке.

Поведение фанатов «Зенита» неуважительно. Да, вы можете быть злы из-за результата, но это не дает вам права бросать бутылки в игроков. На стадионе присутствует много детей, и, если они видят, как взрослые ведут себя подобным образом, они могут подумать, что это нормально, и начнут брать с них пример, бросая бутылки. Это нехорошо», – заявил Джику.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
То, что питерские бросали бутылки еще полбеды, а вот то, что на газпромовском тв об этом инценденте промолчали...это уже беда...
Ответ Ковид 07.10.52
Мало того, Дркушич ещё назвал неуважительным поведением по отношению к болельщикам Зенита - празднование Спартаком победы
Ответ Ковид 07.10.52
нет замечаний от кдк что будет рассмотрение...если тему замнут это будет очень плохим знаком...
Культурные юбиляры 🤡
Ответ WelcomeBackPURE
они ещё умудрялись говорить, что фраза зенит позор российского футбола им не подходит...после бутылок без вариантов )
Ответ </c/>
Там половина еще и садится на них
Культурная столица,чего уж там.
Ответ Spartakus1984
Может быть это и не болельщики вовсе? Больше похоже на то, что какие-то бомжи бутылки сдавали.
Больше всего улыбнуло, как газтв на рекламу ушли быстренько, как только первые бутылки полетели))
Ответ yaflamingo
не совсем, в трансляции на спортбоксе, там есть момент с забросами бутылок...странно, что новостей об этом нет на рассмотрение....
Теперь про отмену фан уйди можно забыть, странно что его сторонники не высказались ещё.
Ответ Петрович
ещё на кубок из-за этих чудаков накинут...просто беда...на ровном месте себе срезали все прелести от посещения футбола без запретов...
Ответ Петрович
как будто до этого были надежды
Стадион дисквалифицировать на 3 матча, клуб оштрафовать на миллион рублей
Ответ Рубин2003
На 100млн ))
Но по факту тыс на 100-150, их же нельзя трогать ((, это же «народная команда» 😂
Ответ Рубин2003
Кукуян посмотрел ВАР и оказалось, что болельщики Зенита кидали воду в бутылках, чтобы игроки Спартака восстановили силы попив воды. Оштрафовать Спартак на 10 млн. за неприятие подарков от Юбиляров!
Обиженные показывают свое лицо, от скандирования - свинья, до неадекватных болельщиках и футболистов.
Странно , что не показали во весь экран бабушку 😂
Спартак с победой. Перенос юбилея загружен на 50%.
Ответ Filimon4ik
Комментарий скрыт
позорные юбиляры, сколько они ревели что их незаслуженно оскорбляли на других стадионах, но за бутылки уже не отмазаться )
Ответ </c/>
Респект игрока Спартака, что не стали делать драму из этих бутылок. Помню как одна пластиковая поллитруха выкосила весь состав Барселоны вместе с гоатом, бггг
