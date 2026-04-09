  • Арне Слот: «Ливерпуль» находился в режиме выживания в матче с «ПСЖ». Думали, что можем сыграть лучше. Они сохранили нам шансы, не забив несколько моментов»
Арне Слот: «Ливерпуль» находился в режиме выживания в матче с «ПСЖ». Думали, что можем сыграть лучше. Они сохранили нам шансы, не забив несколько моментов»

Арне Слот: «Ливерпуль» находился в режиме выживания в матче с «ПСЖ».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий после поражения от «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, мы думали, что можем сыграть лучше, и, оказывая на них давление, могли заставить их совершать ошибки.

Большую часть игры мы находились в режиме выживания, но, возможно, в этом сезоне мы тоже находимся в режиме выживания.

Поэтому мы пытались найти способы, как сделать так, чтобы их сильные стороны не были так заметны, но это действительно очень сложно против этого соперника.

«ПСЖ» был лучше, но мы не сдавались, и поэтому у нас все еще есть шанс в этом противостоянии.

Они сохранили нам шансы, не забив несколько голевых моментов. Теперь мы можем вернуться на игру на «Энфилд», но между этими матчами нас ждет еще очень важная встреча против «Фулхэма», – сказал Арне Слот

«Ливерпуль» уничтожен. Разбор позорной игры с «ПСЖ»

На что способен «Спартак» в сезоне?19978 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
Нас избили, но ведь не обоссали!
в точку.....физрук лысый не только позорник на тренерской скамейки но и раздавая интервью ..опустился ниже некуда
Это пока!
Слот говорит: "Увольте меня прямо сейчас".
Они блин дождутся, когда мимо пятёрке в апл пролетим
Кто-нибудь его заткнет уже?
Только неустойка)
Как же он мастерски ментально уничтожает команду после поражения. Воистину Голландский Поттер
Он походу уже не Поттер а тот чьё имя нельзя произносить.
Позорище! Имея такой шикарный состав, играть таким образом и давать такие интервью! Просто позор! Свали уже из клуба!
Ну прям шикарный. Защиты гомес-ван дейк- конате это прям шик
Эта защита взяла АПЛ в прошлом году и в ЛЧ уступила только тому же ПСЖ, который снес всех и вся)
Я первый раз за все время видел такого отчаянного Ван Дейка. Слот просто менталку в ноль выкашивает.
Это просто кошмар! Хотел сперва поблагодарить Дембеле и компанию за то что счёт не 5:0, и они сохранили интригу на ответку, но нет, у этого бесхребетного Ливерпуля шансов нет, как и интриги. Даже Барса, которая будет играть в гостях и также начинать с 0:2 имеет шансы, но не Ливерпуль! Слову спасибо за чемпионатов и до свидания!!! Хватить мучить болельщиков и команду! Очень долго его поддерживал и защищал, но это финиш!
И ведь состав по именам очень крепкий у Ливерпуля
Но игра и психологическое состояние обрушились
Твоя школа, Тен Хаг) будем надеяться что и до твоих рекордов доберётся в АПЛ)
Сначала пусть Кубок Англии + Кубок Лиги выиграют)
Что за МЫканье постоянное? Это игроки что ли выбирали трусливый план на игру? Ты лично чувствуешь свою вину в поражении?
Посмотрел сейчас обзор, аля финал ПСЖ - Интер, ох и транжири в Париже, в Ливерпуль не верю, команда свой максимум уже давно отдала, а новая кровь нужную химию еще не набрала, пропускать 4-5 мячей они обязаны вчера были, Дембеле точно обязан был наказывать, Мендеш в концовке перемудрил, Дуэ 1 на 1 был.
Я думаю у такого Парижа в этом году нет конкурентов, у них все линии в полном порядке, катком едут, вопрос только сколько забьют. Футбол Энрике, ни Бавария, ни тем более Реал я думаю не потянут, у Луиса все в строю, из важных травм только Барколя, которого всегда меняет Дуэ, причем удачно и эффективно, да и в том году я уже говорил, ПСЖ способен выиграть несколько чашек подряд, состав молодой, Маркиньос на опыте рядом с Пачо цементируют защиту, Мендеш и Хакими лучшие в мире на своих позициях, никого и близко на пушечный выстрел нету конкурентов. Витинья и Невеш туда же, Жоао растет на фоне Витька, нападение творит, созидает, пачками, моментов море как у той же Барселоны в атаке, главное просто забивать и снимать вопросы с ответных матчей.
Не бывает ничего стопроцентного , та же Бавария явный фаворит будет против Псж, игра Баварии качественная а псж транжиры это правильно написал, и давно не было чтобы команда уверенно шла к защите титула Лч, тут думаю у Ливерпуля есть шанс , на Энфилде они совсем другие
Слот о 0:2: «Против «ПСЖ» уже опробованы все тактики, но на их стадионе результат один – разгром. Постараемся разработать план, за счет которого «Ливерпуль» покажет другую игру»
9 апреля, 05:45
Каррагер о 0:2 «Ливерпуля» от «ПСЖ»: «Будто бы посмотрел команду из низшего дивизиона – могли пропустить 5-6. Поразительная разница между командами, а потрачено 450 млн фунтов»
9 апреля, 03:55
0,17 xG против «ПСЖ» – худший показатель «Ливерпуля» при Слоте. Команда не пробила в створ в матче ЛЧ впервые с 2020 года
9 апреля, 03:01
