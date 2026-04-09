Муссо о Пубиле, рукой остановившем мяч во вратарской «Атлетико»: «Мяч не в игре. Судья принимает решение. Давайте поговорим об игре, «Барса» провела хороший матч»
Голкипер «Атлетико» Хуан Муссо высказался об эпизоде из первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Атлетико» (0:2), когда защитник Марк Пубиль коснулся мяча рукой во вратарской.
Муссо передал мяч партнеру по команде. Главный судья Иштван Ковач не отреагировал на эту ситуацию.
«Если мы собираемся подводить итог матча, основываясь на этом одном эпизоде… Давайте поговорим об игре. Соперник провел очень хороший матч. Это отличная команда, они делают нас лучше. Игра рукой Пубиля ничего не меняет.
Если бы Пубиль попытался воспользоваться ситуацией, находясь под давлением, это можно было бы истолковать иначе, но это не тот случай. Мяч не в игре. Судья принимает решение», – заявил Хуан Муссо.
как раз в игре. Ты пас ногой сделал по неподвижному мячу - всё. Обрати внимание, как Жоан Гарсия давал начинать игру защитникам - РУКОЙ кидал им мяч.
Анри интересно высказался по поводу момента Кубарси, хорошая аналитика, потому что судья смотрел момент под микроскопом и мог увидеть, что мяч уже был за спиной Симеоне. К Ковачу много вопросов, но Барса и без всех судейских проблем, сыграла вчера слабо, а все потому что отдала много сил в субботу, там тоже важные 3 очка были, потому и Педри убрал Флик, надеюсь на следующей неделе вернется Френки, чтобы Гарсия и Мартин в центре сыграли, и никаких Араухо в основе.