  • Муссо о Пубиле, рукой остановившем мяч во вратарской «Атлетико»: «Мяч не в игре. Судья принимает решение. Давайте поговорим об игре, «Барса» провела хороший матч»
Хуан Муссо оценил момент с игрой рукой Марка Пубиля.

Голкипер «Атлетико» Хуан Муссо высказался об эпизоде из первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Атлетико» (0:2), когда защитник Марк Пубиль коснулся мяча рукой во вратарской.

Муссо передал мяч партнеру по команде. Главный судья Иштван Ковач не отреагировал на эту ситуацию.

«Если мы собираемся подводить итог матча, основываясь на этом одном эпизоде… Давайте поговорим об игре. Соперник провел очень хороший матч. Это отличная команда, они делают нас лучше. Игра рукой Пубиля ничего не меняет.

Если бы Пубиль попытался воспользоваться ситуацией, находясь под давлением, это можно было бы истолковать иначе, но это не тот случай. Мяч не в игре. Судья принимает решение», – заявил Хуан Муссо.

«Барсу» лишили пенальти? Защитник «Атлетико» глупо тронул мяч рукой в штрафной – судья проигнорировал

Мда уж. Помню в матче Астон Вилла - Брюгге за аналогичный эпизод в ворота англичан пенальти назначили. Есть правила, и почему арбитры трактуют одинаковые моменты по-разному - большой вопрос.
Помню в матче Бавария - Арсенал за аналогичный эпизод никакого пенальти снова НЕ БЫЛО. К такой фигне в подавляющем большинстве случаев никто не прикапывается, особенно если речь идет о высших стадиях элитнейших турниров. Этот эпизод можно трактовать так, что Муссо просто покатил мяч Пубилю, чтобы тот уже в свою очередь произвел розыгрыш от ворот. По факту то так и было
Так можно трактовать если бы вратарь не остановил мяч, наступив на него, а затем не отдал пас поставленным в неподвижное положение мячом.
Давайте поговорим об игре...Типа закройте рот и сакцентируйте пожалуйста внимание на другом, а то как-то неудобно получается)
Комментарий скрыт
Ну, если ты смотрел матч (в чем я очень сомневаюсь) и ты адекватный, то должен понимать, что в этом матче судья был 12 игроком Атлетико. Неудаление Коке, отсутствие заслуженных желтых игрокам Атлетико, которые должны были бы пропустить следующий матч, вторая желтая Пубилю как раз вот за этот момент… В этом моменте футболисты не особо и выпрашивали пенальти, хотя это 100% одиннадцатиметровый и вторая желтая. Такие моменты четко прописаны в правилах и есть прецеденты. Так что не надо попусту болтать тут
Мяч был не в игре, я его поставил и отдал пас Пубилю, но это был мяч не в игре, не путайте - забыл добавить Муссо)
Ахахха, ну че вы про косяк судьи, за счет которого мы получили преимущество, кстати, хорошо играли)
Мяч не в игре
как раз в игре. Ты пас ногой сделал по неподвижному мячу - всё. Обрати внимание, как Жоан Гарсия давал начинать игру защитникам - РУКОЙ кидал им мяч.
Я понимаю он бы ему рукой кинул мяч и тот взял в руки, чтобы развести, но Муссо ставит мяч на землю и ногой дает пас, уж хотя бы хватило кохонес признать, ладно Барса, точно не из-за этого эпизода проиграла, проблемы куда масштабнее у нас, а такие казусы уже были, и там пенальти дали, отсюда и вопросы у всего мира.
Анри интересно высказался по поводу момента Кубарси, хорошая аналитика, потому что судья смотрел момент под микроскопом и мог увидеть, что мяч уже был за спиной Симеоне. К Ковачу много вопросов, но Барса и без всех судейских проблем, сыграла вчера слабо, а все потому что отдала много сил в субботу, там тоже важные 3 очка были, потому и Педри убрал Флик, надеюсь на следующей неделе вернется Френки, чтобы Гарсия и Мартин в центре сыграли, и никаких Араухо в основе.
Судья и вар несколько ключевых решений приняли в пользу Атлетико, так-что можно смело их назвать 12 игроком...
Ну по букве правил это пенка стопудовая.
С другой стороны, такое ставить это прикол над игрой
ну в прошлой лиге чемпионов поставили
Хочу отметить что Филк снова не учится на ошибках. 3 дня назад полсе точно такой же передачи Симеоне забил гол, вчера точно та передача, на того же футболиста в эту же зону привела к красной карточке.
