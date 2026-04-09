Мостовой о матче «Зенита» и «Спартака»: «Зачем Кондакову дали пробить пенальти? Совсем молодой. Представляешь его психику сейчас? Жалко парня»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе красно-белых над «Зенитом» (0:0, 7:6 по пенальти) в матчев 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.
Один из ударов в серии пенальти не реализовал 18-летний футболист петербуржцев Даниил Кондаков.
– «Спартак» в принципе ни в чем не уступал «Зениту». Всю игру они спокойно играли на равных, за исключением концовки, когда два прекрасных момента было у «Зенита».
«Спартак» дотерпел и по пенальти выиграл.
У меня здесь единственный вопрос – а зачем дали Кондакову [пробить]? Там было много футболистов, но совсем молодой парень. Представляешь его психику сейчас?
– Это же футбол, он жесток. Вы молодым парнем забивали пенальти, а он не смог.
– Ну вот я этим и отличался от них!
Просто жалко парня, потому что совсем молодой, у него еще и момент был неплохой в конце игры. Будь на его месте тот же Кордоба – конечно, ввалил бы, и все, – сказал Александр Мостовой.
В итоге, получилось всем сестрам по серьгам - у Спартака появился отличный шанс взять кубок, а Зенит может полностью сосредоточиться на чемпионской гонке.
То, что он Кондаков не попал (как и не реализовал выход 1 на 1) - тоже нормально.
Главное чтобы особо отбитые не стали ему писать гневные сообщения в личку. Ну хотя бы через одного.
Это все часть футбола, Кондакову придется с этим справиться, если он хочет дальше расти.