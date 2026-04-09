Арне Слот: «Ливерпуль» находился в режиме выживания в матче с «ПСЖ». Думали, что можем сыграть лучше. Они сохранили нам шансы, не забив несколько моментов»

Арне Слот: «Ливерпуль» находился в режиме выживания в матче с «ПСЖ».

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот дал комментарий после поражения от «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов .

«Конечно, мы думали, что можем сыграть лучше, и, оказывая на них давление, могли заставить их совершать ошибки.

Большую часть игры мы находились в режиме выживания, но, возможно, в этом сезоне мы тоже находимся в режиме выживания.

Поэтому мы пытались найти способы, как сделать так, чтобы их сильные стороны не были так заметны, но это действительно очень сложно против этого соперника.

«ПСЖ» был лучше, но мы не сдавались, и поэтому у нас все еще есть шанс в этом противостоянии.

Они сохранили нам шансы, не забив несколько голевых моментов. Теперь мы можем вернуться на игру на «Энфилд», но между этими матчами нас ждет еще очень важная встреча против «Фулхэма», – сказал Арне Слот

«Ливерпуль» уничтожен. Разбор позорной игры с «ПСЖ»