Сафонов об ошибках с «Тулузой»: «Ничего сверхъестественного. Поставил себе задачу играть так, как играл до этого. «ПСЖ» добился победы, несмотря на мои «старания»

Матвей Сафонов оценил ошибки в матче с «Тулузой».

Голкипер «ПСЖ » Матвей Сафонов после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:0) ответил на вопрос об ошибке в прошлой игре в рамках Лиги 1 против «Тулузы» (3:1).

– Давление в матче с «Ливерпулем» в ЛЧ после ошибки в игре с «Тулузой»?

– На самом деле ничего сверхъестественного с «Тулузой» не произошло. Задача у меня всегда одинаковая.

После той ошибки я поставил себе задачу играть так же, как играл до этого. Плюс команда мне помогла, добилась победы, несмотря на мои «старания», ха-ха.

Мы все равно выиграли у «Тулузы», – сказал Матвей Сафонов в интервью Okko.

