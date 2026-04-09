Джейми Каррагер: «Ван Дейк будет умолять Слота больше не использовать 5 защитников. Но он играет рядом с Конате – парень ужасен весь сезон, ошибается в каждом матче»

Джейми Каррагер раскритиковал схему «Ливерпуля» с пятью защитниками.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал схему с пятью защитниками, которую главный тренер команды Арне Слот использовал в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2).

«Тренер попытался что-то сделать, но допустил огромную тактическую ошибку в выборе тактики.

Мне легко говорить об этом после матча. Но мы же эксперты – говорим после игры.

На самом деле с пятью защитниками они оказались даже уязвимее в обороне, чем с четырьмя. Потому что они играли персонально по всему полю, и трем центральным защитникам приходилось покрывать всю ширину поля.

Наблюдал за Вирджилом ван Дейком в тройке защитников... Обычно, когда достигаешь определенного возраста, думаешь: тройка защитников – это идеально, все на своих позициях, получаешь некоторую защиту в пятерке защитников.

Но все оказалось по-другому. Защитники смещались в центр поля. Некого было опекать. А 34-летнему ван Дейку приходилось перемещаться по полю. Он не мог этого сделать.

В этом сезоне ван Дейка критиковали, и думаю, что это несправедливо. Парень рядом с ним весь сезон играл ужасно, и в этом матче он снова показал себя плохо. Ибраима Конате. Он ошибается в каждой игре. Играть рядом с таким игроком непросто.

Считаю ван Дейка одним из лучших игроков «Ливерпуля», но я никогда не видел его в такой некомфортной обстановке в тройке защитников.

Думаю, он будет умолять Арне Слота никогда больше не использовать эту систему, потому что ему было очень тяжело», – сказал Джейми Каррагер.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
"Лысый,как ты нас подготовил!?"
ну можно было не выставлять 5 защей, сыграть на встречных курсах и получить полную авоську, как это сделал челси.
Так лучше разозлится и постараться показать максимум, пусть даже пропустив штук 5, это хотя бы не выглядит так жалко. Но нет Слот настолько боится за свое очко что решил сдатся еще до матча, при том что могли пропустить легко те же 5, просто ПСЖ играл спустя рукава на треть силы
так мы ведь сейчас говорим про первую игру, после которой у челси 2ая уже перешла в разряд формальности. у ливерпуля же вполне есть шансы на ответный матч, учитывая что этот псж дает играть в футбол. так что не понимаю претензии.
Конате - фейковый топ. Просто выглядит внушительно и выдает яркие матчи 1:5. Его надо постоянно страховать.
Ван Дейк так-то ошибается не реже чем Конате
Только в последних матчах он поплыл, если бы он все время играл, как Конате, то Ливерпуль за выживание бы боролся.
Реже. Пенки привозит - да, но в если в общую картину смотреть то много верховых снимает, перехватывает и не теряет свою позицию почти.
Против ПСЖ центральным защитниками в целом некого опекать. Дембеле вообще не имеет позиции на поле
Ван Дейк скоро будет умолять Слота не выпускать его больше
Конате продлевать только за еду контракт)) но Геху упустили, хороших ЦЗ как то не видно на горизонте ....
Если брать конкретно этот сезон, в АПЛ мне сильно приглянулся Тиау из Ньюкасла, мне кажется может сильно добавить в будущем. Много слухов, что топы следят за Диоманде из Спортинга. Есть еще Шлоттербек в Дортмунде, которому по-моему давно пора на повышение.
Бастони, но а) не факт что он хорош вне полуострова и вне 3-5-2, б) за ним и Мадрид придет.
Да почестному и сам Ван Дейк сильно сдал. Этот матч я не смотрел, но игру с Сити на днях он провалил.
Чудеса, но при Слоте в этом сезоне почему-то сдали не только Салах и Конате. Ван Дайк, Макаллистер, Вирц с Исаком. И даже голландцы - Гакпо и Гравенберг. Один Собослаи пашет за десятерых.
