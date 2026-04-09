Дмитриев о потасовке с игроками «Зенита»: «Праздновали победу с болельщиками, а к нам подошли: «Уходите отсюда»

Игорь Дмитриев рассказал о стычке с игроками «Зенита».

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о потасовке с футболистами «Зенита » после матча 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

Красно-белые обыграли соперника по пенальти.

После этого болельщики «Зенита» начали бросать бутылки в игроков «Спартака». Футболисты команд начали выяснять отношения, завязалась потасовка

«Не знаю, что случилось. Мы праздновали победу с болельщиками, а к нам подошли: «Уходите отсюда», – сказал Игорь Дмитриев .

