Арне Слот: «Ливерпуль» находился в режиме выживания в матче с «ПСЖ». Думали, что можем сыграть лучше. Они сохранили нам шансы, не забив несколько моментов»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий после поражения от «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Конечно, мы думали, что можем сыграть лучше, и, оказывая на них давление, могли заставить их совершать ошибки.
Большую часть игры мы находились в режиме выживания, но, возможно, в этом сезоне мы тоже находимся в режиме выживания.
Поэтому мы пытались найти способы, как сделать так, чтобы их сильные стороны не были так заметны, но это действительно очень сложно против этого соперника.
«ПСЖ» был лучше, но мы не сдавались, и поэтому у нас все еще есть шанс в этом противостоянии.
Они сохранили нам шансы, не забив несколько голевых моментов. Теперь мы можем вернуться на игру на «Энфилд», но между этими матчами нас ждет еще очень важная встреча против «Фулхэма», – сказал Арне Слот
Я думаю у такого Парижа в этом году нет конкурентов, у них все линии в полном порядке, катком едут, вопрос только сколько забьют. Футбол Энрике, ни Бавария, ни тем более Реал я думаю не потянут, у Луиса все в строю, из важных травм только Барколя, которого всегда меняет Дуэ, причем удачно и эффективно, да и в том году я уже говорил, ПСЖ способен выиграть несколько чашек подряд, состав молодой, Маркиньос на опыте рядом с Пачо цементируют защиту, Мендеш и Хакими лучшие в мире на своих позициях, никого и близко на пушечный выстрел нету конкурентов. Витинья и Невеш туда же, Жоао растет на фоне Витька, нападение творит, созидает, пачками, моментов море как у той же Барселоны в атаке, главное просто забивать и снимать вопросы с ответных матчей.