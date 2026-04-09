Бутылка попала в голову Угальде после матча с «Зенитом». Фанаты забросали ими игроков «Спартака» («Чемпионат»)

Бутылка попала в голову Угальде после матча с «Зенитом». Фанаты забросали ими игроков «Спартака»
В Манфреда Угальде попала бутылка после матча с «Зенитом».
«Спартак» обыграл «Зенит» (0:0, 7:6 по пенальти) в матче 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.
После серии одиннадцатиметровых, проходивших рядом с трибуной активных фанатов «Зенита», в футболистов гостей полетели пластиковые бутылки с водой.
Как пишет «Чемпионат», одна из бутылок попала в голову форварду красно-белых Манфреду Угальде.
На что способен «Спартак» в сезоне?19975 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
255 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Питерские любители футбола сделали все возможное, чтобы ошейник на болельщиков одевали и в кубке