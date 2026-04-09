Пеннант о «Ливерпуле»: «Слот, ты выиграл АПЛ в прошлом сезоне, используя стиль игры, созданный Клоппом. Команда практически неузнаваема, ничего не работает»

Джермейн Пеннант критически отнесся к поражению «Ливерпуля» от «ПСЖ».

Бывший футболист «Ливерпуля» Джермейн Пеннант отреагировал на поражение команды от «ПСЖ» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов .

«Я болел за «Ливерпуль» задолго до того, как стал профессиональным футболистом.

Как человек которому действительно небезразлична судьба команды и который смотрит каждый матч… Это катастрофа.

Арне Слот , ты выиграл АПЛ в прошлом сезоне, используя стиль игры и ДНК «Ливерпуля », которые создал Юрген Клопп . Команда сейчас практически неузнаваема.

Начиная от тактики и выбора состава и заканчивая отсутствием прессинга и временами нулевой интенсивностью (что является минимальным требованием для такой команды, как «Ливерпуль») – ничего не работает, и уже приближается конец сезона.

Да, игроки должны активизироваться, но кто здесь главный?» – написал Джермейн Пеннант.

