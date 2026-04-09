  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот о 0:2: «Против «ПСЖ» уже опробованы все тактики, но на их стадионе результат один – разгром. Постараемся разработать план, за счет которого «Ливерпуль» покажет другую игру»
106

Слот о 0:2: «Против «ПСЖ» уже опробованы все тактики, но на их стадионе результат один – разгром. Постараемся разработать план, за счет которого «Ливерпуль» покажет другую игру»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мыслями после поражения от «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Вы когда-нибудь видели, чтобы какая-то команда на их стадионе смогла выстроить свою игру так, чтобы у «ПСЖ» не было перевеса по владению и созданным моментам?

Я посмотрел много игр. Везде наблюдалась одна и та же картина, почти такая же, которую вы увидели в этом матче. Они переиграли почти каждого соперника, с которым встречались на своем поле.

Мы постараемся разработать план игры, за счет которого, надеюсь, покажем другую игру на «Энфилде».

Если хочешь играть очень агрессивно, то болельщики могут оказать большую помощь. Шумная атмосфера может дать дополнительное преимущество, которое иногда необходимо.

Совершенно очевидно, что мы не будем играть по той же тактике, что в этом матче.

Нет проблем, если все хотят сосредоточиться на тактике, но для меня это совершенно не главное в этом матче. На этом стадионе уже опробованы все тактики, но результат всегда один и тот же – «ПСЖ» громит соперника», – сказал Арне Слот.

«Ливерпуль» уничтожен. Разбор позорной игры с «ПСЖ»

На что способен «Спартак» в сезоне?19977 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»
logoАрне Слот
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
logoЛиверпуль
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
106 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Наверно болельщики Ливерпуля ждали другой фразы, я подаю в отставку, например...
Ответ Георгий Хасия
Что это изменит за месяц до окончания сезона? Доработает и уйдет.
Ответ Крэнг
У Алонсо будет больше времени войти в ритм, я считаю его приглашать надо...
Монако в 1/16 на равных играл, и по игре, и по счету
Ответ volodin
Недооценка ПСЖ.Этот монако воспринимается как младший брат.Всерьез и насмерть на него не настроишься.А с зарубежными топами -совершенно другая психология.
Ответ Александр Охотко
Монако прямо сейчас одна из самых мощных команд. И к их очном противостоянию они уже вышли на этот уровень. Глупое удаление Головина сильно подставило команду. Ну и честно говоря с тех пор ПСЖ немного наладил игру в обороне, и больше не допускает таких лютых привозов.
"Мы обречены, результат предрешен", "10 пропущенных за матч все же лучше, чем 11", "Все тлен", "Ливерпуль - клуб не футбольный" и другие мотивирующие и интервью Слота.
Какой план, когда игры нет!!? Твой план, даже курить нельзя..
Ответ Сергей Колесов
Комментарий скрыт
Ответ Сергей Колесов
Да вроде была игра до плюхи с рикошетом.
«Мы разработаем тактику, которая в ответном матче позволит проиграть не позорно». Надеюсь, Слот понимает, что 0:2 — это сочетание множества элементов везения. Чудо, что ПСЖ не смог забить 5-6.
Ответ achrustalev
Всмысле понимает ли он? Он же сам об этом и говориь
Лучше разработай маршрут по отъезду из Ливерпуля. И чем скорее, тем лучше.
Ответ Владимир Долгополов
Доброе утро Владимир здесь все понятно,с такой игрой и Энфилд не поможет,ну а вдруг произойдет чудо закомбечим как с Сараем чем черт не шутит
Ответ Aleksandr YNWA
Доброе.Всяко может быть, но с трудом верится конечно. Я вот новый сезон жду и естественно перемен.
Матч Баварии осенний посмотри и уволься, клоун
Ответ Гиперактивный осьминог
Действительно, Бавария доминировала полностью 💯
Ньюкасл 1:1 сыграл недавно, что он лепит? Просто скажи - я не понимаю, я устал, я мухожук
Так ты, дебил,тренируешь великий клуб!!! Тебе летом на полмиллиарда купили!!!!!!! Что за отмазки???!!!!??!! Какой план???!!! Тебя просто изнасиловали!!!!!!! Как было стыдно смотреть!!!Могло быть 5!!!! Просто не позорься, и уйди сам!!!!!!!
Я конечно слежу за футболом всего года три, но разве тренер должен давать вот ТАКИЕ комментарии?
Сквозь строки слышится нулевая ментальность, собственно и игроки вышли на поле с ней.
Тренер в открытую дает сигнал, что не знает, как победить.
Пора уходить.
Ответ Leko90
Он работает на неустойку. Он хочет чтобы его уволили. Но не хочет чтобы это было слишком очевидно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пеннант о «Ливерпуле»: «Слот, ты выиграл АПЛ в прошлом сезоне, используя стиль игры, созданный Клоппом. Команда практически неузнаваема, ничего не работает»
9 апреля, 05:17
9 апреля, 05:17
Каррагер о 0:2 «Ливерпуля» от «ПСЖ»: «Будто бы посмотрел команду из низшего дивизиона – могли пропустить 5-6. Поразительная разница между командами, а потрачено 450 млн фунтов»
9 апреля, 03:55
9 апреля, 03:55
Слот о Салахе в запасе в игре с «ПСЖ»: «Ливерпулю» было важнее выжить в концовке, а не забить. Лучше сохранить его энергию для следующих матчей»
9 апреля, 03:11
9 апреля, 03:11
0,17 xG против «ПСЖ» – худший показатель «Ливерпуля» при Слоте. Команда не пробила в створ в матче ЛЧ впервые с 2020 года
9 апреля, 03:01
9 апреля, 03:01
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» хочет предложить Кроосу должность в спортивной структуре клуба в следующем сезоне. Перес лично заинтересован в возвращении Тони (As)
8 минут назад
Фанаты «Сити» пели «Это что, «Этихад»?» при 3:0 на 92-й минуте матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
10 минут назад
«Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков перед встречей 19 апреля. У команды Гвардиолы есть игра в запасе
12 минут назад
У «Краснодара» ни одного удара в створ в 1-м тайме игры с «Зенитом». Ленини попал в перекладину
14 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» крупно проиграл «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
15 минут назад
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в гостях – 3:0! Доку, Гехи и О'Райли забили, у Шерки два ассиста
16 минут назад
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
26 минут назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
33 минуты назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
39 минут назад
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
39 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 4 гола «Гамбургу», «Майнц» против «Фрайбурга»
10 минут назадLive
«Челси» не выигрывает у «Сити» с 2021-го – с финала ЛЧ. «Горожане» выиграли 11 матчей из 14 с тех пор
15 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
31 минуту назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
32 минуты назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
54 минуты назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
56 минут назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
сегодня, 16:33
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
сегодня, 16:32Live
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
Рекомендуем