  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Коул считает, что «Барса» должна была получить пенальти за игру Пубиля рукой: «Потеря концентрации, судья ошибся. Футболисты могут делать странные вещи, но правила есть правила»
17

Коул считает, что «Барса» должна была получить пенальти за игру Пубиля рукой: «Потеря концентрации, судья ошибся. Футболисты могут делать странные вещи, но правила есть правила»

Джо Коул об игре рукой Пубиля: это пенальти.

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул прокомментировал эпизод из первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Атлетико» (0:2), когда защитник Марк Пубиль во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо.

Арбитр Иштван Ковач не отреагировал на эту ситуацию.

«Безусловно, это игра рукой. Мяч в игре. На футболиста не оказывается никакого давления, поэтому у него нет причин паниковать. Это просто потеря концентрации. Это пенальти.

Пубиль уже имел желтую карточку, так что его следовало удалить. Ему повезло. Но считаю, что судья неплохо справился в этом матче, хотя в этом случае, на мой взгляд, он ошибся.

Мы, футболисты, можем делать странные вещи, но правила есть правила. «Барселоне» очень не повезло, что ей не дали шанса вернуться в игру», – сказал Джо Коул.

«Барсу» лишили пенальти? Защитник «Атлетико» глупо тронул мяч рукой в штрафной – судья проигнорировал

На что способен «Спартак» в сезоне?19872 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TNT Sports
logoДжо Коул
logoМарк Пубиль
logoЛа Лига
logoХуан Муссо
logoсудьи
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАтлетико
logoБарселона
Иштван Ковач судья
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Другой польский качок лишил Барсу финала, сейчас румын почти похоронил надежды
Ответ Спонсор 2000
Другой польский качок лишил Барсу финала, сейчас румын почти похоронил надежды
Комментарий скрыт
Ответ b_igh
Комментарий скрыт
Позор на все времена был, когда кринж забивал два гола Баварии из офсайда за игру. Хотя чего ждать от подписчика ла секты рубии
Если бы такое было в другую сторону, то об этом моменте трындели бы до мая, а потом бы изменили правила в следующем сезоне.
Да там очевидно, все было, вратарь, ставит мяч, чтобы ввести и дает пас, но за скобки вынесем, Барса в атаке вчера без остроты играла, столько ударов, а как будто опасных действительно моментов 1,5-2, но такие судейские ошибки потом могут сказаться, как это было с голом Кубарси в кубке, его как раз и не хватило, в домашних 3-0, но Атлетико с таким составом нужно играть смелее, Лукман, Хулиан, способны делать разницу, Льеренте работяга, сын отца пашет от и до, даже, если не потянем, интересно будет посмотреть против Арсенала на матрасов.
Ответ cukken
Да там очевидно, все было, вратарь, ставит мяч, чтобы ввести и дает пас, но за скобки вынесем, Барса в атаке вчера без остроты играла, столько ударов, а как будто опасных действительно моментов 1,5-2, но такие судейские ошибки потом могут сказаться, как это было с голом Кубарси в кубке, его как раз и не хватило, в домашних 3-0, но Атлетико с таким составом нужно играть смелее, Лукман, Хулиан, способны делать разницу, Льеренте работяга, сын отца пашет от и до, даже, если не потянем, интересно будет посмотреть против Арсенала на матрасов.
Почему так мало таких адекватных болельщиков на сайте? В большинстве своем - оголтелые горлопаны
С Кубарси и вар и судья вдруг решили проявить принципиальность, а в случае с рукой Пубиля или грубостью Коке проявили понимание или сдержанность, вопросы к ним есть, конечно.
Ответ Георгий Хасия
С Кубарси и вар и судья вдруг решили проявить принципиальность, а в случае с рукой Пубиля или грубостью Коке проявили понимание или сдержанность, вопросы к ним есть, конечно.
Особенно судья, который сначала достал и показал ЖК.
Это ещё какая-то дыра в правилах. Иногда по свистку вводят мяч от ворот, иногда без свистка
Барсе надо было играть, как играли второй тайм.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Араухо верит в камбэк после 0:2 от «Атлетико»: «Если кто-то и может это сделать, так это «Барса». Мы способны отыграться – убежден в этом»
9 апреля, 05:05
Симеоне о Пубиле, рукой остановившем мяч во вратарской «Атлетико»: «Если Марк и судья истолковали игру как не начавшуюся – это здравый смысл»
9 апреля, 03:40
Рекомендуем
Главные новости
Евсеев после 1:1 с «Локо»: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####»
6 минут назад
«Челси» – «Манчестер Сити». 0:3 – Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Карседо про 1:1 с «Ростовом»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали. Чувствовалась усталость после игры с «Зенитом», но никаких оправданий быть не может»
24 минуты назад
Галактионов про 1:1 с Махачкалой: «Не лучшая игра, но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Любой положительный результат для «Локомотива» сейчас лучше, чем отрицательный»
25 минут назад
«Зенит» – «Краснодар». Соболев, Кордоба, Глушенков, Сперцян, Джон Джон и Кривцов играют. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», «Локо» – с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
25 минут назад
Новый выпуск подкаста «Коллеги, добрый день!» с Дмитрием Горбачевым – рассказали все о дизайне в спортивном медиа!
27 минут назадПодкасты
Рабинер о пенальти в ворота «Спартака»: «Судейство в РПЛ – отдельный вид искусства, представить себе такой 11-метровый в ЛЧ я не могу. Едва заметное касание»
31 минуту назад
Мусаев о матче с «Зенитом»: «Никакого плана нет, надо играть в свою игру. «Краснодару» не хватает одного-двух игроков, это вызывает настороженность»
34 минуты назад
Де Дзерби о 0:1 с «Сандерлендом»: «Тоттенхэм» не заслуживал поражения. Я могу быть для игроков отцом или старшим братом – им не нужен тренер, они будут играть лучше, став увереннее»
34 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
9 минут назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
11 минут назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
24 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
25 минут назадLive
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
45 минут назад
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
50 минут назад
Мурики забил 21 гол в сезоне Ла Лиги – второй результат «Мальорки» в XXI веке. Косовар отстает от Мбаппе на 2 мяча в гонке бомбардиров
53 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» сыграл вничью с «Пармой», «Болонья» против «Лечче»
55 минут назадLive
Клопп о Салахе: «Никогда не видел никого похожего на Мо – каждый раз он возвращался из отпуска с новым навыком, он не остановится. С лучшими игроками не всегда легко, и это нормально»
59 минут назад
Лига PARI. «Ротор» победил «Сокол», «Торпедо» сыграло вничью с «Арсеналом», «Урал» и «Уфа» не забили голов
сегодня, 15:57
Рекомендуем