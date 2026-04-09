Джейми Каррагер: «Ван Дейк будет умолять Слота больше не использовать 5 защитников. Но он играет рядом с Конате – парень ужасен весь сезон, ошибается в каждом матче»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал схему с пятью защитниками, которую главный тренер команды Арне Слот использовал в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2).
«Тренер попытался что-то сделать, но допустил огромную тактическую ошибку в выборе тактики.
Мне легко говорить об этом после матча. Но мы же эксперты – говорим после игры.
На самом деле с пятью защитниками они оказались даже уязвимее в обороне, чем с четырьмя. Потому что они играли персонально по всему полю, и трем центральным защитникам приходилось покрывать всю ширину поля.
Наблюдал за Вирджилом ван Дейком в тройке защитников... Обычно, когда достигаешь определенного возраста, думаешь: тройка защитников – это идеально, все на своих позициях, получаешь некоторую защиту в пятерке защитников.
Но все оказалось по-другому. Защитники смещались в центр поля. Некого было опекать. А 34-летнему ван Дейку приходилось перемещаться по полю. Он не мог этого сделать.
В этом сезоне ван Дейка критиковали, и думаю, что это несправедливо. Парень рядом с ним весь сезон играл ужасно, и в этом матче он снова показал себя плохо. Ибраима Конате. Он ошибается в каждой игре. Играть рядом с таким игроком непросто.
Считаю ван Дейка одним из лучших игроков «Ливерпуля», но я никогда не видел его в такой некомфортной обстановке в тройке защитников.
Думаю, он будет умолять Арне Слота никогда больше не использовать эту систему, потому что ему было очень тяжело», – сказал Джейми Каррагер.