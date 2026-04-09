  • Умяров о стычке: «Начали праздновать, подбежали игроки «Зенита» и без причины начали нас отгонять. Говорили, что нужно идти к своим трибунам»
Умяров о стычке: «Начали праздновать, подбежали игроки «Зенита» и без причины начали нас отгонять. Говорили, что нужно идти к своим трибунам»

Наиль Умяров высказался о потасовке с футболистами «Зенита».

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал потасовку с футболистами «Зенита» после матча 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

Красно-белые обыграли соперника по пенальти. После этого болельщики «Зенита» начали бросать бутылки в игроков «Спартака». Футболисты команд стали выяснять отношения, завязалась стычка.

– Наиль, что произошло?

– Я ничего не понял. Мы начали праздновать друг с другом, и тут подбежали игроки «Зенита» и без причины начали нас отгонять. Я никого не толкал.

– Был какой-то конфликт с Луисом Энрике и Венделом?

– Лучше спросить у них. Они говорили, что нужно идти к своим трибунам и отмечать у них.

Но мы не выбираем место, где нужно праздновать гол, который вывел нас в следующий этап, – сказал Наиль Умяров.

«Спартак» выиграл серию пенальти заменой вратаря: Помазун выбил «Зенит»! Впервые за 32 года

Косяк организаторов, которые разместили большую группа фанатов Спартака рядом с фанатами Зенита, о чем они думали, не понятно. Опять же, бросать бутылки в игроков соперника при всех этих доброжелательных речах перед матчем со стороны болельщиков Зенита в первую очередь показало неуважение к самим себе.
Косяк организаторов, которые разместили большую группа фанатов Спартака рядом с фанатами Зенита, о чем они думали, не понятно. Опять же, бросать бутылки в игроков соперника при всех этих доброжелательных речах перед матчем со стороны болельщиков Зенита в первую очередь показало неуважение к самим себе.
Бутылки и прочий мусор полетел с трибун сразу же после гола, после чего Матч тв и выключил трансляцию. Не нужно всё на организаторов валить, в первую очередь сами болельщики Зенита показали своё бескультурье
Бутылки и прочий мусор полетел с трибун сразу же после гола, после чего Матч тв и выключил трансляцию. Не нужно всё на организаторов валить, в первую очередь сами болельщики Зенита показали своё бескультурье
И те и те показали свою сущность...
Как вообще можно додуматься, что бы фанатов разных команд, тем более таких, на одной трибуне сажать...
Итого :
Виноваты - 1) руководство, посадившее болельщиков играющих команд на один сектор.
2) болельщики, доказавшие что не умеют себя вести в цивилизованном обществе.
3) игроки зенита, которых предупредили что болельщики Спартака находятся на том же секторе что и болельщики зенита, но тем не менее решившие что праздновать там победившая команда не имеет права.
Дисквалификация стадиона должна быть справедливым наказанием и для руководства и для болельщиков и для игроков.
Итого : Виноваты - 1) руководство, посадившее болельщиков играющих команд на один сектор. 2) болельщики, доказавшие что не умеют себя вести в цивилизованном обществе. 3) игроки зенита, которых предупредили что болельщики Спартака находятся на том же секторе что и болельщики зенита, но тем не менее решившие что праздновать там победившая команда не имеет права. Дисквалификация стадиона должна быть справедливым наказанием и для руководства и для болельщиков и для игроков.
Комментарий скрыт
Итого : Виноваты - 1) руководство, посадившее болельщиков играющих команд на один сектор. 2) болельщики, доказавшие что не умеют себя вести в цивилизованном обществе. 3) игроки зенита, которых предупредили что болельщики Спартака находятся на том же секторе что и болельщики зенита, но тем не менее решившие что праздновать там победившая команда не имеет права. Дисквалификация стадиона должна быть справедливым наказанием и для руководства и для болельщиков и для игроков.
без вариантов дисквалификация, за бутылки точно...
Ждём решение дисциплинарной комиссии о проведении Зенитом следующего домашнего матча без зрителей!
Ждём решение дисциплинарной комиссии о проведении Зенитом следующего домашнего матча без зрителей!
Это уже в следующем году, Зенит выбыл из кубка
Ждём решение дисциплинарной комиссии о проведении Зенитом следующего домашнего матча без зрителей!
Решение дисциплинарной комиссии.
Стычка имела не существенный характер. Наказать штрафом
Болелы всех других команд держали кулачки за Спартак!!! Уважуха ему - дёрнул флагман бразильского футбола.
Благодаря фанам зенита можно сделать вывод, что не зря ввели паспорт болельщика
Благодаря фанам зенита можно сделать вывод, что не зря ввели паспорт болельщика
да и любым фанатам подобного разлива
Благодаря фанам зенита можно сделать вывод, что не зря ввели паспорт болельщика
Зря,никого этот паспорт не останавливает,что бы не хулиганить,и вряд ли кого то найдут.
Быдлокоманда, юбилей опять переносится?
Быдлокоманда, юбилей опять переносится?
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
К своим — это куда? На "Открытие Арену"?
Думаю, Миллеру придётся через думу продвигать закон, что столетие нужно праздновать минимум 5 лет!
Думаю, Миллеру придётся через думу продвигать закон, что столетие нужно праздновать минимум 5 лет!
Именинник 3 года до и 3 года после
Думаю, Миллеру придётся через думу продвигать закон, что столетие нужно праздновать минимум 5 лет!
Они протащать закон по которому все летоисчесление сдвигается на 5 лет и наступает новый 2022 год
Этот сезон – зашквар юбиляров.
Санкт-Педробург закапывает себя всё глубже и глубже.
Ненависти к Зениту среди нейтральных российских болельщиков всё больше и больше.
А какой посыл был от Виража перед игрой? Давайте без оскорблений😂. Забыли продолжить фразу. Просто покидаемся бутылками
