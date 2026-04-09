  Каррагер о 0:2 «Ливерпуля» от «ПСЖ»: «Будто бы посмотрел команду из низшего дивизиона – могли пропустить 5-6. Поразительная разница между командами, а потрачено 450 млн фунтов»
Каррагер о 0:2 «Ливерпуля» от «ПСЖ»: «Будто бы посмотрел команду из низшего дивизиона – могли пропустить 5-6. Поразительная разница между командами, а потрачено 450 млн фунтов»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил поражение команды от «ПСЖ» (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Ощущение, будто бы посмотрел на команду из низшего дивизиона. В некотором смысле это отличный результат, потому что «Ливерпуль» мог пропустить 5-6 голов.

Просто поразительная разница между двумя командами, если учесть прошлый сезон. Тогда ответный матч на «Энфилде» был действительно очень напряженным, играли два топ-клуба.

Затем «Ливерпуль» потратил 450 миллионов фунтов [на трансферы], что, вероятно, намного больше, чем «ПСЖ» потратил в межсезонье.

И видеть такую разницу тревожно. Думаешь: «Как до этого дошло? Как все так ухудшилось?» – заявил Джейми Каррагер.

«Ливерпуль» уничтожен. Разбор позорной игры с «ПСЖ»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Багаж Клоппа закончился
А можно пояснить что значит этот багаж? А то со всех сторон твердят об этом, но никто не объясняет.
Клопп мог заменять индивидуальные качества игрока прессингом и дисциплиной. Тут же было видно, на сколько высока разница в классе на каждой позиции. Игра позорнейшая
тут избиение младенцев было, а так по делу сказал. Дембеле простил раза 3 минимум
Нуу в первом матче в Париже в прошлом году тоже была односторонняя игра. Просто тогда они не забили ничего, а Ливерпуль забил в конце первым же ударом в створ.
Да, ПСЖ рвал и метал в прошлом году, но Ливерпуль был похож на команду плюс вратарь выручал плюс они добились результата. Повезло, но у тренера было полное право сказать, что его план на матч сработал. И в ответке Ливерпуль не был мальчиками для битья. А сейчас, я почти уверен, ПСЖ и на Энфилде будет царить. Особенно если быстро забьет в контратаке какой-то - потому что сразу после этого Ливерпуль поплывет.
Ох уж эти великие мотиваторы в виде Слота и Тен Хага, которые разосрутся с лидерами (Салахом и Роналду), топят команду, у них все хорошо на конфах, держатся до последнего за свое место, не уходят в отставку, чтобы получить неустойку, отсутствует связь с космосом, командой и болельщиками - а другие команды угорают над нами, понимая всю нелепость ситуации и наблюдают за всем под музыку Бенни Хилла….

Великие голландские чиновники в АПЛ
А Куман и Месси?
Пример Роналду не в тему, который достал уже всех болельщиков МЮ своей беспомощностью. До Тен Хага «лидер Роналду» слил еще 2 тренеров (Рангник, Сульшер) последний к слову, занимал 2ое место до прихода лидера, а после Роналду команда рухнула на 6ое место. Ещё до них, он слил в Ювентусе 3х тренеров и опустил команду на 4 место, хотя до него она 9 лет становилась чемпионом. Вот это лидер конечно
За ливерпуль было стыдно.
Это главный критерий. Нужны перемены
Каррагер же считает что Слоту надо дать поработать, балабол
Т.е человек не имеет права поменять свое мнение? Ок. Так и запишу
Не в этом деле, просто он трепло и не дальновидный, хотя считает себя экспертом. С Невиллом одна сапога пара
поллярда коту под хвост
В том сезоне и в этом сам ливерпуль разного уровня, в этом сезоне уже 17 поражений, в том было 7
