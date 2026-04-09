Бутылка попала в голову Угальде после матча с «Зенитом». Фанаты забросали ими игроков «Спартака» («Чемпионат»)

В Манфреда Угальде попала бутылка после матча с «Зенитом».

«Спартак» обыграл «Зенит» (0:0, 7:6 по пенальти) в матче 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

После серии одиннадцатиметровых, проходивших рядом с трибуной активных фанатов «Зенита », в футболистов гостей полетели пластиковые бутылки с водой .

Как пишет «Чемпионат», одна из бутылок попала в голову форварду красно-белых Манфреду Угальде .

