  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Симеоне о Пубиле, рукой остановившем мяч во вратарской «Атлетико»: «Если Марк и судья истолковали игру как не начавшуюся – это здравый смысл»
45

Диего Симеоне оценил эпизод с Марком Пубилем в матче с «Барселоной».

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил эпизод из первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:0), когда защитник Марк Пубиль во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо.

Арбитр Иштван Ковач не отреагировал на эту ситуацию.

«Если я был далек от того, чтобы увидеть эпизод с Джулиано Симеоне [когда был удален Пау Кубарси], то этот момент тем более не видел.

Если Пубиль и судья истолковали игру как не начавшуюся – это здравый смысл. Мы можем искать любые интерпретации, какие захотим», – сказал Диего Симеоне.

«Барсу» лишили пенальти? Защитник «Атлетико» глупо тронул мяч рукой в штрафной – судья проигнорировал

На что способен «Спартак» в сезоне?19872 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Espana
logoДиего Симеоне
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАтлетико
logoБарселона
logoДжулиано Симеоне
logoПау Кубарси
logoХуан Муссо
logoМарк Пубиль
logoЛа Лига
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой здравый смысл у Марка ?
Тупонул он и судья просто простил и не стал заниматься буквоедством.
Конечно проиграли не из за судьи. К нему не так много притензий. Но судья прошал котлет больше.
Ответ WESTERN-
Из-за судьи и проиграли, разве был чистый выход 1 на 1 у Симеоне ? Мяч у него вообще за спиной находился, это не красная карточка, за срыв атаки коке он не дает желтую, а гави так сразу дал
А чего скакал в этом моменте сразу же. Кубарси 2-й Араухо, только с пасом, да он молод, но мало того, что не выдержал линию, еще и сыграл неаккуратно, зацепив Симеоне, подставив команду, мяч уходил в сторону и вряд ли была угроза, а так использованный штрафной и меньшинство. Что касается руки Пубиля, там и помимо этого к судье немало претензий, он явно недодал желтых матрасникам, особенно их капитану костолому.
Эта ошибка судьи и защитника Атлетико будет обсуждать ещё очень долго. Даже те кто не играл футбол знают, что в руки мяч брать нельзя когда мяч в игре. Там чистое удаление и пенальти. Помимо этого момента, минимум две красные далжны были дать Атлетико. Но ладно, будет ответный матч, там всё решится.
Ответ Edgar Davids_1117089057
Это не удаление. Пенальти и жёлтая карточка максимум. Для удаления он должен рукой выбить мяч из ворот
Ответ <Inter>
У него уже была жёлтая
Комментарий удален модератором
Ответ Андрей Никандров
Фу, столько злости. Добрее будь.
Проигрывать уметь надо, а то как проиграет Барса так обязательно все вокруг виноваты.....
Ответ Varbi4
Комментарий скрыт
Скорее чемпион на соседней ветке псж баварцы. У немцов немного больше шансов. У барсы каждый год одна и та же ошибки ,что то нет уверенность ближ.годы преодолевает барьер .
Ответ Ювентиниус
Мне кажется, ПСЖ снова возьмет, травм по минимуму, основной костяк живой, моментов тьма создают, Хвича в прайме, и у него получается.
Ответ cukken
Реал возьмёт ))
Комментарий удален пользователем
Ответ Real_v_dushe
Если это "тривиальная" ситуация, значит каждый может брать мяч в руки во время розыгрыша? Ты самый нелепый пользователь сайта. Хотя по твоему нику и так всё ясно.
Ответ Edgar Davids_1117089057
Розыгрыша не было, это вам, негрейровцам, захотелось самим тут видеть розыгрыш, а здесь просто вратарь отдал мяч ногой защитнику для того, чтобы он его ввёл в игру
Да все, что касается Реала это шутки, в этом году снова без трофеев эти миллиардеры, уже больше за Барсу переживаю, а у сливочных из оставшихся праздников в этом сезоне это поражения Барсы.
Что-то Чоло не искал "здравый смысл", когда Мартин, после удара по мячу, случайно задел ногу игроку атлетов в недавнем матче Примеры.
не стоит даже обсуждать это, ничего там нет... буйные фантазии))) галаперидол срочно
было бы у ворот Барсы аналогичная ситуация, посмотрели бы что сказал этот бегунок в подрибунку
Читайте новости футбола в любимой соцсети
