Мартин об игре Пубиля рукой во вратарской: «Судья мог не увидеть сразу, но ВАР должен был. Мяч в игре, его остановили рукой»

Жерар Мартин: Пубиль остановил рукой мяч, который был в игре.

Защитник «Барселоны» Жерар Мартин прокомментировал момент из первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2), когда защитник Марк Пубиль во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо.

Главный арбитр Иштван Ковач не отреагировал на эту ситуацию.

«Вратарь установил мяч, сыграл, после чего его остановили рукой. Судья мог не увидеть этого сразу, но на ВАР должны были увидеть. Мяч находится в игре, и его остановили рукой.

Мы были в порядке при игре в равных составах. Все изменило удаление. Это сказывается, когда играешь с соперником такого уровня. Мы разочарованы тем, как сложился матч. Знаем, что можем переломить ход противостояния», – сказал Жерар Мартин.

«Барсу» лишили пенальти? Защитник «Атлетико» глупо тронул мяч рукой в штрафной – судья проигнорировал

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
2 года назад габриэл сделал такой же трюк, и тогда сказали, что это слишком детская ошибка чтобы назначить пенальти 😂, но потом вилле почему-то пенальти назначили, а тут снова нет
Он в карманный вар свято поверил, когда его красную в прошлом матче порезали. Вот всегда бы вар был за Барсу!
Материалы по теме
Муссо о Пубиле, рукой остановившем мяч во вратарской «Атлетико»: «Мяч не в игре. Судья принимает решение. Давайте поговорим об игре, «Барса» провела хороший матч»
9 апреля, 06:50
Коул считает, что «Барса» должна была получить пенальти за игру Пубиля рукой: «Потеря концентрации, судья ошибся. Футболисты могут делать странные вещи, но правила есть правила»
9 апреля, 05:57
