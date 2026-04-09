Эммануэль Пети: «АПЛ ужасна в этом сезоне! «ПСЖ» был очень хорош с «Ливерпулем», как и с «Челси». Победа «Арсенала» над «Спортингом» – это скучно»

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети заявил о плохом состоянии клубов АПЛ в этом сезоне на фоне поражения «Ливерпуля» от «ПСЖ» (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Мы все согласны с тем, что «ПСЖ» был очень хорош в матче с «Ливерпулем». Как и против «Челси», который сыграл совсем плохо.

Это подтверждает то, что я говорил уже несколько недель – АПЛ просто ужасна в этом сезоне!

Даже победа «Арсенала» над «Спортингом» со счетом 1:0 – это скучно и нехорошо», – заявил Эммануэль Пети.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
Командам из АПЛ архисложно к весне выступать в ЛЧ.
Плюс в этом году считаю, что игроки берегут себя к ЧМ, к турниру который проходит раз в четыре года
Ответ Дед КраСавы, топящий за Челси
F.A упорно не хочет зимой делать каникулы как в других топ лигах.
И отменили бы уже этот Кубок лиги
Ответ Aziz Sadyrov
F.A упорно не хочет зимой делать каникулы как в других топ лигах. И отменили бы уже этот Кубок лиги
Не знаю насчёт каникул зимних.
Кубок лиги не отменят, да ещё там выручку от тв контракта делят будь здоров, соответственно и конкуренцию в лиге не отменишь, силы забирает
АПЛ ужасна, да: в рейтинге этого сезона - 1-е место в огромным отрывом.
Ответ ArnoNeputevy
Комментарий скрыт
Ответ Burel
Комментарий скрыт
Откуда инфа? Арсенал без шансов в этом сезоне Баварию хлопнули, как и Челси Барсу, но бчк предпочли про это забыть, Ливерпуль все 3 клуба "на уровне" отпинал, и это 5-6й клуб в Англии в этом сезоне. Повезло, что Каррика нет в лч, сейчас бы всем там нахлобучил, он профилируется на скальпах с топ клубов
Скучно не хорошо, но и Атлетико и Арсенал пройдут в полуфинал ЛЧ и кто то из них будет играть в финале ЛЧ. Можете хоть сколько набивать статистику на командах со слабой обороной, но Барселона против Атлетико ничего не показала, ни одного реально голевого момента не было и по этому за весь матч xg 1. Арсенал уже обыгрывал Баварию в этой ЛЧ. Да и ПСЖ по сезону уже не раз терял очки, когда соперник имел нормальную оборону. А у Атлетико и Арсенала оборона есть.
А «МанСити» и уж тем более «Ньюкасл» там вообще 😱 ужас!
Ответ Cruel Snake
касл там у особо одаренных оказывается возил барсу а в ответке тупо не свезло) как и временщик дриблер разобравший претендента на чемпионство величайшей лиги там тоже аномалия какая то. читаю щас коменты по этой ветке уссыкаюсь со смеху
Иметься мнение, что ..
Топы АПЛ очень мощны осенью, вплоть до нового года, пока они свежи и в кондициях. Но из зимы они выходят физически убитыми, после всех этих заруб, боксинг-дейз, разных внутренних кубков и т.д.
ПСЖ и Бавария, в своих чемпионатах...ни то, что бы отдыхают, просто у них круглый сезон идут , можно сказать, спарринги с серьезными спаринг-партнерами , где они работают в режиме 50-80% нагрузок, наигрывая разные схемы и комбинации. Изредка включаясь в полную, но лишь минут на 20-30, а потом опять в экономрежим.
Поэтому, вполне естественно, что к весне английские клубы и ПСЖ с Баварией подходят в совершенно разном физическом и эмоциональном состоянии.
Одни как раз выходят на свой пик, свежие и заряженные, а другие уже выхолощены и уставшие.

