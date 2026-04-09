Слот о 0:2: «Против «ПСЖ» уже опробованы все тактики, но на их стадионе результат один – разгром. Постараемся разработать план, за счет которого «Ливерпуль» покажет другую игру»

Арне Слот: все тактики против «ПСЖ» опробованы, но результат один – разгром.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот поделился мыслями после поражения от «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов .

«Вы когда-нибудь видели, чтобы какая-то команда на их стадионе смогла выстроить свою игру так, чтобы у «ПСЖ» не было перевеса по владению и созданным моментам?

Я посмотрел много игр. Везде наблюдалась одна и та же картина, почти такая же, которую вы увидели в этом матче. Они переиграли почти каждого соперника, с которым встречались на своем поле.

Мы постараемся разработать план игры, за счет которого, надеюсь, покажем другую игру на «Энфилде».

Если хочешь играть очень агрессивно, то болельщики могут оказать большую помощь. Шумная атмосфера может дать дополнительное преимущество, которое иногда необходимо.

Совершенно очевидно, что мы не будем играть по той же тактике, что в этом матче.

Нет проблем, если все хотят сосредоточиться на тактике, но для меня это совершенно не главное в этом матче. На этом стадионе уже опробованы все тактики, но результат всегда один и тот же – «ПСЖ» громит соперника», – сказал Арне Слот .

