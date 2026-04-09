  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Сафонов об ошибках с «Тулузой»: «Ничего сверхъестественного. Поставил себе задачу играть так, как играл до этого. «ПСЖ» добился победы, несмотря на мои «старания»
Сафонов об ошибках с «Тулузой»: «Ничего сверхъестественного. Поставил себе задачу играть так, как играл до этого. «ПСЖ» добился победы, несмотря на мои «старания»

Матвей Сафонов оценил ошибки в матче с «Тулузой».

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:0) ответил на вопрос об ошибке в прошлой игре в рамках Лиги 1 против «Тулузы» (3:1).

– Давление в матче с «Ливерпулем» в ЛЧ после ошибки в игре с «Тулузой»?

– На самом деле ничего сверхъестественного с «Тулузой» не произошло. Задача у меня всегда одинаковая.

После той ошибки я поставил себе задачу играть так же, как играл до этого. Плюс команда мне помогла, добилась победы, несмотря на мои «старания», ха-ха.

Мы все равно выиграли у «Тулузы», – сказал Матвей Сафонов в интервью Okko.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoТулуза
logoПСЖ
logoЧемпионат.com
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
крутой Мотя, но все равно при угловых и когда мяч у него в ногах возникает странное тревожное чувство,что вот вот может какой-то привоз сделать
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
Ничего страшного, уверенность придет. Курс взят правильный. Прогресс уже заметен, что и не удивительно с такими мастерами на тренировках.
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
Главное, что это чувство, Татьяна, возникает у вас, а не у Сафонова. С вашим чувством Сафонову справиться легче. :-)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Сафонов провел 3-й сухой матч в сезоне ЛЧ – против «Ливерпуля» в 1/4 финала. У Матвея 15 игр без пропущенных мячей за два сезона в «ПСЖ»
8 апреля, 21:14
