Симеоне о Пубиле, рукой остановившем мяч во вратарской «Атлетико»: «Если Марк и судья истолковали игру как не начавшуюся – это здравый смысл»
Диего Симеоне оценил эпизод с Марком Пубилем в матче с «Барселоной».
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил эпизод из первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:0), когда защитник Марк Пубиль во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо.
Арбитр Иштван Ковач не отреагировал на эту ситуацию.
«Если я был далек от того, чтобы увидеть эпизод с Джулиано Симеоне [когда был удален Пау Кубарси], то этот момент тем более не видел.
Если Пубиль и судья истолковали игру как не начавшуюся – это здравый смысл. Мы можем искать любые интерпретации, какие захотим», – сказал Диего Симеоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Espana
Тупонул он и судья просто простил и не стал заниматься буквоедством.
Конечно проиграли не из за судьи. К нему не так много притензий. Но судья прошал котлет больше.
Проигрывать уметь надо, а то как проиграет Барса так обязательно все вокруг виноваты.....