Сейчас невозможно представить как Арсенал вынес Баварию. МанСити без сверхусилий выиграл на Бернабеу, Барселону унесли со Стемфорд Бридж. На групповом АПЛ не потеряла ни одного в ЛЧ, а 5 прошли сразу
Ответ &_Bishep_&
Опять пошли отмазки про свежесть. Посмотри те сезоны где МС доминировал в АПЛ, но раз за разом отлетал от Реала. Никакой просадки результатов МС в АПЛ в это время не было. Например в сезоне 21/22 МС после вылета от Реала сыграл в АПЛ еще 4 матча - 3 победы и одна ничья, то есть 2,5 очка за тур, до вылета от Реала 83 очка в 34 матчах, то есть 2,44 очка за тур. В других сезонах все то же самое было.
Реал тупо сильнее МС и все. МС привык в АПЛ доминировать за счет владения и прессинга, против деревьев из АПЛ этого хватает. Но у Реала просто исполнители другого уровня, которые моментально наказывают, как только есть возможность, а МС к этому не привык. Потому что играет в бей-беги лиге со всякими буратинами.
А Бавария и ПСЖ по сравнению с клубами АПЛ просто люди с другой планеты.
Согл. АПЛ вроде бы топ лига, но игра Касла с Барселоной это что было вообще? Да, Касл даже в топ-6 не входит в этом сезоне, но совсем недавно входил + состав очень неплохой (любой гранд Серии А позавидует). Но Барселона просто издевалась над ними. Как ПСЖ над Челси и вчера над Ливерпулем. Как мертвый Реал, где вообще нет тактики и тренера вынес новатора Гвардиолу и его Ман Сити, где на банку покупают игроков за 60-80 млн. Чем там в АПЛ вообще занимаются???))
Ответ Dvin
Они все наблюдают, как их тренер без опыта в грандах разносит, стоит только Бруну на свое место поставить
Ответ Dvin
Ньюкасл возил Барсу мордой об газон в первом матче и ничью была лютым отскоком, во втором Ньюкасл тоже был неплох и отвечал атакой на атаку, неудача в концовке 1го тайма подкосила команду. И это игра 8-10 команда АПЛ
Может причина в том, что у ПСЖ нет достойной конкуренции в чемпионате? Или может в том, что вы сократили чемпионат на 2 команды? Или может причина в том, что вы переносите матчи ПСЖ в чемпионате ради результата в ЛЧ? Или может причина в том, что во Франции нет лишнего кубка и есть зимний перерыв? Это не клубы АПЛ ужасны, это во Франции создали для ПСЖ тепличные условия
Ответ Котятки
Не только у ПСЖ тепличные условия. В Германии тоже нет никаких вопросов кто из года в год будет чемпионом. Да и в Испании не сильно лучше. Остальные команды в их чемпионатах это декорации
Ответ Никита Денисенко
Остальные команды в чемпионатах Германии, Франции , это очень хорошие спарринг-партнеры для Баварии и ПСЖ, которые позволяют круглый сезон готовиться тем к весенним матчам ЛЧ, поддерживать форму , без сверх усилий.
псж крут, но стоит признать что залетает у них все невероятно, против челси не самые очевидные голы забивались. понятно что мастера играют, но на поток такие голы точно не штампуются. да даже с ливерпулем: 1 рикошет чтобы парашютом в притирку с перекладиной перебросить и супер-пас, который пройдет раз и десяти - удача дикая.
Ответ DolJun
Плюс Safe-онов на воротах 🧱
Ответ DolJun
а сколько Псж не забил с убойнейших позиций, по игре счет был 6-0, тотально не везло
Ужасная АПЛ с 5-б командами в Лч и великая ЛИга 1 с одним нормальным клубом
Ответ WelcomeBackPURE
который все эти 5-6 клубов нахлобучивает как родной гавр не потея пхахаха
Ответ Max Volkov
ну да если в чемпионате на одной ноге играть и все игры перед ЛЧ переносить, конечно нахлобучит!
Бавария и ПСЖ против команд АПЛ, это как хоккейный ЦСКА 1980-ых против клубов НХЛ. Чемпионаты не сравнить, но есть один флагман, собравший все сливки в себе, который весь сезон играет в своем чемпионате тренинг-матчи, а потом выходит на международную арену против убитых соперников : свежий и сыгранный .
«Реал» хочет предложить Кроосу должность в спортивной структуре клуба в следующем сезоне. Перес лично заинтересован в возвращении Тони (As)
9 минут назад
Фанаты «Сити» пели «Это что, «Этихад»?» при 3:0 на 92-й минуте матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
11 минут назад
«Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков перед встречей 19 апреля. У команды Гвардиолы есть игра в запасе
13 минут назад
У «Краснодара» ни одного удара в створ в 1-м тайме игры с «Зенитом». Ленини попал в перекладину
15 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» крупно проиграл «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
16 минут назад
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в гостях – 3:0! Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста
17 минут назад
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
27 минут назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
34 минуты назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
40 минут назад
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 4 гола «Гамбургу», «Майнц» против «Фрайбурга»
11 минут назадLive
«Челси» не выигрывает у «Сити» с 2021-го – с финала ЛЧ. «Горожане» выиграли 11 матчей из 14 с тех пор
16 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
32 минуты назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
33 минуты назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
55 минут назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
57 минут назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
сегодня, 16:33
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
сегодня, 16:32Live
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
