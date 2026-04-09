Эммануэль Пети: «АПЛ ужасна в этом сезоне! «ПСЖ» был очень хорош с «Ливерпулем», как и с «Челси». Победа «Арсенала» над «Спортингом» – это скучно»

Эммануэль Пети: АПЛ просто ужасна в этом сезоне.

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети заявил о плохом состоянии клубов АПЛ в этом сезоне на фоне поражения «Ливерпуля» от «ПСЖ» (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов .

«Мы все согласны с тем, что «ПСЖ» был очень хорош в матче с «Ливерпулем ». Как и против «Челси », который сыграл совсем плохо.

Это подтверждает то, что я говорил уже несколько недель – АПЛ просто ужасна в этом сезоне!

Даже победа «Арсенала » над «Спортингом» со счетом 1:0 – это скучно и нехорошо», – заявил Эммануэль Пети.

