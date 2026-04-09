Мартин об игре Пубиля рукой во вратарской: «Судья мог не увидеть сразу, но ВАР должен был. Мяч в игре, его остановили рукой»

Жерар Мартин: Пубиль остановил рукой мяч, который был в игре.

Защитник «Барселоны» Жерар Мартин прокомментировал момент из первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2), когда защитник Марк Пубиль во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо .

Главный арбитр Иштван Ковач не отреагировал на эту ситуацию.

«Вратарь установил мяч, сыграл, после чего его остановили рукой. Судья мог не увидеть этого сразу, но на ВАР должны были увидеть. Мяч находится в игре, и его остановили рукой.

Мы были в порядке при игре в равных составах. Все изменило удаление. Это сказывается, когда играешь с соперником такого уровня. Мы разочарованы тем, как сложился матч. Знаем, что можем переломить ход противостояния», – сказал Жерар Мартин .

