Муссо о Пубиле, рукой остановившем мяч во вратарской «Атлетико»: «Мяч не в игре. Судья принимает решение. Давайте поговорим об игре, «Барса» провела хороший матч»

Хуан Муссо оценил момент с игрой рукой Марка Пубиля.

Голкипер «Атлетико» Хуан Муссо высказался об эпизоде из первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Атлетико» (0:2), когда защитник Марк Пубиль коснулся мяча рукой во вратарской.

Муссо передал мяч партнеру по команде. Главный судья Иштван Ковач не отреагировал на эту ситуацию.

«Если мы собираемся подводить итог матча, основываясь на этом одном эпизоде… Давайте поговорим об игре. Соперник провел очень хороший матч. Это отличная команда, они делают нас лучше. Игра рукой Пубиля ничего не меняет.

Если бы Пубиль попытался воспользоваться ситуацией, находясь под давлением, это можно было бы истолковать иначе, но это не тот случай. Мяч не в игре. Судья принимает решение», – заявил Хуан Муссо .

«Барсу» лишили пенальти? Защитник «Атлетико» глупо тронул мяч рукой в штрафной – судья проигнорировал