Сафонов об ошибках с «Тулузой»: «Ничего сверхъестественного. Поставил себе задачу играть так, как играл до этого. «ПСЖ» добился победы, несмотря на мои «старания»
Матвей Сафонов оценил ошибки в матче с «Тулузой».
Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:0) ответил на вопрос об ошибке в прошлой игре в рамках Лиги 1 против «Тулузы» (3:1).
– Давление в матче с «Ливерпулем» в ЛЧ после ошибки в игре с «Тулузой»?
– На самом деле ничего сверхъестественного с «Тулузой» не произошло. Задача у меня всегда одинаковая.
После той ошибки я поставил себе задачу играть так же, как играл до этого. Плюс команда мне помогла, добилась победы, несмотря на мои «старания», ха-ха.
Мы все равно выиграли у «Тулузы», – сказал Матвей Сафонов в интервью Okko.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
крутой Мотя, но все равно при угловых и когда мяч у него в ногах возникает странное тревожное чувство,что вот вот может какой-то привоз сделать
Ничего страшного, уверенность придет. Курс взят правильный. Прогресс уже заметен, что и не удивительно с такими мастерами на тренировках.
Главное, что это чувство, Татьяна, возникает у вас, а не у Сафонова. С вашим чувством Сафонову справиться легче. :-)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем