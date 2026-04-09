Симеоне о Пубиле, рукой остановившем мяч во вратарской «Атлетико»: «Если Марк и судья истолковали игру как не начавшуюся – это здравый смысл»

Диего Симеоне оценил эпизод с Марком Пубилем в матче с «Барселоной».

Главный тренер «Атлетико » Диего Симеоне оценил эпизод из первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:0), когда защитник Марк Пубиль во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо.

Арбитр Иштван Ковач не отреагировал на эту ситуацию.

«Если я был далек от того, чтобы увидеть эпизод с Джулиано Симеоне [когда был удален Пау Кубарси ], то этот момент тем более не видел.

Если Пубиль и судья истолковали игру как не начавшуюся – это здравый смысл. Мы можем искать любые интерпретации, какие захотим», – сказал Диего Симеоне .

«Барсу» лишили пенальти? Защитник «Атлетико» глупо тронул мяч рукой в штрафной – судья проигнорировал