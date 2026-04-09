Умяров о стычке: «Начали праздновать, подбежали игроки «Зенита» и без причины начали нас отгонять. Говорили, что нужно идти к своим трибунам»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал потасовку с футболистами «Зенита» после матча 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.
Красно-белые обыграли соперника по пенальти. После этого болельщики «Зенита» начали бросать бутылки в игроков «Спартака». Футболисты команд стали выяснять отношения, завязалась стычка.
– Наиль, что произошло?
– Я ничего не понял. Мы начали праздновать друг с другом, и тут подбежали игроки «Зенита» и без причины начали нас отгонять. Я никого не толкал.
– Был какой-то конфликт с Луисом Энрике и Венделом?
– Лучше спросить у них. Они говорили, что нужно идти к своим трибунам и отмечать у них.
Но мы не выбираем место, где нужно праздновать гол, который вывел нас в следующий этап, – сказал Наиль Умяров.
Как вообще можно додуматься, что бы фанатов разных команд, тем более таких, на одной трибуне сажать...
Виноваты - 1) руководство, посадившее болельщиков играющих команд на один сектор.
2) болельщики, доказавшие что не умеют себя вести в цивилизованном обществе.
3) игроки зенита, которых предупредили что болельщики Спартака находятся на том же секторе что и болельщики зенита, но тем не менее решившие что праздновать там победившая команда не имеет права.
Дисквалификация стадиона должна быть справедливым наказанием и для руководства и для болельщиков и для игроков.
Стычка имела не существенный характер. Наказать штрафом
Санкт-Педробург закапывает себя всё глубже и глубже.
Ненависти к Зениту среди нейтральных российских болельщиков всё больше и больше.