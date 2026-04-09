Араухо верит в камбэк после 0:2 от «Атлетико»: «Если кто-то и может это сделать, так это «Барса». Мы способны отыграться – убежден в этом»
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о поражении от «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ответная игра пройдет 14 апреля.
«Мы старались, но этого оказалось недостаточно.
Во втором тайме мы сыграли сильно, хотя были в меньшинстве. Мы владели мячом, но не могли забить. Разочарованы поражением, но я верю, что мы сможем переломить ситуацию.
Команда способна отыграться. Я в этом убежден. Мы делали это много раз.
Играть на их поле тяжело. Но если кто-то и может это сделать, так это мы. Будем бороться с ними, хоть это будет и на домашнем стадионе соперника», – сказал Рональд Араухо.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Ну и то, что Реал может 2-й год подряд остаться вообще без каких-либо трофеев, тоже о многом говорит )
Флику бы перейти в Сити, после ухода Пепа. С их финансовыми возможностями, он мог бы построить машину по завоеванию трофеев.