  • Пеннант о «Ливерпуле»: «Слот, ты выиграл АПЛ в прошлом сезоне, используя стиль игры, созданный Клоппом. Команда практически неузнаваема, ничего не работает»
Джермейн Пеннант критически отнесся к поражению «Ливерпуля» от «ПСЖ».

Бывший футболист «Ливерпуля» Джермейн Пеннант отреагировал на поражение команды от «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я болел за «Ливерпуль» задолго до того, как стал профессиональным футболистом.

Как человек которому действительно небезразлична судьба команды и который смотрит каждый матч… Это катастрофа.

Арне Слот, ты выиграл АПЛ в прошлом сезоне, используя стиль игры и ДНК «Ливерпуля», которые создал Юрген Клопп. Команда сейчас практически неузнаваема.

Начиная от тактики и выбора состава и заканчивая отсутствием прессинга и временами нулевой интенсивностью (что является минимальным требованием для такой команды, как «Ливерпуль») – ничего не работает, и уже приближается конец сезона.

Да, игроки должны активизироваться, но кто здесь главный?» – написал Джермейн Пеннант.

«Ливерпуль» уничтожен. Разбор позорной игры с «ПСЖ»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Джермейна Пеннанта в X
Впервые за почти 30 лет, я смотрю игры Ливерпуля без нервов и с какой то отрешонностью, вчера жене перед матчем сказал, Ливерпуль проиграет, только бы не слишком разгромно, она еще удивилась, говорит на тебя не похоже, обычно ты нервничаешь и переживаешь. А ведь это все лысый "гений", доведший команду и болельщиков до этого вот всего. Защитники Арне меня осудят наверное, но ребят черт возьми, даже учитывая все проблемы в команде, слишком уж печальные игра и результаты. Ну не справляется Слот, разве нет?
Ладно Слот, но разве есть уверенность, что назначат нормальную замену? Раньше в Ливерпуле был баланс между аналитикой и эмоциями. Клопп ушел, власть захватил Эдвардс и мутит все по цифрам. Потому и впечатления от игры как от кладбища
Не факт конечно, но и хуже быть не должно.
Вот всем манагерам нужно смотреть на Ливерпуль ,Клоппа и других тренеров день-ночь,день-ночь.Что бы там ни говорили,про состав,травмы,несовпадение идеологий,но Клопп как тренер-это монолит.Он упорядочивает хаос вокруг,дает структуру ,стабильность.Вот таких тренеров(с учетом на уровень) нужно искать манагерам,а не пустых идеологов,мотиваторов,павлинов и прочее.
Слот уже давал понять, что ему не нужны подарки от Клоппа: "У меня было много подарков от Юргена Клоппа в первой части прошлого сезона, один из них – третье место в предшествующем сезоне и пятое до того".
Теперь Слот больше озабочен, чтобы сделать подарок пожирнее для Алонсо.
Безусловно вина тренера в происходящем есть. Особенно меня раздражают его комментарии после матчей. Можно, конечно, обвинить руководство клуба в безумных тратах и в неправильном формировании команды. Можно обвинить штаб во многочисленных травмах. Но именно Слот и Ко готовят команду к матчам, выбирает состав и план на игру. И тут я абсолютно согласен- нет прессинга, команда еле шевелится. Вчера Экетики выбесил своими пятками.
Алонсо, походу, уже собирает чемоданы
Такой недопрессинг хуже отсутствия прессинга. Некоторые игроки просто обозначали давление, оставаясь в полупозициях.
Слот аут.
Он уже в хаусе просто, сломал голову, что волосы выпадут там, где их не видно болельщику. Вначале ставил мертвого Исака в основу, игнорируя Экетике. Потом с Салаха на банку не садил, а когда посадил, то тот сбрыканул, и руководство "скушало" это ситуацию, не приняв кардинальных мер. Все это сказывается на команде. Сейчас он решил играть в 5 защитников, в принципе, нормальных ход, чтобы не пропустить мячей пять в Париже, но Ливерпуль это не условный Атлетико, чтобы грудью ложиться на амбразуру игры на ноль в защите. Он просто решил проиграть не разгромно, чтобы остаться тренером хотя бы до мая. Это должно быть очевидно. Если Ливерпуль хочет как-то спасти сезон, то надо увольнять сейчас, но спасать нечего. В ЛЧ уже шансов почти нет, из кубка легендарно вылетели 4-0, а в чемпионате не выпасть из пятёрки - задача с такими игроками для Слота достижимая, но тут зарекаться не стоит. Если следующий тренер Алонсо, то пусть Слот работает до мая, Алонсо нужно начать с нуля, а не вот это вот всё.
У Слота с руководством тупо принцип - кто первый сдастся. Руководство ждет, что Слот первый подаст в отставку, Слот ждет - когда же его уволят и что он еще должен сделать для этого. Так можно и до Чемпионшипа дошагать.
В прошлом сезоне "Ливерпуль" играл совершенно не так, как при Клоппе.
Каррагер о 0:2 «Ливерпуля» от «ПСЖ»: «Будто бы посмотрел команду из низшего дивизиона – могли пропустить 5-6. Поразительная разница между командами, а потрачено 450 млн фунтов»
9 апреля, 03:55
Слот о Салахе в запасе в игре с «ПСЖ»: «Ливерпулю» было важнее выжить в концовке, а не забить. Лучше сохранить его энергию для следующих матчей»
9 апреля, 03:11
0,17 xG против «ПСЖ» – худший показатель «Ливерпуля» при Слоте. Команда не пробила в створ в матче ЛЧ впервые с 2020 года
9 апреля, 03:01
«Реал» хочет предложить Кроосу должность в спортивной структуре клуба в следующем сезоне. Перес лично заинтересован в возвращении Тони (As)
8 минут назад
Фанаты «Сити» пели «Это что, «Этихад»?» при 3:0 на 92-й минуте матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
10 минут назад
«Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков перед встречей 19 апреля. У команды Гвардиолы есть игра в запасе
12 минут назад
У «Краснодара» ни одного удара в створ в 1-м тайме игры с «Зенитом». Ленини попал в перекладину
14 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» крупно проиграл «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
15 минут назад
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в гостях – 3:0! Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста
16 минут назад
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
26 минут назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
33 минуты назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
39 минут назад
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
39 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 4 гола «Гамбургу», «Майнц» против «Фрайбурга»
10 минут назадLive
«Челси» не выигрывает у «Сити» с 2021-го – с финала ЛЧ. «Горожане» выиграли 11 матчей из 14 с тех пор
15 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
31 минуту назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
32 минуты назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
54 минуты назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
56 минут назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
сегодня, 16:33
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
сегодня, 16:32Live
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
сегодня, 16:07
