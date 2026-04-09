  • Тоуни допустил, что «Аль-Насру» Роналду пытаются помочь выиграть саудовскую лигу: «За гранью понимания, когда арбитр говорит нам сосредоточиться на другом турнире в ходе просмотра ВАР»
Тоуни допустил, что «Аль-Насру» Роналду пытаются помочь выиграть саудовскую лигу: «За гранью понимания, когда арбитр говорит нам сосредоточиться на другом турнире в ходе просмотра ВАР»

Айвен Тоуни недоволен арбитрами в Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль-Ахли» Айвен Тоуни остался разочарован работой арбитра после матча 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейха» (1:1).

По ходу игры в пользу «Аль-Ахли» не назначили три пенальти. Как пишет журналист Бен Джейкобс, Тоуни считает, что решения принимаются в пользу «Аль-Насра», чтобы помочь им выиграть турнир.

«Просто невероятно, как можно упустить из виду такие вещи в решающие моменты или закрыть на них глаза. Понятно, что здесь есть какое-то влияние.

Это вообще за гранью понимания, когда арбитр говорит нам сосредоточиться на другом турнире в момент просмотра ВАР.

Вероятно, меня считают плохим парнем за то, что я говорю правду и указываю на сомнительные решения или отстойное судейство.

В следующий раз, если понадобится, я могу пригласить кого-нибудь из своего района, кто понятия не имеет о футболе, и он справится с работой гораздо лучше, чем некоторые из этих клоунов», – заявил Айвен Тоуни.

На данный момент «Аль-Наср» возглавляет таблицу чемпионата, имея в активе 70 очков в 27 матчах. Вторым идет «Аль-Хилаль» (68 очков, 28 игр), третьим – «Аль-Ахли» (66 очков, 28 матчей).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
Аль-Хилаль внезапно начал раздавать очки направо и налево и Аль-Наср теперь лидирует с отрывом. И все это произошло после истерики Роналду. Вряд ли это случайность. Арабы решили дать Криштиану выиграть хоть что-то.
А где отрыв?
5 очков по потерянным.
Какой некрасивый Тоуни этот
Сухофрукт.😁😁😁
кристина на ныла на трофей. в голове до сих пор не укладывается как мог Хиляль после выигранной личной встречи слить преимущество по очкам Насре. так ещё и в минус ушёл🤡🤣
Цирк на верблюжьей тяге.
Верблюжья лига она такая,прими это Айвен
Их главная звезда,настолько безнадежна что ей уже в открытую хотят всунуть трофей
Это и так заметно. После байкота все соперники Насра стали дружно сливать отстойным командам. Не один Тоуни это видит. Даже судьи не стесняются этого.
Квинтессенция всей карьеры Роналду. Всегда зависил от топовых партнеров, которые выводили его на пустые. Нырял и бил пенки, забивал с метровых офсайдов за что ему давали ЛЧ, продлевали голосования за что дали ЗМ. А теперь вот засуживают конкурентов, и дают в каждом матче пробить пенку - чтобы на 4ый год пребывания среди бедуинов, великому тащеру наконец то дали чемпионство🥲
Таблетки закончились?
понятно, что у тебя жёстко горит, но зачем так бессовестно врать?
Чувак просто переживает, что может не удержать лидерство в гонке бомбардиров в Саудовской Про-лиге☝️🤣
Не знаю кто там кому помогает, но если Аль-Хилаль не выиграет чемпионат, то это будет обсёр года точно. Индзаги не для этого явно приглашали. А они сами раздали кучу очков кому попало.
Почему это будет обсер года? У них состав раза в 2 хуже чем у Аль-Насра. Обсер года будет если Аль-Наср чемпионат не выиграет
У кого это лучше? Состав Аль-Хилаля то подороже будет . Плюс у них почти на каждой позиции играют добротные футболисты, когда у Аль- Насра кроме нападения во главе одни арабы)
А вы думаете зря что ли Кришти устраивал истерику месяца три назад? После этого арабы прогнулись и вуаля, Аль-Наср начал неожиданно всех побеждать
Криштиану может и Трампа прогнуть на победу Португалии 💪
Это не Аль-Наср начал неожиданно побеждать (они и так должны побеждать с их составом), а Аль-Хиляль перестал "неожиданно" выигрывать свои матчи
