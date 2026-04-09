Эммануэль Пети: «АПЛ ужасна в этом сезоне! «ПСЖ» был очень хорош с «Ливерпулем», как и с «Челси». Победа «Арсенала» над «Спортингом» – это скучно»
Эммануэль Пети: АПЛ просто ужасна в этом сезоне.
Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети заявил о плохом состоянии клубов АПЛ в этом сезоне на фоне поражения «Ливерпуля» от «ПСЖ» (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
«Мы все согласны с тем, что «ПСЖ» был очень хорош в матче с «Ливерпулем». Как и против «Челси», который сыграл совсем плохо.
Это подтверждает то, что я говорил уже несколько недель – АПЛ просто ужасна в этом сезоне!
Даже победа «Арсенала» над «Спортингом» со счетом 1:0 – это скучно и нехорошо», – заявил Эммануэль Пети.
На что способен «Спартак» в сезоне?19978 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
73 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Плюс в этом году считаю, что игроки берегут себя к ЧМ, к турниру который проходит раз в четыре года
И отменили бы уже этот Кубок лиги
Кубок лиги не отменят, да ещё там выручку от тв контракта делят будь здоров, соответственно и конкуренцию в лиге не отменишь, силы забирает
Топы АПЛ очень мощны осенью, вплоть до нового года, пока они свежи и в кондициях. Но из зимы они выходят физически убитыми, после всех этих заруб, боксинг-дейз, разных внутренних кубков и т.д.
ПСЖ и Бавария, в своих чемпионатах...ни то, что бы отдыхают, просто у них круглый сезон идут , можно сказать, спарринги с серьезными спаринг-партнерами , где они работают в режиме 50-80% нагрузок, наигрывая разные схемы и комбинации. Изредка включаясь в полную, но лишь минут на 20-30, а потом опять в экономрежим.
Поэтому, вполне естественно, что к весне английские клубы и ПСЖ с Баварией подходят в совершенно разном физическом и эмоциональном состоянии.
Одни как раз выходят на свой пик, свежие и заряженные, а другие уже выхолощены и уставшие.
Сейчас невозможно представить как Арсенал вынес Баварию. МанСити без сверхусилий выиграл на Бернабеу, Барселону унесли со Стемфорд Бридж. На групповом АПЛ не потеряла ни одного в ЛЧ, а 5 прошли сразу
Реал тупо сильнее МС и все. МС привык в АПЛ доминировать за счет владения и прессинга, против деревьев из АПЛ этого хватает. Но у Реала просто исполнители другого уровня, которые моментально наказывают, как только есть возможность, а МС к этому не привык. Потому что играет в бей-беги лиге со всякими буратинами.
А Бавария и ПСЖ по сравнению с клубами АПЛ просто люди с другой планеты.