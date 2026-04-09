Умяров о стычке: «Начали праздновать, подбежали игроки «Зенита» и без причины начали нас отгонять. Говорили, что нужно идти к своим трибунам»

Наиль Умяров высказался о потасовке с футболистами «Зенита».

Полузащитник «Спартака » Наиль Умяров прокомментировал потасовку с футболистами «Зенита » после матча 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

Красно-белые обыграли соперника по пенальти. После этого болельщики «Зенита» начали бросать бутылки в игроков «Спартака». Футболисты команд стали выяснять отношения, завязалась стычка.

– Наиль, что произошло?

– Я ничего не понял. Мы начали праздновать друг с другом, и тут подбежали игроки «Зенита» и без причины начали нас отгонять. Я никого не толкал.

– Был какой-то конфликт с Луисом Энрике и Венделом?

– Лучше спросить у них. Они говорили, что нужно идти к своим трибунам и отмечать у них.

Но мы не выбираем место, где нужно праздновать гол, который вывел нас в следующий этап, – сказал Наиль Умяров .

