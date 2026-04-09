  • Бутылка попала в голову Угальде после матча с «Зенитом». Фанаты забросали ими игроков «Спартака» («Чемпионат»)
255

Бутылка попала в голову Угальде после матча с «Зенитом». Фанаты забросали ими игроков «Спартака» («Чемпионат»)

В Манфреда Угальде попала бутылка после матча с «Зенитом».

«Спартак» обыграл «Зенит» (0:0, 7:6 по пенальти) в матче 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

После серии одиннадцатиметровых, проходивших рядом с трибуной активных фанатов «Зенита», в футболистов гостей полетели пластиковые бутылки с водой.

Как пишет «Чемпионат», одна из бутылок попала в голову форварду красно-белых Манфреду Угальде.

«Спартак» выиграл серию пенальти заменой вратаря: Помазун выбил «Зенит»! Впервые за 32 года

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
255 комментариев
Культурная столица пьет только из пластика
Культурная столица пьет только из пластика
Культурная столица дала лишний повод сторонникам паспорта болельщика говорить об этом как о хорошем деле и его введении на матчах кубка
Культурная столица дала лишний повод сторонникам паспорта болельщика говорить об этом как о хорошем деле и его введении на матчах кубка
Комментарий скрыт
КДК: контакт был неакцентированым, без продавливания. Игрок сам подставил голову, безрассудный поступок с его стороны
КДК: контакт был неакцентированым, без продавливания. Игрок сам подставил голову, безрассудный поступок с его стороны
Агрессивное движение головой в направлении мирно летящей бутылки
Агрессивное движение головой в направлении мирно летящей бутылки
И вообще, проекция бутылки была почти полностью за проекцией головы, а голова не была прижата к телу
Историки нашли новые материалы, из них следует, что Зенит был основан все же в 1927 году.
Историки нашли новые материалы, из них следует, что Зенит был основан все же в 1927 году.
Зенит основан в 1936, все остальное они придумали
Зенит основан в 1936, все остальное они придумали
С - сарказм
Древние, болотные традиции- такие болельщики как Сифон, Борода, Гулливер и тд. Ну и наболтать перед матчем с пафосом одно, и сделать все по другому, а потом хором ныть и сопли размазывать)
Древние, болотные традиции- такие болельщики как Сифон, Борода, Гулливер и тд. Ну и наболтать перед матчем с пафосом одно, и сделать все по другому, а потом хором ныть и сопли размазывать)
Наш зенит - это аналог Барселоны.
Буквально на днях при выполнении ремонтных работ под одним из мостов через Неву рабочими был найден старый документ в конверте. Когда его открыли, все увидели, что... Зенит на самом деле был основан в 1927 году.
Буквально на днях при выполнении ремонтных работ под одним из мостов через Неву рабочими был найден старый документ в конверте. Когда его открыли, все увидели, что... Зенит на самом деле был основан в 1927 году.
Там таких закладок на 100 лет припасено
Там таких закладок на 100 лет припасено
Миллер лично ходит их закладывает😂
Но РФС и КДК это конечно же схавают и не подавятся, хотя здесь надо применять строгие санкции в виде штрафов и проведением матчей 5 домашних у Зенита без болельщиков...
Но РФС и КДК это конечно же схавают и не подавятся, хотя здесь надо применять строгие санкции в виде штрафов и проведением матчей 5 домашних у Зенита без болельщиков...
Комментарий скрыт
Но РФС и КДК это конечно же схавают и не подавятся, хотя здесь надо применять строгие санкции в виде штрафов и проведением матчей 5 домашних у Зенита без болельщиков...
Комментарий скрыт
Типичный Баку на Неве...., потом еще удивляются почему ввели фанайди, вот из-за этого, быдлятина!
Типичный Баку на Неве...., потом еще удивляются почему ввели фанайди, вот из-за этого, быдлятина!
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Что это вы так о своих друзьях заговорили?
Уважаемые болельщики гегемона ответьте честно на вопрос: за это должны дисквалифицировать стадион? Выписать штраф?
Уважаемые болельщики гегемона ответьте честно на вопрос: за это должны дисквалифицировать стадион? Выписать штраф?
Зениовцы и Газпромовцы и понятие "честно" и "честь" понятие не совместимые...
В моей юности Питер был скорее зАссаной столицей, а не культурной, потом город убрали(туристические места и арки точно), но убрать ссанину в головах почти невозможно , по крайней мере так быстро
Питерские любители футбола сделали все возможное, чтобы ошейник на болельщиков одевали и в кубке
В моей юности Питер был скорее зАссаной столицей, а не культурной, потом город убрали(туристические места и арки точно), но убрать ссанину в головах почти невозможно , по крайней мере так быстро Питерские любители футбола сделали все возможное, чтобы ошейник на болельщиков одевали и в кубке
да, если после случая на кубок накинут, то во всём будут виноваты именно виражные...
Дикари. Реакция РФС, КДК должна быть соответствующей.
