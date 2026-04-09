Пеннант о «Ливерпуле»: «Слот, ты выиграл АПЛ в прошлом сезоне, используя стиль игры, созданный Клоппом. Команда практически неузнаваема, ничего не работает»
Бывший футболист «Ливерпуля» Джермейн Пеннант отреагировал на поражение команды от «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Я болел за «Ливерпуль» задолго до того, как стал профессиональным футболистом.
Как человек которому действительно небезразлична судьба команды и который смотрит каждый матч… Это катастрофа.
Арне Слот, ты выиграл АПЛ в прошлом сезоне, используя стиль игры и ДНК «Ливерпуля», которые создал Юрген Клопп. Команда сейчас практически неузнаваема.
Начиная от тактики и выбора состава и заканчивая отсутствием прессинга и временами нулевой интенсивностью (что является минимальным требованием для такой команды, как «Ливерпуль») – ничего не работает, и уже приближается конец сезона.
Да, игроки должны активизироваться, но кто здесь главный?» – написал Джермейн Пеннант.
Теперь Слот больше озабочен, чтобы сделать подарок пожирнее для Алонсо.
Он уже в хаусе просто, сломал голову, что волосы выпадут там, где их не видно болельщику. Вначале ставил мертвого Исака в основу, игнорируя Экетике. Потом с Салаха на банку не садил, а когда посадил, то тот сбрыканул, и руководство "скушало" это ситуацию, не приняв кардинальных мер. Все это сказывается на команде. Сейчас он решил играть в 5 защитников, в принципе, нормальных ход, чтобы не пропустить мячей пять в Париже, но Ливерпуль это не условный Атлетико, чтобы грудью ложиться на амбразуру игры на ноль в защите. Он просто решил проиграть не разгромно, чтобы остаться тренером хотя бы до мая. Это должно быть очевидно. Если Ливерпуль хочет как-то спасти сезон, то надо увольнять сейчас, но спасать нечего. В ЛЧ уже шансов почти нет, из кубка легендарно вылетели 4-0, а в чемпионате не выпасть из пятёрки - задача с такими игроками для Слота достижимая, но тут зарекаться не стоит. Если следующий тренер Алонсо, то пусть Слот работает до мая, Алонсо нужно начать с нуля, а не вот это вот всё.