Джейми Каррагер: «Ван Дейк будет умолять Слота больше не использовать 5 защитников. Но он играет рядом с Конате – парень ужасен весь сезон, ошибается в каждом матче»

Джейми Каррагер раскритиковал схему «Ливерпуля» с пятью защитниками.

Бывший защитник «Ливерпуля » Джейми Каррагер раскритиковал схему с пятью защитниками, которую главный тренер команды Арне Слот использовал в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2).

«Тренер попытался что-то сделать, но допустил огромную тактическую ошибку в выборе тактики.

Мне легко говорить об этом после матча. Но мы же эксперты – говорим после игры.

На самом деле с пятью защитниками они оказались даже уязвимее в обороне, чем с четырьмя. Потому что они играли персонально по всему полю, и трем центральным защитникам приходилось покрывать всю ширину поля.

Наблюдал за Вирджилом ван Дейком в тройке защитников... Обычно, когда достигаешь определенного возраста, думаешь: тройка защитников – это идеально, все на своих позициях, получаешь некоторую защиту в пятерке защитников.

Но все оказалось по-другому. Защитники смещались в центр поля. Некого было опекать. А 34-летнему ван Дейку приходилось перемещаться по полю. Он не мог этого сделать.

В этом сезоне ван Дейка критиковали, и думаю, что это несправедливо. Парень рядом с ним весь сезон играл ужасно, и в этом матче он снова показал себя плохо. Ибраима Конате . Он ошибается в каждой игре. Играть рядом с таким игроком непросто.

Считаю ван Дейка одним из лучших игроков «Ливерпуля», но я никогда не видел его в такой некомфортной обстановке в тройке защитников.

Думаю, он будет умолять Арне Слота никогда больше не использовать эту систему, потому что ему было очень тяжело», – сказал Джейми Каррагер.

