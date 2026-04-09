Тоуни допустил, что «Аль-Насру» Роналду пытаются помочь выиграть саудовскую лигу: «За гранью понимания, когда арбитр говорит нам сосредоточиться на другом турнире в ходе просмотра ВАР»

Нападающий «Аль-Ахли» Айвен Тоуни остался разочарован работой арбитра после матча 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейха » (1:1).

По ходу игры в пользу «Аль-Ахли» не назначили три пенальти. Как пишет журналист Бен Джейкобс, Тоуни считает, что решения принимаются в пользу «Аль-Насра », чтобы помочь им выиграть турнир.

«Просто невероятно, как можно упустить из виду такие вещи в решающие моменты или закрыть на них глаза. Понятно, что здесь есть какое-то влияние.

Это вообще за гранью понимания, когда арбитр говорит нам сосредоточиться на другом турнире в момент просмотра ВАР.

Вероятно, меня считают плохим парнем за то, что я говорю правду и указываю на сомнительные решения или отстойное судейство.

В следующий раз, если понадобится, я могу пригласить кого-нибудь из своего района, кто понятия не имеет о футболе, и он справится с работой гораздо лучше, чем некоторые из этих клоунов», – заявил Айвен Тоуни .

На данный момент «Аль-Наср» возглавляет таблицу чемпионата, имея в активе 70 очков в 27 матчах. Вторым идет «Аль-Хилаль» (68 очков, 28 игр), третьим – «Аль-Ахли» (66 очков, 28 матчей).