  • Губерниев о Карседо: «Неужели в «Спартаке» появился тренер, который разобрался в своих футболистах? Предыдущие были просто болваны!»
Дмитрий Губерниев похвалил Хуана Карседо.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил работу главного тренера «Спартака» Хуана Карседо после победы красно-белых над «Зенитом» (0:0, 7:6 по пенальти) в матче 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

«Неужели в «Спартаке» появился тренер, первый за много лет, который разобрался в своих футболистах?

Предыдущие в этом ключе были просто болваны! А этот пока хорош!» – написал Дмитрий Губерниев.

Что «Спартак» сделал впервые задолго при Карседо

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
А ха ха ха! Дима, ты пару тройку дней назад говорил, что Карседо сольет Локомотиву и вообще зачем было иностранца, когда есть супер отечественные специалисты))
Губер - флюгер, после первой неудачи, будет поливать тренера помоями.
100%
Аналитика от губошлепа
Чемпион по скорости смены обуви.
Болван-бывший биатлонист, который лезет везде постить, гадить и пиариться. Дать ему лопатой по губам
Ответ Костас Костофы
Болван-бывший биатлонист, который лезет везде постить, гадить и пиариться. Дать ему лопатой по губам
Он занимался академической греблей (видимо весло на лопату похоже); говорит, что до мастера спорта догрёб (только "оформить" не успел). А по сути, примитивный горлопан, бездарь, хамло и перевёртыш (собственно, как и многие в этом горе-холдинге).
Ответ Костас Костофы
Болван-бывший биатлонист, который лезет везде постить, гадить и пиариться. Дать ему лопатой по губам
греблей он занимался. Мастер спорта.
Остальное, в том числе лыжи- так, до кучи
заткните этого лыжника.
Губер в балванах разбирается, потому что сам возглавляет это движение.
Губер совсем уже спился. Иди проспись петербужская подстилка
Комментатор двуличная
До чего губастый омерзителен - никакой порядочности, воспитания, профессионализма. Только напыщенность, раздутое чсв, и запредельное хамство.
Экспертиза от болвана.
Карседо о победе над «Зенитом»: «Спартак» проявил характер. У этой команды все есть, ей нужно верить в себя. Мы показывали игрой, что нам все по силам, и выходили на пенальти с уверенностью»
