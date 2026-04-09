Коул считает, что «Барса» должна была получить пенальти за игру Пубиля рукой: «Потеря концентрации, судья ошибся. Футболисты могут делать странные вещи, но правила есть правила»

Джо Коул об игре рукой Пубиля: это пенальти.

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул прокомментировал эпизод из первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Атлетико» (0:2), когда защитник Марк Пубиль во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо .

Арбитр Иштван Ковач не отреагировал на эту ситуацию.

«Безусловно, это игра рукой. Мяч в игре. На футболиста не оказывается никакого давления, поэтому у него нет причин паниковать. Это просто потеря концентрации. Это пенальти.

Пубиль уже имел желтую карточку, так что его следовало удалить. Ему повезло. Но считаю, что судья неплохо справился в этом матче, хотя в этом случае, на мой взгляд, он ошибся.

Мы, футболисты, можем делать странные вещи, но правила есть правила. «Барселоне» очень не повезло, что ей не дали шанса вернуться в игру», – сказал Джо Коул.

