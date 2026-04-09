Каррагер о 0:2 «Ливерпуля» от «ПСЖ»: «Будто бы посмотрел команду из низшего дивизиона – могли пропустить 5-6. Поразительная разница между командами, а потрачено 450 млн фунтов»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил поражение команды от «ПСЖ» (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
«Ощущение, будто бы посмотрел на команду из низшего дивизиона. В некотором смысле это отличный результат, потому что «Ливерпуль» мог пропустить 5-6 голов.
Просто поразительная разница между двумя командами, если учесть прошлый сезон. Тогда ответный матч на «Энфилде» был действительно очень напряженным, играли два топ-клуба.
Затем «Ливерпуль» потратил 450 миллионов фунтов [на трансферы], что, вероятно, намного больше, чем «ПСЖ» потратил в межсезонье.
И видеть такую разницу тревожно. Думаешь: «Как до этого дошло? Как все так ухудшилось?» – заявил Джейми Каррагер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
