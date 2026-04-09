Мостовой о матче «Зенита» и «Спартака»: «Зачем Кондакову дали пробить пенальти? Совсем молодой. Представляешь его психику сейчас? Жалко парня»

Александр Мостовой: зачем Кондакову дали пробить пенальти?.

Бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой высказался о победе красно-белых над «Зенитом » (0:0, 7:6 по пенальти) в матчев 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

Один из ударов в серии пенальти не реализовал 18-летний футболист петербуржцев Даниил Кондаков.

– «Спартак» в принципе ни в чем не уступал «Зениту». Всю игру они спокойно играли на равных, за исключением концовки, когда два прекрасных момента было у «Зенита».

«Спартак» дотерпел и по пенальти выиграл.

У меня здесь единственный вопрос – а зачем дали Кондакову [пробить]? Там было много футболистов, но совсем молодой парень. Представляешь его психику сейчас?

– Это же футбол, он жесток. Вы молодым парнем забивали пенальти, а он не смог.

– Ну вот я этим и отличался от них!

Просто жалко парня, потому что совсем молодой, у него еще и момент был неплохой в конце игры. Будь на его месте тот же Кордоба – конечно, ввалил бы, и все, – сказал Александр Мостовой.

