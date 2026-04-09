  • Мостовой о матче «Зенита» и «Спартака»: «Зачем Кондакову дали пробить пенальти? Совсем молодой. Представляешь его психику сейчас? Жалко парня»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе красно-белых над «Зенитом» (0:0, 7:6 по пенальти) в матчев 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

Один из ударов в серии пенальти не реализовал 18-летний футболист петербуржцев Даниил Кондаков.

– «Спартак» в принципе ни в чем не уступал «Зениту». Всю игру они спокойно играли на равных, за исключением концовки, когда два прекрасных момента было у «Зенита».

«Спартак» дотерпел и по пенальти выиграл.

У меня здесь единственный вопрос – а зачем дали Кондакову [пробить]? Там было много футболистов, но совсем молодой парень. Представляешь его психику сейчас?

– Это же футбол, он жесток. Вы молодым парнем забивали пенальти, а он не смог.

– Ну вот я этим и отличался от них!

Просто жалко парня, потому что совсем молодой, у него еще и момент был неплохой в конце игры. Будь на его месте тот же Кордоба – конечно, ввалил бы, и все, – сказал Александр Мостовой.

«Спартак» выиграл серию пенальти заменой вратаря: Помазун выбил «Зенит»! Впервые за 32 года

Ну не забил и не забил, это же Кубок, надо давать шанс молодым.
Богданыч показал что не надо
А когда давать шансы, если не в таких матчах? Он не первый раз вышел
С большой долей вероятности до него всё равно бы дошла очередь
Не все так просто. Барриос и Дкрушич сказали, что не готовы и пусть бьет молодой.
В итоге, получилось всем сестрам по серьгам - у Спартака появился отличный шанс взять кубок, а Зенит может полностью сосредоточиться на чемпионской гонке.
Царь прав, мы в компании смотрели матч и когда он подошел бить и камера выхватила его лицо, я сразу сказал не забьет. Его трясло еще до удара, он потерян был...
да, тоже видел, но с другой стороны, видел как Умярова трясло? а ударил отлично
Но ударил-то он нормально, тут больше не повезло, что Помазун в ту сторону ловил. А удар, повторюсь, был нормальный. Можно, конечно, лучше (повыше и посильнее), но там свои проблемы могут быть
То, что дали пробить Кондакову - нормально, он часть команды.
То, что он Кондаков не попал (как и не реализовал выход 1 на 1) - тоже нормально.
Главное чтобы особо отбитые не стали ему писать гневные сообщения в личку. Ну хотя бы через одного.
Это все часть футбола, Кондакову придется с этим справиться, если он хочет дальше расти.
Почему зенит не дает играть молодым воспитанникам=почему зенит дает бить кондакову он же молодой.
Да ладно вам, не нужно было давать бить.....Это был уже 8-й пенальти, оставались только 2 защитника и вратарь, кому же было бить как не атакующему полузащитнику?
Аналитика Мостового выходит на новый уровень
Да нет никаких молодых и старых, все игроки основного состава.
