Джику о фанатах «Зенита»: «Неуважительное поведение, недовольство результатом не дает права бросать бутылки в игроков. Дети могут подумать, что это нормально, и начнут брать пример»

Джику о фанатах «Зенита»: нельзя так себя вести, дети могут начать брать пример.

Защитник «Спартака » Александр Джику раскритиковал поведение болельщиков «Зенита».

Московский клуб выиграл серию пенальти на «Газпром Арене» в матче Фонбет Кубка России (0:0, 7:6 пен.) После этого болельщики петербуржцев забросали гостей бутылками. Одна из них попала в игрока красно-белых Манфреда Угальде. Игроки хозяев подошли к соперникам и призвали уйти от трибуны.

«То, что произошло после матча с «Зенитом », я уже наблюдал ранее в Турции. Иногда ваша команда выигрывает или проигрывает, но болельщики не имеют права так себя вести. Бутылка попала в голову Угальде – я поинтересовался его состоянием, к счастью, с ним все в порядке.

Поведение фанатов «Зенита» неуважительно. Да, вы можете быть злы из-за результата, но это не дает вам права бросать бутылки в игроков. На стадионе присутствует много детей, и, если они видят, как взрослые ведут себя подобным образом, они могут подумать, что это нормально, и начнут брать с них пример, бросая бутылки. Это нехорошо», – заявил Джику.