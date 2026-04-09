  • Араухо верит в камбэк после 0:2 от «Атлетико»: «Если кто-то и может это сделать, так это «Барса». Мы способны отыграться – убежден в этом»
Араухо верит в камбэк после 0:2 от «Атлетико»: «Если кто-то и может это сделать, так это «Барса». Мы способны отыграться – убежден в этом»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о поражении от «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ответная игра пройдет 14 апреля.

«Мы старались, но этого оказалось недостаточно.

Во втором тайме мы сыграли сильно, хотя были в меньшинстве. Мы владели мячом, но не могли забить. Разочарованы поражением, но я верю, что мы сможем переломить ситуацию.

Команда способна отыграться. Я в этом убежден. Мы делали это много раз.

Играть на их поле тяжело. Но если кто-то и может это сделать, так это мы. Будем бороться с ними, хоть это будет и на домашнем стадионе соперника», – сказал Рональд Араухо.

«Атлетико» сыграл на отсутствии Рафиньи. А когда стало трудно, сверкнул гениальный Альварес

Из года в год одно и то же. Снова удаление в важнейшей игре плей-офф. Которое повлияет, пожалуй, на исход противостояния. И это печально.
Ответ lama_kuka
При этом, ваш любимый Реала проиграл все возможные трофеи этой «дико расхайпленной и распиареной командочке гения Хансика» )))

Ну и то, что Реал может 2-й год подряд остаться вообще без каких-либо трофеев, тоже о многом говорит )
Удалиться Араухо точно способен. Это мы уже видели. А вот про отыграться не уверен
С такими нападающими маловероятно, им надо моментов 10 создать, чтобы хотя бы 2-3 забили, с Атлетико на выезде не уверен, что такое возможно, ну если только Ферран вдруг заиграет как до Нового года или Левандовски помолодеет, вчера же Решворд блистал, его выход один на один, когда он обыграл вратаря и решил пробить с острого угла, хотя можно было просто остановиться и катнуть Фермину, но он думать не способен, всадник без головы...
Какой же гений Флик, раз выжимает максимум из этого ростера игроков. По отдельности большинство из них середняки, не дотягивающие до уровня Барсы. Но благодаря Флику, его системе, они кажутся топами.
Флику бы перейти в Сити, после ухода Пепа. С их финансовыми возможностями, он мог бы построить машину по завоеванию трофеев.
Ответ ernar11
Что верно, то верно, у него по сути два игрока мирового уровня, Педри и Ямаль, все остальное мусор или в лучшем случае середняки, он единственный творец успехов этой по большому счету очень средней команды
У Араухо отлегло, не один проклят получается )) теперь Кубарси надо в Тибет или всем защитникам экзорцизм провести, чтобы не исполняли
А сколько шума каждый раз) итог - каждый год вам показывают ваше место и опускают с небес на землю
Во вторник узнаем
Матрасники будут биться, по мне на Метрополитано будет ничья 1-1 или 2-2
Какая бы не была школа, но в лч нужны более звёздные игроки, для Ла Лиги достаточно, но для лч надо купить пару полузащитников и нападающих, Это,О , Ибрагимович, Суарес, Неймар, даже Месси можно не называть игроком школы Барсы
Ответ Ашраф Бегонов
Сомневаюсь, что такие напы сейчас есть в футболе
Во всем виноват Лапорта.Зря он поссорился с Алемени.Алними как раз собрал этих матрасов
Симеоне о 2:0 с «Барсой»: «Атлетико» был предельно собран и проявил смелость. Наш соперник – возможно, лучшая команда Европы, во вторник нас наверняка заставят страдать»
8 апреля, 22:02
Флик про 0:2 с «Атлетико»: «Барселона» не собирается сдаваться, мы создали много моментов и хорошо играли в меньшинстве. Мы верим в себя»
8 апреля, 21:45
